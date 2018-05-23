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"Орлы" и "решка": монетка Белого дома к переговорам с Ким Чен Ыном

17:2923.05.2018
(обновлено: 17:31 23.05.2018)
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© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AP Photo / Ahn Young-joon
В Пхеньяне, похоже, поверили, что разговор с США может получиться. Ну и Вашингтон ответил той же монетой. Номиналом не дороже Пенса.

"Орлы" и "решка": монетка Белого дома к переговорам с Ким Чен Ыном
В контексте томительного ожидания встречи лидеров США и КНДР наша народная мудрость о правильном порядке действий обрела еще одну вариацию. Звучит она примерно так: не говори "денуклеаризация" пока не договоришься. В Вашингтоне, правда, "гоп" не то что сказали, но уже и отчеканили. Белый дом к саммиту выпустил памятную монету. Ничего и тем более никого на нее не купишь. Сувенир. Но даже с ним они поспешили. Вот и Трамп понял, что свидание с Кимом 12 июня может и не состояться. Не понял, из-за чего. Ну, или сделал вид, что не понимает. 

"После того, как Ким Чен Ын слетал в Китай второй раз, его отношение к переговорам с США изменилось. Мне это не нравится…", – признался Трамп. Он как бы искренне недоумевает и почему-то называет Председателя Си "игроком в покер мирового уровня". Хотя и уверяет, что никого конкретно не винит. Но с американской-то стороны, по его разумению, подготовка к Сингапуру идет своим чередом. Советник по нацбезопасности Болтон, например, все так же в отношениях с Пхеньяном исключает любые варианты, кроме ливийского. И Кима разве что Муаммаром не называет. 

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo / Risto Bozovic
Политолог: северокорейская проблема для США – как "манна небесная"

США и Южная Корея все так же продолжают отрабатывать удары у границ КНДР. А вице-президент Пенс, чтоб никто не подумал, что они географией ошиблись, все так же напоминает, что военное решение корейской проблемы – по-прежнему на столе. И только Кима что-то не устраивает. Наверное, съел чего-нибудь, мог бы предположить Трамп. И добавить по простоте душевной, что это Ын поторопился. Потому что выкусить ему еще предстоит. Хотя примерно так и сказал. "Я гарантирую ему безопасность. Он будет счастлив. Если же не удастся заключить сделку, то он не будет счастлив", – вывел Трамп универсальную формулу счастья для всех на этой земле живущих. 

Тут же и госсекретарь Помпео подсуетился. Объявил условия смены гнева на милость. А там – как водится: отказ от ядерной программы, полный внешний контроль, демонтаж всех ракет, вывод войск из Сирии. А, нет, это про Иран. Но им, похоже, без разницы: все равно всех под одну Ливию стричь. И американцев можно понять. Они ведь тоже слышат, как все вокруг только о том и говорят, что Вашингтон согласием на переговоры с Пхеньяном признал свое дипломатическое поражение. Вот они и пытаются создать видимость того, что все наоборот. И если свидание, несмотря на такую прелюдию, все-таки состоится, то его можно будет представить так, будто это Ким сдался. 

Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Политолог оценил условия КНДР для переговоров Ким Чен Ына с Трампом

Сам он тем временем собрал журналистов для демонстрации чистоты своих намерений. И лишь погода помешала уже сегодня торжественно показать им закрытие ядерного полигона Пхунгери. Вашингтон, как ему, видимо, кажется,  ответил той же монетой. Номиналом не дороже Пенса. Зато теперь Трампу проще определиться: встречаться или нет. Надо только бросить эту монетку. Его взлетающий самолет – на одной ее стороне. На другой – "орлы". Профили Кима и Трампа, обращенные друг к другу. Для жребия беспроигрышный вроде бы вариант. Но так ведь еще изображают и боксеров перед схваткой. 

Монету, кстати, можно приобрести в сувенирной лавке Белого дома. Сколько стоит – неизвестно. Но Киму, если купится, вероятно, придется заплатить страной.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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