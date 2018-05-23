На выход: Украина "покидает" СНГ, оставаясь в глубоком минусе

Уходя – уходи. А то складывается впечатление, что громкие заявления о разрыве Украины с СНГ – игра на публику. И на местный электорат, и на чиновников ЕС. Если же все серьезно, то украинцам не позавидуешь. Страну ждут убытки, а их – новые проблемы.

Указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ опубликован на сайте Петра Порошенко. Де-факто он запускает процесс выхода этой страны из Содружества.

Никакой экономикой здесь и не пахнет: чистая политика в самом непотребном ее выражении. От ассоциации с ЕС незалежная в практическом смысле не получила ничего. Даже введение хваленого и распиаренного безвиза, по большому счету, стало не таким уж большим событием. Ну да, украинцы могут теперь сэкономить несколько десятков евро на визе. Но никто не отменял бюрократические процедуры, связанные с идентификацией личности, а самое главное – основной массив трат при поездках в Старый Свет. А денег на это у населения как не было, так и нет. Нет их, кстати, и на покупку дорогостоящих импортных товаров, ограниченными партиями ввозимых из Европы. А потому для нее и украинский рынок малоинтересен, незначим. Что же касается экспорта, то, как прежде, так и сейчас с Украины в Евросоюз поставляется в основном сырье. Ничего ровным счетом не изменилось. Так стоило ли огород с этой самой евроинтеграцией городить, собственными руками разгромив стратегически важный баланс между Россией и Западом?

При этом с СНГ у страны "победившего достоинства" до сих пор сохраняются тесные связи, измеряемые многими миллиардами долларов. Петр Порошенко публично ставит на них жирный крест, так же, как и на доходах собственной страны, которой они нужны как воздух. Впрочем, как пишет польская пресса, реальный выход Украины из СНГ обернется для нее многомиллиардными убытками, а потому Киев в свойственной ему стилистике на фоне громкой политической риторики попытается связи сохранить.

Понятно, что в будущем году выборы президента, и их исход для Петра Алексеевича ох как неочевиден. Люди не верят ни единому его слову, о чем свидетельствует социология. Нужны новые инициативы, новые горизонты. За тотальным отсутствием конструктивной повестки на поверхность неизбежно выходит политическая "пена": выход из СНГ, обострение в Донбассе и тому подобные мероприятия. Но если бы дело ограничивалось одними словесами. Страдают жители Украины и самопровозглашенных республик. Вновь там гибнет мирное население. Все ждут большой провокации в преддверии ЧМ по футболу в России.

И все же для Киева в очередной раз остается окно возможностей. Содружество Независимых Государств продолжит приглашать украинских представителей на заседания и другие мероприятия до тех пор, пока Украина официально не перестанет быть частью организации. Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он добавил, что государства Содружества с сожалением восприняли бы выход Украины, поскольку их связывают многолетние экономические, культурные и просто человеческие узы. Проблема в том, что для живущего обособленной жизнью киевского начальства эти узы уже ничего не значат.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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