"Корова государственная, а теленок – наш". Киев претендует на Крымский мост

Украинские политики продолжают убеждать всех – и, наверное, в первую очередь, себя – что Крымский мост "принадлежит" Украине. На самом деле они говорят не о мосте, а о той странной виртуальной реальности, в которой они пытаются жить.

Крымский мост "принадлежит" Украине, уверен депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Свою логику он изложил местному телевидению. Говорит, Крым – украинский, значит, все, что там есть – тоже украинское.

Помнится, Шарик, который жил в Простоквашине, говорил, что раз корова у них государственная, то и теленок ее – тоже государственный. А Матроскин с ним спорил, утверждая, что все, что корова производит – молоко или телят – уже не государственное, а "наше".

Пожалуй, в этих аргументах здравого смысла и то больше, чем в словах Шуфрича. Ведь у него ошибка уже в первом пункте. Крым – не украинский. А значит, и все остальные условия, которые из этого следуют, тоже неверны – это вам скажет любой первокурсник, который только начал постигать основы логики.

Непонятно, как вообще у кого-то на Украине поворачивается язык сказать, что Крым по-прежнему украинский. Они не видели на границе российских пограничников? Или они вкладывают средства в развитие региона, а он, в свою очередь, платит налоги в Киев? Хотя, положим, и в "украинские времена" Киев только пользовался Крымом и фактически ничего в развитие полуострова не вкладывал. Поневоле закрадывается мысль, что украинские власти в глубине души никогда и не считали Крым "своим". В каком состоянии была по состоянию на начало 2014 крымская инфраструктура – всем известно. А сейчас, конечно, у киевских политиков просто дыхание перехватывает: за четыре последних года полуостров получил куда больше, чем за предыдущие два с лишним десятилетия. И вот они с этим самым перехваченным дыханием выдавливают из себя: очень хорошо, все это – наше!

Наверное, все-таки понимают там, что все эти слова – игра на публику. И чем ближе выборы, тем больше заявлений разной степени абсурдности будет появляться в информационном пространстве. Вот, например, параллельно Киев продолжает играть в выход из СНГ. Даже соседи – поляки – не верят, что все это по-настоящему: слишком крепко Украина связана с бывшими советскими республиками, слишком чувствительными для нее будут потери

Как знать, какую сценку украинские политики начнут разыгрывать в следующий раз – амплуа у них в последнее время скудное: мнимая "российская агрессия", Крымский мост, газ и выход из СНГ. Но придется, вероятно, придумать и что-то новое. Время до выборов еще есть, а удивлять избирателей уже особо нечем.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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