"Корова государственная, а теленок – наш". Киев претендует на Крымский мост

Крымский мост "принадлежит" Украине, уверен депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Свою логику он изложил местному телевидению. Говорит, Крым – украинский, значит, все, что там есть – тоже украинское.
Пожалуй, в этих аргументах здравого смысла и то больше, чем в словах Шуфрича. Ведь у него ошибка уже в первом пункте. Крым – не украинский. А значит, и все остальные условия, которые из этого следуют, тоже неверны – это вам скажет любой первокурсник, который только начал постигать основы логики.
Непонятно, как вообще у кого-то на Украине поворачивается язык сказать, что Крым по-прежнему украинский. Они не видели на границе российских пограничников? Или они вкладывают средства в развитие региона, а он, в свою очередь, платит налоги в Киев? Хотя, положим, и в "украинские времена" Киев только пользовался Крымом и фактически ничего в развитие полуострова не вкладывал. Поневоле закрадывается мысль, что украинские власти в глубине души никогда и не считали Крым "своим". В каком состоянии была по состоянию на начало 2014 крымская инфраструктура – всем известно. А сейчас, конечно, у киевских политиков просто дыхание перехватывает: за четыре последних года полуостров получил куда больше, чем за предыдущие два с лишним десятилетия. И вот они с этим самым перехваченным дыханием выдавливают из себя: очень хорошо, все это – наше!
Как знать, какую сценку украинские политики начнут разыгрывать в следующий раз – амплуа у них в последнее время скудное: мнимая "российская агрессия", Крымский мост, газ и выход из СНГ. Но придется, вероятно, придумать и что-то новое. Время до выборов еще есть, а удивлять избирателей уже особо нечем.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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