Равнение на право. Премьером Италии станет профессиональный юрист

Широкому кругу даже итальянских граждан его фамилия скажет не больше, чем всем остальным любителям футбола. Но страстные поклонники этой игры – они в первую очередь именно о нем и подумают. О знаменитом тренере лондонского "Челси" Антонио Конте. Тем паче, что он по итогам этого сезона опять свободен. Значит, снова может послужить родной отчизне. Как тогда, на Евро-2016, когда с искрометной "Скуадрой Адзуррой" лишь по пенальти уступил немцам в четвертьфинале. И не важно, что к политике он не имеет никакого отношения. Ну, так и Джузеппе Конте – тоже.
Теперь остались формальности. Уже вчера вечером у президента Серджо Матареллы были все основания для того, чтобы принять решение, которого страна ждет уже 80 дней после выборов. Прежде всего, у него была фамилия, которая, возможно, и его заставила наморщить лоб и попытаться вспомнить, кто же это. Тщетно. И не мудрено. Судя по публикациям СМИ, Джузеппе Конте даже в расширенном списке претендентов не значился. Но, тем не менее, это он – 54-летний профессор юриспруденции и опытный, как теперь о нем говорят, экономист. То есть получается, именно тот, кто нужен.
Ди Майо особо напирает на то, что его протеже (а это его протеже) – из народа и "сам себя сделал". И неплохо, кстати, сделал. Уроженец небольшой деревеньки в 500 душ. Сегодня у него собственная адвокатская контора в Риме и репутация гуру права. За плечами Йельский университет, Сорбонна, Кембридж. С его назначением "равнение на право" – это будет совсем не только идеология. А для него, вероятно, и не столько. Масс-медиа называют его "технократом", имея в виду, что политика в его работе – не главное.
Главное в его работе – это человек. Точнее, два человека. Ди Майо и Сальвини. Оба видели себя на этом месте. Ради компромисса отказались от поста. Но не отказались от собственных взглядов. Конте же для них со своим богатым юридическим опытом, что третейский судья. Это, кроме того, что проводник их идей. Они, в принципе, не противоречат друг другу. Оба – убежденные евроскептики, решительно готовые вывести Италию из-под евродиктата. А из Италии всех мигрантов. И не только нелегальных. Отмена антироссийских санкций у них так и вовсе в приоритете.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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