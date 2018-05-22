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Равнение на право. Премьером Италии станет профессиональный юрист

16:5422.05.2018
(обновлено: 16:56 22.05.2018)
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© AFP 2018 / Andreas SolaroЗаседание Палаты депутатов итальянского парламента в РимеЗаседание Палаты депутатов итальянского парламента в Риме
© AFP 2018 / Andreas Solaro
Политика в его работе – не главное. Главное в его работе – это человек. Точнее, два человека. Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. Оба видели себя на месте премьера, но ради компромисса отказались от поста. Джузеппе Конте же для них, что третейский судья.

Широкому кругу даже итальянских граждан его фамилия скажет не больше, чем всем остальным любителям футбола. Но страстные поклонники этой игры – они в первую очередь именно о нем и подумают. О знаменитом тренере лондонского "Челси" Антонио Конте. Тем паче, что он по итогам этого сезона опять свободен. Значит, снова может послужить родной отчизне. Как тогда, на Евро-2016, когда с искрометной "Скуадрой Адзуррой" лишь по пенальти уступил немцам в четвертьфинале. И не важно, что к политике он не имеет никакого отношения. Ну, так и Джузеппе Конте – тоже.

Лидер движения Пять звезд(Д5З) Луиджи ди Майо
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
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Зато Антонио хотя бы знает, как создавать команду и биться с ней только за самые высокие места. Опять же – харизма. Мировая слава. А его однофамилец хорошо знаком разве что профильному юридическому сообществу. "Ничего, вы его еще узнаете", – пообещал Луиджи Ди Майо, как минимум, итальянцам. Лидер "Движения 5 звезд" не сомневается, что открыл на Апеннинах еще одну. Правда, не сам, а в компании с таким же лидером, но другой уже почти правящей партии под названием "Лига" Маттео Сальвини. Кандидатура будущего премьера – это единственное, чего не хватало им для объявления о создании парламентской коалиции.

Теперь остались формальности. Уже вчера вечером у президента Серджо Матареллы были все основания для того, чтобы принять решение, которого страна ждет уже 80 дней после выборов. Прежде всего, у него была фамилия, которая, возможно, и его заставила наморщить лоб и попытаться вспомнить, кто же это. Тщетно. И не мудрено. Судя по публикациям СМИ, Джузеппе Конте даже в расширенном списке претендентов не значился. Но, тем не менее, это он – 54-летний профессор юриспруденции и опытный, как теперь о нем говорят, экономист. То есть получается, именно тот, кто нужен.

Ди Майо особо напирает на то, что его протеже (а это его протеже) – из народа и "сам себя сделал". И неплохо, кстати, сделал. Уроженец небольшой деревеньки в 500 душ. Сегодня у него собственная адвокатская контора в Риме и репутация гуру права. За плечами Йельский университет, Сорбонна, Кембридж. С его назначением "равнение на право" – это будет совсем не только идеология. А для него, вероятно, и не столько. Масс-медиа называют его "технократом", имея в виду, что политика в его работе – не главное.

Главное в его работе – это человек. Точнее, два человека. Ди Майо и Сальвини. Оба видели себя на этом месте. Ради компромисса отказались от поста. Но не отказались от собственных взглядов. Конте же для них со своим богатым юридическим опытом, что третейский судья. Это, кроме того, что проводник их идей. Они, в принципе, не противоречат друг другу. Оба – убежденные евроскептики, решительно готовые вывести Италию из-под евродиктата. А из Италии всех мигрантов. И не только нелегальных. Отмена антироссийских санкций у них так и вовсе в приоритете.

Предвыборные агитационные плакаты лидеров партий и движений, участвующих в парламентских выборах в Италии
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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При этом Сальвини называет своим кумиром Путина. Ди Майо же как-то сказал, что не мыслит страну без союза с США. Не исключено, что хитрил, чтоб не вмешивались. В любом случае, это – не единственное, из-за чего они могут расстаться. Оба молодые, взрывные, отчаянные. Ну, прямо как Конте. Только не Джузеппе, а Антонио. Видимо, какое-то время итальянцам еще надо будет объяснять, что премьером у них не тот Конте, который тренер. Главное, чтобы через какое-то время они не сказали: "да лучше бы тот".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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