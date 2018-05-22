"Петля вокруг Донецка": Киев пошел ва-банк

В Киеве все откровенней и все чаще высказываются о так называемой реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса в Украину. Высокопоставленные чиновники заявляют, что под прикрытием ооновских миротворцев силовики намерены зачистить республики и вернуть контроль над границей с Россией. Прямо так и говорят: по "хорватскому варианту". Но это в перспективе. А на текущий момент военная ситуация в регионе резко ухудшилась. Киев играет на обострение. Минские соглашения вообще не берутся в расчет. Обстрелам украинской артиллерии повергаются многие населенные пункты за линией разграничения, вновь гибнут мирные жители и люди в форме. Собственные потери в новом витке конфликта Киев старательно скрывает. Счет раненым идет на десятки, дети сидят в подвалах прифронтовых городов и сел. Самым сильным ударам подвергается Горловка, расположенная между Донецком и Луганском на той самой линии соприкосновения враждующих сторон. Контроль над этим населенным пунктом существенно затруднит взаимодействие ДНР и ЛНР и откроет для ВСУ оперативный простор.
Судя по тому, что киевские политики и военные абсолютно без стеснения рассказывают о военных планах Украины, которые практически мгновенно пытаются реализовать, что называется, на местности, ставка на замораживание конфликта не делается. Ни Киевом, ни Вашингтоном. Вряд ли, конечно, из-за боязни трагических для себя последствий стоит ожидать полномасштабного наступления на самопровозглашенные республики. Хотя, как знать… Но крупные провокации будут продолжаться со всей очевидностью. Причин достаточно. И приближающиеся выборы на Украине на фоне микроскопического уровня доверия Петру Порошенко, и открытие Крымского моста, и необходимость объяснить населению губительную социально-экономическую политику Киева внешним фактором. Далеко не последнюю роль в нынешнем обострении, конечно, играет приближающийся Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Расчет прост: попытаться втянуть Москву, которая может встать на защиту населения Донбасса, в военные действия. А затем громогласно обвинить в агрессии. Новые пакеты санкций западные друзья Киева наверняка уже приготовили.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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