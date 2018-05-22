"Немецкий монстр" против России. Германия возрождает традиции вермахта?

Нужно возродить танк времен Первой мировой, чтобы сдерживать Россию, пишут немецкие СМИ и напоминают о Гитлере и былых войнах. Вот только они явно не учитывают главного.

Немецкие СМИ пишут о "возрождении" танка Leopard 2 в модификации А7V для сдерживания России. При этом нельзя не заметить, что новые машины носят такое же название, как у "немецкого монстра" – танка A7V, который принимал участие в Первой мировой войне.

Идея кажется ее авторам очевидной, ведь "танки навсегда изменили войну". Вон и в первые годы Второй мировой войны Гитлер с их помощью как далеко зашел, когда "Тигры" и "Пантеры" считались самым опасным оружием Вермахта, сообщает нам издание Die Welt

Вот так незаметно течение времени вымывает память о страшных событиях Второй мировой, и немцы могут уже просто отвлеченно и спокойно оценивать военные успехи того, кто чуть не уничтожил весь мир. Но если вы хотите начать, как Гитлер, будьте готовы так же и закончить. Ведь и ошибки вы делаете такие же – собираетесь "воевать" с Россией.

Пока Ангела Меркель беседовала в Сочи с Владимиром Путиным, немецкие эксперты сокрушались, что зря Германия расслабилась, когда распался СССР, и посчитала танки пережитком прошлого – теперь же, по их мнению, когда отношения с Москвой портятся, такая техника снова становится актуальной. Вот, например, в Прибалтике немецкие танки уже стоят наготове, все чего-то ждут и никак не дождутся.

Под танки, ставшие вновь актуальными в Европе, хотят перекроить чуть ли не всю европейскую инфраструктуру. Сторонники возрождения "Леопарда" пишут, что для более быстрого перемещения техники нужно переделать дороги. Наверное, это входит в большую стройку, которую ранее затеяли для того, чтобы по Европе свободно перемещалось оружие НАТО, которое пока не везде проходит.

Вот просто интересно: какой должна быть скорость перемещения танка, пусть даже обновленного, такого, каким гордился бы Гитлер, чтобы выиграть в возможной современной войне, учитывая, что сейчас весь мир опасается, в первую очередь, применения ядерного оружия? В принципе, пока "немецкий монстр" протискивается через прибалтийские улицы, при желании в ответ можно выпустить сотни ракет, отправить к противнику десятки истребителей, ну и несчетное количество раз нажать на красную кнопку.

Понятно, что такого желания ни у кого нет. Но разве не должны немецкие эксперты понимать, что "танк для сдерживания России" – это несколько странная формулировка. Они что, Парад наш не смотрели, в конце концов?

Бывший главком Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Филип Бридлав, который явно осведомлен о мощи России, мог бы им и подсказать

По его мнению, ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией. Бридлав так рассуждает потому, что увидел в последних действиях Москвы четкий сигнал европейцам: "наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас".

Очень хочется верить, что надобности не возникнет, а немецкие военные не будут, как в случае с танком, ориентироваться на Гитлера в отношениях с Москвой.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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