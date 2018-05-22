РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Немецкий монстр" против России. Германия возрождает традиции вермахта?

12:4722.05.2018
(обновлено: 13:44 22.05.2018)
029683
© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк Leopard-2Немецкий военный танк Leopard-2
© AP Photo / Michael Sohn
Нужно возродить танк времен Первой мировой, чтобы сдерживать Россию, пишут немецкие СМИ и напоминают о Гитлере и былых войнах. Вот только они явно не учитывают главного.

Немецкие СМИ пишут о "возрождении" танка Leopard 2 в модификации А7V для сдерживания России. При этом нельзя не заметить, что новые машины носят такое же название, как у "немецкого монстра" – танка A7V, который принимал участие в Первой мировой войне. 

Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen
Непроходимый альянс. Европа стала тесновата для техники НАТО
Идея кажется ее авторам очевидной, ведь "танки навсегда изменили войну". Вон и в первые годы Второй мировой войны Гитлер с их помощью как далеко зашел, когда "Тигры" и "Пантеры" считались самым опасным оружием Вермахта, сообщает нам издание Die Welt

Вот так незаметно течение времени вымывает память о страшных событиях Второй мировой, и немцы могут уже просто отвлеченно и спокойно оценивать военные успехи того, кто чуть не уничтожил весь мир. Но если вы хотите начать, как Гитлер, будьте готовы так же и закончить. Ведь и ошибки вы делаете такие же – собираетесь "воевать" с Россией.

Пока Ангела Меркель беседовала в Сочи с Владимиром Путиным, немецкие эксперты сокрушались, что зря Германия расслабилась, когда распался СССР, и посчитала танки пережитком прошлого – теперь же, по их мнению, когда отношения с Москвой портятся, такая техника снова становится актуальной. Вот, например, в Прибалтике немецкие танки уже стоят наготове, все чего-то ждут и никак не дождутся. 

Под танки, ставшие вновь актуальными в Европе, хотят перекроить чуть ли не всю европейскую инфраструктуру. Сторонники возрождения "Леопарда" пишут, что для более быстрого перемещения техники нужно переделать дороги. Наверное, это входит в большую стройку, которую ранее затеяли для того, чтобы по Европе свободно перемещалось оружие НАТО, которое пока не везде проходит. 

Вот просто интересно: какой должна быть скорость перемещения танка, пусть даже обновленного, такого, каким гордился бы Гитлер, чтобы выиграть в возможной современной войне, учитывая, что сейчас весь мир опасается, в первую очередь, применения ядерного оружия? В принципе, пока "немецкий монстр" протискивается через прибалтийские улицы, при желании в ответ можно выпустить сотни ракет, отправить к противнику десятки истребителей, ну и несчетное количество раз нажать на красную кнопку.

Понятно, что такого желания ни у кого нет. Но разве не должны немецкие эксперты понимать, что "танк для сдерживания России" – это несколько странная формулировка. Они что, Парад наш не смотрели, в конце концов?

Танк PT-91 Тварды на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: НАТО лукавит, говоря о несоответствии своего потенциала "угрозе РФ"
Бывший главком Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Филип Бридлав, который явно осведомлен о мощи России, мог бы им и подсказать.

По его мнению, ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией. Бридлав так рассуждает потому, что увидел в последних действиях Москвы четкий сигнал европейцам: "наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас".

Очень хочется верить, что надобности не возникнет, а немецкие военные не будут, как в случае с танком, ориентироваться на Гитлера в отношениях с Москвой.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена