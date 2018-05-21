Не жизнь, а сказка: как в Киеве развенчивают "российские мифы" об Украине

Вице-премьер Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе активно занялась выполнением возложенных на нее обязанностей. Правда, весьма своеобразно. Поскольку евроинтеграция дальше пресловутого безвиза не продвигается, и европейцы наотрез отказываются даже обещать Украине вступление в ЕС, госпожа Климпуш-Цинцадзе занялась развенчанием мифов. Разумеется, российских. Разумеется, об Украине. В интервью польскому изданию Onet она на голубом глазу заявила, что упадок, коррупцию и фашизм на Украине придумали в России. А на самом деле ничего подобного нет. В качестве аргументов в пользу своей версии она привела создание антикоррупционных институтов и принятие соответствующего законодательства. Это ли не доказательство, что коррупцию на Украине придумали в России.принесли к администрации президента чучело в гробу. Таким образом они продемонстрировали свое отношение к коррупции в медицине. И таких примеров можно найти массу.
Но для госпожи Климпуш-Цинцадзе это просто миф, придуманный в России. Сама же она никакой коррупции не видит. И уровень жизни на Украине весьма высокий. А то, что какие-то несознательные граждане ездят на заработки за границу, так это с народом не повезло. И фашизма на Украине точно нет. Проспект имени Бандеры и улица Шухевича – это прославление народных героев, а то, что они убивали украинцев и не только, так это тоже враки. И факельные шествия – это всего-навсего веселое времяпрепровождение. И свастика никакого отношения к фашизму не имеет. Это лишь древний символ. А так – да, Украина процветает, самая некоррумпированная страна, в которой нет даже намеков на фашизм. Это все русские придумали, чтобы незалежную очернить.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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