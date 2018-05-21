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От любви до ненависти. Арабская молодежь променяла США на Россию

18:3321.05.2018
(обновлено: 19:02 21.05.2018)
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© РИА НовостиПразднование дня государственного флага РФ на площади Аль-Умауиин в ДамаскеПразднование дня государственного флага РФ на площади Аль-Умауиин в Дамаске
© РИА Новости
Россия восстанавливает свои позиции на Ближнем Востоке – молодежь арабских стран видит в Москве союзника, а вот Вашингтон доверия лишился. Может быть, это новая "арабская весна"? А может, просто прозрение.

Россия – друг, а США – враг. Так считает большинство опрошенных молодых арабов. Исследование под названием "Десятилетие надежд и страхов" провело дубайское агентство АСДА'A Берсон-Марстеллер (ASDA'A Burson-Marsteller). В опросах  участвовали 3 с половиной тысячи юношей и девушек из 16 стран Ближнего Востока и Северной Африки. Их симпатии оказались на стороне России. Хотя еще совсем недавно отмечалась обратная ситуация. Американцы пользовались большим доверием. С 2012 года США были то на втором, то на 5 месте, а в этом году исчезли даже из первой десятки стран, которые в арабском мире видят в качестве союзников и оказались только на 11 строчке. Зато Россия стала единственной неарабской страной в первой пятерке.  

Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Востоковед: в арабских странах увидели, чем Россия отличается от США
Исследователи отмечают, что перелом в восприятии американцев  произошел в прошлом году. Тогда мнения разделились практически поровну: одни  называли  США противником, другие – другом. Эксперты  считают, что эти перемены закономерны. Во многом провалу США в арабском мире поспособствовал Дональд Трамп. Чего стоят его указы о правилах  въезда в страну для граждан семи мусульманских стран. Тогда в черный список попали без вины виноватые выходцы из Ирана, Сомали, Ирака, Йемена, Судана, Ливии и Сирии. Потом этот указ был отменен американским Верховным судом, но осадочек-то остался. В стране начали  расти антиисламские настроения, что тоже не прибавило симпатий Вашингтону. Да и за пределами страны США отличились, особенно в Ираке и Сирии. Больше всего молодых арабов потрясли  действия американцев при  штурме иракского Мосула и сирийской Ракки, где они мало считались с жертвами среди мирного населения. На этом фоне стало особенно понятно, что Россия действует куда гуманнее и успешнее. 

Но, пожалуй, особое возмущение всего арабского мира вызвало  решение Трампа перенести  американское посольство в Иерусалим. Белый дом отмахнулся от многочисленных предупреждений о том, что этот шаг спровоцирует кровопролитие в регионе, что и произошло в день открытия дипмиссии. Десятки погибших и тысячи пострадавших палестинцев еще больше подорвали доверие к Соединенным Штатам. Россия же, благодаря своей сдержанной позиции по Палестине, только упрочила свой авторитет.  

Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Медвежья услуга", или Как Трамп Израилю "удружил"
Невмешательство в дела других государств и  последовательная позиция дорогого стоят. Москва умело поддерживает связь со всеми  сторонами конфликта и при этом не настаивает на одной точке зрения, а стремится учесть позиции самых разных игроков. И такая политика вызывает симпатию со стороны арабов и интерес к России. Саудовский журналист  Мухаммед Ан-Нхит даже специально приехал в Москву за месяц до чемпионата мира по футболу, чтобы рассказать арабскому миру о лучшем и  самом удивительном, что встретит в России. Он  уже в восторге от ВДНХ, Зарядья и цен на интернет, в общем, как он написал, Россия обрела свободу, а люди делают все, что хотят, в границах дозволенного.  

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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