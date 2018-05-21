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Не по Клинтон шапка. Хиллари, а где же балалайка?

13:4221.05.2018
(обновлено: 14:28 21.05.2018)
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© AFP 2018 / Jewel SamadХиллари Клинтон во время выступления в Нью-йорке, 9 ноября 2016Хиллари Клинтон во время выступления в Нью-йорке, 9 ноября 2016
© AFP 2018 / Jewel Samad
Хиллари Клинтон решила удивить студентов Йеля необычным головным убором – принесла на свое выступление в университете шапку-ушанку. Что именно она хотела сказать этим жестом?

"Странные и дикие" выборы выбили Хиллари Клинтон из колеи – уже который год не может прийти в себя. На выступлении перед студентами Йельского университета в честь их выпускного бывший кандидат в президенты заявила, что сожалеет о своих ошибках, но надеется, что это – опыт, который поможет в будущем защищать демократию. Ей или кому-то другому? Об этом Клинтон не рассказала. Но, так или иначе, она не отчаивается и строит планы.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017
© AP Photo / Patrick Semansky
Американист: Клинтон может найти ответы на свои вопросы, заглянув в зеркало
Хотя многие еще во время предвыборной кампании поговаривали, что Хиллари Клинтон – не в лучшей форме. Говорить о ее возможном нездоровье позволяло странное поведение кандидата в общественных местах. Она падала в обмороки, ее поражали внезапные судороги, лицевые спазмы и кашель непонятного происхождения.

Но, кажется, сейчас причина многих странностей прояснилась – это паталогическая одержимость Россией. Ведь неспроста у бывшего госсекретаря в любой момент под рукой может оказаться шапка-ушанка. Именно этот головной убор она продемонстрировала публике. Говорит, решила так поддержать традицию – на выпускной в Йеле принято приходить в необычных шапках и шляпах.

Небезызвестная Дженнифер Псаки, которая, будучи представителем Госдепа, сделала себе имя на нелепых заявлениях, в том числе и о России, могла бы составить Хиллари Клинтон достойную компанию. У нее сохранилась розовая ушанка, которую ей подарил Сергей Лавров еще в 2014 году. Псаки говорила, что хранит этот, по ее словам, "симметричный ответ" на подарок американской стороны – две картофелины из штата Айдахо. И фотодокумент имеется – шапка со звездой ей явно к лицу.

А вот Хиллари Клинтон надеть символ ненавистной ей страны побоялась. Кто знает, может, она бы просто зашипела и испарилась, как иногда происходит в сказках. Вместо этого она просто помахала шапкой возле головы, сказав: "если не можете их победить, присоединяйтесь к ним".

Американский политик Хиллари Клинтон
© AFP 2018 / Angela Weiss
Не виноватая я, это встречный ветер подул… Клинтон не может успокоиться
Вот уж, спасибо, не надо: присоединение целых Соединенных Штатов даже по просьбе бывшего госсекретаря и бывшего кандидата в президенты мы, наверное, не потянем. Да и ни к чему это – нас вполне устраивает то, что есть, а с Вашингтоном мы готовы выстраивать партнерские отношения. Можно даже дружеские, но не более того.

Впрочем, сторонники теории заговора и "свидетели руки Кремля", наверное, и в этой речи Клинтон увидят подвох. Наверняка под кафедрой сидел медведь в погонах, который диктовал ей текст.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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