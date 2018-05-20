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В преддверии ЧМ: британцы готовят желудки – на Украине кричат "не пущать!"

14:0020.05.2018
(обновлено: 14:56 20.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСимвол чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк ЗабивакаСимвол чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Чем ближе Чемпионат мира по футболу, тем чаще зарубежные СМИ обращаются к болельщикам своих стран с рекомендациями, как вести себя в России: то, что многие из них в Россию приедут, сомнений уже не вызывает. Главными советчиками выступают британцы.

Почти год британские СМИ держат тему "визит в Россию на Чемпионат". И если в июне 2017 они давали разумные советы для трезвых людей, то теперь, читая некоторые напутствия, не сразу поймешь, с какой целью футбольные фанаты поедут в Россию: то ли жить, то ли по гостям ходить! Непонятно толком и куда их "собирают" – то ли на футбол, то ли на какой-то расширенный "Октоберфест" со всеми вытекающими последствиями (судя по ежегодным фотоотчетам 18+). Во всяком случае, самые свежие рекомендации от таблоида The Sun почти целиком связаны с тем, как пить, чтобы не напиться, и что есть, если все-таки напился.

Открытие центра выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"А знаете, какие там носят трусы?" Британцев уговаривают не ехать в Россию

Моделируется, например, ситуация, при которой англичанин и русский сели вместе выпивать. Что должен помнить англичанин? Вот что: "Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки. А русские известны своей любовью к водке. Если сложить одно и другое, получится убийственная комбинация". Как правильно себя вести, если "комбинация" все-таки сложилась? Прибегнуть к "надежному средству от похмелья"! Читаем дальше: "У русских есть надежное средство от похмелья – овощной суп borscht. Его легко и просто есть, если вас воротит от всего остального".

Официальный мяч чемпионата мира 2018 по футболу на поле большой спортивной арены Лужники в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Хоть изолентой обмотайте – изолировать Россию невозможно

Британский таблоид напоминает – закусывайте, закусывайте, когда пьете, особенно водку. Можете даже потренироваться дома делать это так, как делают русские. Снова цитируем первоисточник: "Русские всегда пьют водку с zakusi – маринованными огурцами, ветчиной и сыром". Неплохо, неплохо, только огурцы должны быть все-таки солеными, а не маринованными, но это уж у кого жена чего умеет готовить…

При всех странностях публикации The Sun она все же позитивная – она про дружбу и правила хорошего тона. Она для людей, которые едут в страну, где им ничто не угрожает, кроме их собственной неумеренности в питии.

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Важная задача". Эксперт о возможном запрете трансляции на Украине ЧМ-2018

На этом фоне рекомендации для украинских болельщиков в их родной стране выглядят советами людей, окоченевших от пещерных страхов. Если послушать лидеров незалежной, украинцы вообще никуда не должны собираться – они должны сидеть дома и бояться, как бы их жизни не пострадали при одной только мысли о Чемпионате мира в России! Про это вот "сидеть-бояться" говорит, по сути, и президент Порошенко, взывая к патриотизму своих граждан: мол, как вы можете ехать в страну, которая "агрессор"? Ему вторит и министр молодежи и спорта – "не ехать", говорил он, "особенно участникам АТО". Строже всех призывает воздержаться от поездок в Россию украинский МИД, потому что, видите ли, пребывание граждан Украины на территории России "связано с серьезными угрозами для личной безопасности". Заметим в скобках: эти граждане мотаются из Украины в Россию и обратно, так сказать, по сто раз на дню миллионным числом, а тут вдруг какой-то Климкин им говорит: что вы делаете, это же опасно!.. 

Не слушайте всяких дураков, как сказано в Twitter МИД России и по-русски, и на украинской мове. В том смысле, что "приезжайте в Россию на праздник мирового футбола". Все, кто хочет.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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