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Нарва – это не Крым. Это гораздо хуже. Спросите у английских журналистов

10:0019.05.2018
(обновлено: 10:07 19.05.2018)
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© Фото : HannuПограничный мост на реке Нарва между Нарвой и ИвангородомПограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом
© Фото : Hannu
Мордор – не обязательно Россия. Это любое место, где есть русские. Взять Нарву: разруха, безработица. Кто виноват – правительство Эстонии, которое довело город до такого состояния? Да не боже мой. Это все они, местные русские. Кто же еще.

Когда читаешь произведения, подобные статье в журнале The Economist, то очень хочется спросить, а был ли его автор в описываемом им месте, или, добравшись в Таллин в бизнес-классе самолета, некоторое время пообщался с предоставленными в его распоряжение строго отобранными спикерами? На это размышление наводят рисуемые сочинителем картинки о "серых сталинских глыбах" зданий Нарвы, дорогах в рытвинах и "пугающих площадях" коммунистической эпохи. Оставим эти "страшилки" на совести журналиста и пойдем дальше.

Зрители празднчного концерта на День независимости Эстонии
© AFP 2018 / Raigo Pajula
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Подарив нам очередное географическое открытие о том, что Нарва – это не Крым, а Эстония – не Украина, а следовательно, региону не грозит повторение "украинского сценария" 2014 года, автор сообщает, что мало кто из жителей этого приграничного с Россией региона хотел бы жить по ту сторону границы, ибо уровень жизни в Эстонии выше. 

А вот это – смотря в какой и у какой Эстонии он выше. Если вы живете в Таллине и занимаете пост чиновника в министерстве, или возглавляете солидную коммерческую структуру, то утверждение это может иметь место. Однако если заглянуть в кошелек обыкновенного рабочего, а возможно, и безработного, коих на северо-востоке множество? Хотелось бы еще при подобном утверждении и подкрепления его сравнительными цифрами, однако возможно они не нужны для пишущего в рамках существующего идеологического мифа. 

Международная паромная переправа Мукран - Клайпеда
© РИА Новости / Улозявичюс Аудрюс
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Кому в Эстонии жить хорошо? Уж точно не русским и, тем более, живущим в Нарве. Департамент статистики Эстонии не так давно выпустил в свет сборник "Социальные тенденции", в котором в числе прочих опубликовано исследование о тех группах населения страны, которым, перефразируя классика, в Эстонии жить не хорошо. И не в силу того, что страна им не нравится или климат не подходит. Причина иная – им не хватает средств на жизнь хотя бы относительно благополучную. Согласно исследованию, наиболее нуждающимися группами населения в Эстонии являются женщины, пожилые люди и русскоговорящие жители. 

Тот, кто не знает реального положения вещей, может пуститься в пространные рассуждения о том, что, скорее всего, речь идет о людях малообразованных или не владеющих в должной мере государственным языком. Короче, сами во всем виноваты. Прежде я и сам мог так думать, пока жизнь не ткнула меня носом в примеры личные и конкретные. Все началось с того, что встретил работавшую кассиром в супермаркете знакомую со степенью кандидата наук, родившуюся и выросшую в стране, прекрасно владеющую эстонским. Затем состоялось знакомство с уборщицей с двумя высшими образованиями, родным языком которой является, к несчастью, русский… Вывод из всего этого прост и печален: русский, русскоязычный – в Эстонии это приговор, который будет, скорее всего, висеть на тебе всю жизнь, даже если ты образован, умен и амбициозен. 

Граница России с Эстонией. Ивангород - Нарва
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / Russia-bound
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Достаточно забавно на этом фоне читать пассаж статьи The Economist о том, что правительственные чиновники Эстонии пытаются оживить экономическую жизнь в Нарве и сгладить социальные неурядицы при  помощи обустройства на месте  заброшенного ткацкого производства театрально-галерейного комплекса. Почему-то считается, что там начнут селиться художники, которые станут формировать новые модные тенденции и сделают это место "крутым". И тогда в эту крутизну потянутся люди с деньгами, которые и вытянут регион из того экономического состояния, в каком он ныне прибывает. Короче, там, где ничего не хочет делать правительство страны, положение спасут художники, актеры и музыканты… Как говорится, "ваши слова да Богу в уши". Конечно, если Господь Бог читает The Economist.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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