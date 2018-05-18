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"Пророк и мученик" – книга памяти Олеся Бузины

16:4118.05.2018
(обновлено: 16:46 18.05.2018)
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© РИА НовостиМогила Олеся БузиныМогила Олеся Бузины
© РИА Новости
В московском издательстве вышел сборник, посвященный известному украинскому писателю и публицисту Олесю Бузине: он составлен из воспоминаний, написанных почти полусотней российских и украинских авторов.

Олеся Бузину большинство из нас знает и помнит как участника политических ток-шоу на российском телевидении, посвященных событиям на Украине. Это был интересный и яркий человек. Он часто приезжал из Киева в Москву, у него здесь было немало друзей. Олесь сотрудничал как внештатный автор с МИА "Россия сегодня", где и прошла презентация книги "Пророк и мученик".

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Он нередко высказывался резко – во-первых, в адрес Украины, ее современного на тот момент общественно-политического состояния, поведения лидеров, но и России не льстил. Он был честен, прежде всего, с самим собой, желал справедливости и честности в отношениях всех со всеми и этим подкупал. На Украине Олесь считался человеком опасным с точки зрения новой власти, которую критиковал нещадно, и в числе первых оказался в списке омерзительного сайта "Миротворец": 16 апреля 2015 года Олеся застрелили во дворе его дома. Ни заказчики, ни исполнители убийства не понесли наказания.

На московской презентации книги "Олесь Бузина. Пророк и мученик" почти все авторы предлагали свои версии того, за что именно Олесь был убит. По мнению писателя Сергея Шаргунова, Олеся Бузину убили даже не за его идеи – во множественном числе, – а за одну только, но самую главную идею публичных высказываний. "Несмотря на яркость и хлесткость выступлений Олеся, в них всегда присутствовала – особенно в страшные дни 2014 года, когда дым поднимался над Майданом, – в этих речах всегда присутствовало стремление к миролюбию. Его идея состояла в том, чтобы люди, разъединенные страшной распрей, смогли бы услышать друг друга, чтобы страна не погрузилась в братоубийственную бойню. И за это его убили", – сказал Сергей Шаргунов. 

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© РИА Новости
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Олеся часто спрашивали, почему он – из соображений собственной безопасности – не уезжал из Украины в какую-нибудь европейскую страну или не остался в России, как ему предлагали. Он отвечал, что "да, убить могут", но вместе с тем и повторял: "Все будет нормально". Для него оставить родину было совсем не просто. Он по-своему служил ей – той, которой, как он считал, Украина должна быть. 

В главные заслуги Олесю Бузине ставится то, что он был последовательным разрушителем украинских националистических мифов. Он изнутри наблюдал, как они создавались, и всеми способами боролся с вырастающими головами дракона, – говорил все, что следует сказать о Мазепе, Петлюре, гетмане Скоропадском. В Бузине многие видят глубокого историка. Один из авторов мемориального сборника считает, что его и убили как историка – за его пятую книгу "Воскрешение Малороссии". Об этом сказала бывший ректор Донецкого государственного университета Татьяна Мармазова: "Его убили за "Воскрешение Малороссии".

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© РИА Новости / Стрингер
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Всего два слова, но эти слова вернули в научный и культурный оборот термин "Малороссия", который обязан жить в нашей истории. Олесь настолько любил Украину-Малороссию, что принимал, пусть и с болью, абсолютно разные политические взгляды. В предисловии к книге Олесь написал замечательные слова: "Одни малороссы идут к красным, другие – к белым, третьи – к желто-синим, но каждому из них найдется место в моем сердце"… 

Московский сборник – уже вторая книга об Олесе Бузине. Первая была издана в Киеве и называется так: "Если вам скажут, что я умер, не верьте". А в качестве продолжения планируется выпустить еще один сборник – теперь совместно с белорусскими коллегами Олеся. Не только в России, но и в Белоруссии у него было много друзей, а сегодня – немало читателей.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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