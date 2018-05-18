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Против репрессий: на акцию в поддержку Кирилла Вышинского приглашаются все

09:0018.05.2018
(обновлено: 09:45 18.05.2018)
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© REUTERS / StringerКирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018Кирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018
© REUTERS / Stringer
В пятницу в Москве у здания посольства Украины пройдет акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина и МИА "Россия сегодня". Участники акции выступят против незаконных арестов и обысков, которым подверглись на Украине журналисты.

Суд в Херсоне арестовал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на два месяца. Это ничем не мотивированное решение идет вразрез с любой демократией, о которой так любят говорить в Киеве. И с любой цивилизованной международной практикой. Журналистов – не трогать. Так принято в развитых государствах и приличных обществах. Это непреложный закон. Можно иметь к ним претензии, бурно дискутировать и даже призывать к ответу в случае публикации клеветы. Но злонамеренное силовое давление на представителей СМИ с использованием правоохранительных органов, преследование по политическим мотивам и попытка под надуманными предлогами лишить свободы – это даже не моветон, а вещь абсолютно недопустимая. Находящаяся за рамками. Демократические, а на самом деле общечеловеческие ценности, среди которых свобода слова и распространения информации занимает далеко не последнее место, никто не отменял. Если та или иная страна, конечно, претендует на достойное положение в мировом сообществе и хотя бы какой-нибудь авторитет. Видимо, для Украины это совсем не актуально. 

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
Политолог: арест Вышинского – это открытая война Киева против инакомыслия

Ситуация с обысками в киевских офисах РИА Новости и РИА Новости Украина и – самое главное – арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, которого подозревают в государственной измене (преступлении более чем серьезном), ровно это и показывает. Ему вменяют в вину поддержку самопровозглашенных республик Донбасса и воссоединения Крыма с Россией, а также участие, как выражается генпрокурор Украины Юрий Луценко, в "дезинформационной войне" на стороне "страны-агрессора". Шаблонность этих формулировок не отменяет серьезности происходящего: по этой статье Вышинскому грозит до 15 лет заключения. 

Сам перевезенный из Киева в Херсон руководитель портала РИА Новости Украина, который испытывает к тому же проблемы со здоровьем, говорит, что ход следствия напоминает реализацию заранее проработанного сценария, в котором все роли досконально расписаны. Еще бы, правоохранители не успели завершить процессуальные действия и обыски 16 мая, а уже шла многолюдная пресс-конференция, на которой звучали заявления – одно громче другого. Если это не "охота на ведьм" в самой грубой ее форме, то что?! 

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Шагай в ногу – или пойдешь по этапу. Киев учит журналистов "свободе слова"

В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали принять ответные меры. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал Киев немедленно освободить Вышинского и прекратить преследования СМИ. Задержание коллеги, кстати, осудили и многие журналисты из других стран. Более того, некоторые видные западные политики решили не вставать на сторону украинской власти, решившей, видимо, таким топорным способом отомстить за Крымский мост. К примеру, в Евросоюзе звучат слова о том, что обеспечение государством собственной безопасности не должно осуществляться за счет нарушения фундаментальных прав и свобод. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что его организация озабочена происходящими задержаниями журналистов на Украине и в целом ситуацией со свободой СМИ. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт выразила надежду, что Киев понимает серьезность своих действий. Впрочем, рассчитывать на то, что Запад активно вмешается в происходящее и потребует освободить Кирилла Вышинского, было бы наивно. Надо выручать коллегу и товарища, действовать самим – коллективно, настойчиво и в разных форматах. 

В пятницу у посольства Украины в Москве по адресу Леонтьевский переулок, 18, пройдет акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина и МИА "Россия сегодня". Она начнется в 14:00 и продлится два часа. Участники пикета выступят против незаконных арестов и обысков, которым подвергаются журналисты на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала прийти всех неравнодушных. И, кстати, совсем не обязательно только журналистов. Просто людей с активной гражданской позицией.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Митинг в поддержку Вышинского пройдет у посольства Украины в Москве 18 мая
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