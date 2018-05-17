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ЕС дает "решительный" отпор США – и прячется за щит

14:1217.05.2018
(обновлено: 14:15 17.05.2018)
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© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в БрюсселеФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Европа заявляет, что будет отбиваться от американских ограничений. Правда, пока что делает она это весьма странным образом – поддавшись на шантаж.

Новые американские ограничительные меры нельзя оправдать соображениями национальной безопасности. Такое заявление в адрес Вашингтона прозвучало совсем не из Москвы или Тегерана, а из Европы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал решительные шаги для защиты интересов Евросоюза в ответ на повышение пошлин на сталь и алюминий для европейских компаний.

Cталелитейный завод в Китае
© AFP 2018
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И шаги эти не заставили себя ждать. Как сообщают осведомленные источники, Еврокомиссия хочет увеличить поставки в страны сообщества сжиженного газа из США и расширить для этого соответствующую инфраструктуру. Вот такой решительный ответ, такой жесткий отпор на повышение пошлин. Вместо того чтобы поступить симметрично, и, например, тоже в чем-то ограничить американцев, европейцы поддаются на шантаж и стараются им угодить.

Впрочем, в Вашингтоне такое поведение вполне могут воспринять как должное и увековечить высокие пошлины, даже если весь газ Европа будет получать только из США, потратив на это все свое состояние.

Хотя, как сказал председатель Евросовета Дональд Туск, европейцы благодаря Трампу уже избавились от иллюзий и готовы действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В связи с чем возникает вопрос: самостоятельно – это как? Имеется в виду – отапливать квартиры с помощью американского сжиженного газа, но делать вид, что он свой? Или притвориться, что так изначально и было задумано, и что перейти на дорогой заокеанский СПГ – это уникальная идея Брюсселя? Французы, правда, заявляют, что "США не могут быть экономическим жандармом для всей планеты", и пока рассчитывают отбиваться от Вашингтона "юридическим щитом". Призывают всех выступить единым фронтом и усилить европейский регламент, который будет блокировать экстерриториальные законы США о санкциях и позволит европейцам продолжать вести дела с Ираном.

Но история подсказывает, что американцы как плевали на международные документы, так и на эту бумажку будут плевать. Тем более если европейцы и дальше будут давать им такой же "решительный" отпор и, закрываясь юридическим щитом, чтобы никто не видел, будут покупать американский газ в надежде на снижение пошлин для своей стали.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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