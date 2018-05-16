Крымский мост: все путем. Но у Киева с друзьями – "взрыв мозга"

Может, потребовать с Москвы многомиллиардные компенсации? А, может, просто разбомбить этот мост, чтоб не мешал стройной американской картине мира? Washington Examiner прямо советует Киеву это сделать. Да, такая реакция – это не "безнадега". Это уже отчаяние.

Запад и почему-то причисляющая себя к нему Украина ожидаемо негативно отреагировали на торжественное открытие Крымского моста с участием президента России Владимира Путина. И сделано это было, прежде всего, от полного бессилия и отсутствия возможности что-либо изменить. Но и спокойно смириться с реальностью сил не нашлось, а потому заявления по поводу этого события, похожие на стрекот кузнечиков в траве, сыпались как из рога изобилия.

Уникальный по техническим характеристикам и масштабам проект реализуется с опережением плановых сроков. Легковые автомобили уже курсируют по 19-километровой надводной трассе. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на осень этого года. Поезда запустят в декабре следующего. Одним словом, все путем. В прямом смысле слова.

Противники этого проекта в частности и российского статуса Крыма в целом, конечно, негодуют. Или делают вид, что негодуют. Но, как говорят на Востоке, собаки лают – караван идет. К примеру, министр по делам Европы МИД Великобритании Алан Данкан осудил открытие Крымского моста, традиционно обвинил Москву в нарушении международного законодательства, и подчеркнул обеспокоенность Лондона ситуацией с правами человека на полуострове. Казалось бы, при чем здесь права человека, если речь идет об инфраструктурном проекте, как раз облегчающем жизнь этого самого человека? Но ничего, в Лондоне без зазрения совести ссыпают все "яйца" в одну кошелку. Чтобы там образовалась некая пропагандистская суперяичница, абсолютно непригодная к применению.

Американская пресса тоже не могла пройти мимо. Но у некоторых изданий критика каким-то удивительным и парадоксальным образом преобразовалась в констатацию заслуг Владимира Путина и возможностей России как государства. Осуждая появление Крымского моста, американские журналисты волей-неволей указали, что реализация этого грандиозного проекта продемонстрировала всему миру решимость, влияние и авторитет российского лидера, а также его стремление поставить интересы страны на первое место и противостоять гегемонии Запада. Госдеп, впрочем, вышел за рамки привычных шаблонов о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал Россию не препятствовать прохождению судов, направляющихся, как заявили в Вашингтоне, "в другие части Украины". Да, собственно, Россия и без всяких призывов не намерена этого делать. Только вот с определением "другие части" внезапно озаботившаяся навигацией официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт промахнулась. Российская Федерация не будет мешать судам следовать просто на Украину.

Петр Алексеевич. Тот, который Порошенко. Он, конечно, не мог промолчать. Сам бы себе не простил ввиду предстоящих выборов и его крошечного рейтинга доверия у соотечественников. Сей благородный муж, глава независимой, европейской, демократической Украины, увы, не блеснул оригинальностью. Да и зачем? И так сойдет. Строительство Крымского моста он назвал очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. И пригрозил Москве ходатайством о защите суверенных интересов, поданным в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву. Киев даже, ничтоже сумняшеся, в своей наивности надеется получить от России многомиллиардные компенсации. Порошенко, правда, попытался схитрить и скомпрометировать европейский бизнес, который сотрудничает с Россией. Мол, российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные, как выразился президент Украины, авантюры представителей европейского бизнеса с единственной целью – "откупиться от международно-правовой ответственности". Впрочем, подобные фразеологические конструкции уже ни на кого не производят впечатления. Петр Порошенко в конце своего спича попытался взять мажорную ноту и повесил некую, как ему показалось, удачную "рюшку". Мол, мост "обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать Крым". Но, честное слово, выглядело это заявление блекло и непрезентабельно. Как рыба второй свежести.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявления Киева актом отчаяния. По ее мнению, они делаются от "полной безнадеги". С этим трудно не согласиться. В таком состоянии только и остается, что болтать языком. Еще один образец низкосортного трепа, кстати, продемонстрировал Том Роган – один из авторов американского политического еженедельника Washington Examiner. Этот буйный парень, которым впору заняться врачам узкой специализации, призвал украинские власти разбомбить Крымский мост. По его мнению, больше похожему на горячечный бред, "неотложная моральная актуальность" подобного шага очевидна, поскольку после Чемпионата мира по футболу Россия якобы постепенно поглотит всю Украину. Надо же, и мораль какую-то приплел. Ну что ж, мели Емеля – твоя неделя.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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