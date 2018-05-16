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Шагай в ногу – или пойдешь по этапу. Киев учит журналистов "свободе слова"

14:1516.05.2018
(обновлено: 14:32 16.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЖурналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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#ЖурналистикаНеПредательство – такой хештег запустило МИА "Россия сегодня" в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В Киеве, впрочем, придерживаются другого мнения и подозревают нашего коллегу в госизмене.

В Киеве раскрыли заговор. Обнаружили, что стране угрожают журналисты, которые работают в РИА Новости Украина. Как сообщается, дома у руководителя информагентства Кирилла Вышинского нашли георгиевские ленты, распечатанные изображения Новороссии на карте, российские государственные награды и деньги в иностранной валюте – наверное, сейчас там допускаются только правильные гривны.

Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.
© РИА Новости / Стрингер
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На основании таких находок, полученных во время обыска, журналиста обвиняют в госизмене. Интересно, как в украинской Генпрокуратуре представляют себе ритуал измены родине, совершаемый с помощью лент, карт и сбербанковских кредиток. Если бы у него дома нашли портрет Путина, наверное, расстреляли бы на месте. А так – этапировали в Херсон. Как предполагают некоторые эксперты, чтобы расправиться с ним подальше от глаз мировой общественности.

Под угрозой и другие наши коллеги, а в киевской редакции накануне бесчинствовали сотрудники СБУ, которые устроили там 8-часовой обыск. Что пытались найти – непонятно. Наверное, какие-то "крамольные" связи с Россией.

Впрочем, иллюзий уже никто не строит, отношение к журналистам украинских властей давно известно. Просто чудо, что РИА Новости Украина по-прежнему работает. Видимо, пока, будучи не в силах совладать с целым СМИ, которое соблюдает все правила работы, они нападают на отдельных людей, в которых видят угрозу для всей страны.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Один неверный шаг, пара записей на русском языке, отсутствие угроз и грязных ругательств в адрес России – и вот уже совершенно любой журналист может вызвать подозрение СБУ. Видимо, понимая, что впасть в немилость может кто угодно, украинские журналисты выражают солидарность со своим коллегой. Все-таки, когда речь идет о свободе слова, а в этом случае, вероятно, и о жизни человека, политические разногласия должны отходить на второй план.

Издание "Страна.UA" публикует видео происходящего в редакции РИА Новости Украина. А его главный редактор Игорь Гужва объясняет действия силовиков тем, что нужно было "срочно выполнить план "по свободе слова". Ведь как это так – уже скоро май заканчивается, а в 2018 году еще ни один журналист не арестован и даже не задержан". Его коллега Анастасия Товт изучила набор доказательств, найденных дома у Вышинского, и удивилась: почему не было балалайки, медведя и березки.

Но, конечно, удивляются не все – многие радуются. Политический обозреватель и телеведущий канала "Прямий" Тарас Березовец и вовсе ставит это себе в заслугу и укоряет СБУ в нерасторопности: он-то уже давно сигнализировал, что РИА Новости Украина – это гнездо крамолы, и вот только теперь Киев перешел к решительным мерам, которые, по мнению Березовца, необходимо продолжить

Журналист Кирилл Вышинский
© Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook
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Как бы он сам однажды не пошел по этапу, если такая политика будет продолжена. Давление со стороны властей уже ощутили на себе телеканал "112" и издание "Вести", а "Интер" пострадал от агрессивных активистов после того, как отказался забыть о Дне Победы и показал праздничный концерт.

Так что кто угодно в любой момент может попасть под раздачу – даже идеологически "правильные" каналы, даже вчерашние герои (как там, кстати, Надежда Савченко?). И чем больше Киев старается заглушить всех, до кого дотягивается, тем более очевидной становится слабость нынешней власти, которой, по ее мнению, могут навредить журналисты.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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