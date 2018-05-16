Шагай в ногу – или пойдешь по этапу. Киев учит журналистов "свободе слова"

#ЖурналистикаНеПредательство – такой хештег запустило МИА "Россия сегодня" в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В Киеве, впрочем, придерживаются другого мнения и подозревают нашего коллегу в госизмене.

В Киеве раскрыли заговор. Обнаружили, что стране угрожают журналисты, которые работают в РИА Новости Украина. Как сообщается, дома у руководителя информагентства Кирилла Вышинского нашли георгиевские ленты, распечатанные изображения Новороссии на карте, российские государственные награды и деньги в иностранной валюте – наверное, сейчас там допускаются только правильные гривны.

На основании таких находок, полученных во время обыска, журналиста обвиняют в госизмене. Интересно, как в украинской Генпрокуратуре представляют себе ритуал измены родине, совершаемый с помощью лент, карт и сбербанковских кредиток. Если бы у него дома нашли портрет Путина, наверное, расстреляли бы на месте. А так – этапировали в Херсон. Как предполагают некоторые эксперты, чтобы расправиться с ним подальше от глаз мировой общественности.

Под угрозой и другие наши коллеги, а в киевской редакции накануне бесчинствовали сотрудники СБУ, которые устроили там 8-часовой обыск. Что пытались найти – непонятно. Наверное, какие-то "крамольные" связи с Россией.

Впрочем, иллюзий уже никто не строит, отношение к журналистам украинских властей давно известно. Просто чудо, что РИА Новости Украина по-прежнему работает. Видимо, пока, будучи не в силах совладать с целым СМИ, которое соблюдает все правила работы, они нападают на отдельных людей, в которых видят угрозу для всей страны.

Один неверный шаг, пара записей на русском языке, отсутствие угроз и грязных ругательств в адрес России – и вот уже совершенно любой журналист может вызвать подозрение СБУ. Видимо, понимая, что впасть в немилость может кто угодно, украинские журналисты выражают солидарность со своим коллегой. Все-таки, когда речь идет о свободе слова, а в этом случае, вероятно, и о жизни человека, политические разногласия должны отходить на второй план.

Издание "Страна.UA" публикует видео происходящего в редакции РИА Новости Украина. А его главный редактор Игорь Гужва объясняет действия силовиков тем, что нужно было "срочно выполнить план "по свободе слова". Ведь как это так – уже скоро май заканчивается, а в 2018 году еще ни один журналист не арестован и даже не задержан". Его коллега Анастасия Товт изучила набор доказательств, найденных дома у Вышинского, и удивилась: почему не было балалайки, медведя и березки.

Но, конечно, удивляются не все – многие радуются. Политический обозреватель и телеведущий канала "Прямий" Тарас Березовец и вовсе ставит это себе в заслугу и укоряет СБУ в нерасторопности: он-то уже давно сигнализировал, что РИА Новости Украина – это гнездо крамолы, и вот только теперь Киев перешел к решительным мерам, которые, по мнению Березовца, необходимо продолжить.

Как бы он сам однажды не пошел по этапу, если такая политика будет продолжена. Давление со стороны властей уже ощутили на себе телеканал "112" и издание "Вести", а "Интер" пострадал от агрессивных активистов после того, как отказался забыть о Дне Победы и показал праздничный концерт.

Так что кто угодно в любой момент может попасть под раздачу – даже идеологически "правильные" каналы, даже вчерашние герои (как там, кстати, Надежда Савченко?). И чем больше Киев старается заглушить всех, до кого дотягивается, тем более очевидной становится слабость нынешней власти, которой, по ее мнению, могут навредить журналисты.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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