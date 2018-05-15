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Поехали! Крымский мост открыт

17:1915.05.2018
(обновлено: 17:25 15.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОткрытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Всего два года и три месяца – и автомобильная часть Крымского моста готова. Мост – самый протяженный в Европе. Самый обсуждаемый и долгожданный.

Автомобильная часть Крымского моста открыта. Первыми испытали ее строители – в колонне строительной техники из 36 грузовиков. За рулем головного КамАЗа – президент Владимир Путин. "Удобно, шикарно и, надеюсь, долговечно", – оценил он новую дорогу.  

Открытие автомобильной части Крымского моста
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Это то, о чем мечтали крымчане". Зампред Госсовета Крыма об открытии моста

Протяженность моста – 19 километров. Проехались по ним и мы, журналисты, которые сопровождают в поездке президента. Пробок сейчас, конечно, нет, потому что для всех желающих мост откроется 16 мая, и дорога по идеально ровному покрытию заняла меньше 20 минут, которые пролетели как одна – виды вокруг просто прекрасные. Интересно было проследить и за строительством железнодорожной части моста, которая начинается на одном уровне, но постепенно он становится выше автомобильной дороги. Железнодорожный мост еще не достроен, поезда по нему поедут в следующем году. 

Над ним возвышается такая же грандиозная арка, как и над автомобильным. Вблизи эти сооружения впечатляют еще больше, чем на фото или видео. Арки держатся благодаря 8,5 километрам стыковых швов и 775 тысячам высокопрочных болтов.  

Строительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский политолог: за безумными заявлениями Киева скрывается точный расчет

Открытие этого моста – событие историческое. Не только потому что, наконец, будут связаны сухопутной дорогой два российских региона, Кубань и Крым, но и потому, что само создание такой переправы казалось поначалу фантастическим. Некоторые специалисты утверждали, что это невозможно из-за особенностей илистого дна, и вообще строительство таких масштабов слишком сложно и рискованно. Но, как говорили в одном советском фильме, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Доказательство тому – мост, который стоит и по которому мы уже проехали. 

Прежде всего, не верили в успех, конечно же, в Киеве. Украинская сторона предрекала громкий провал. А потом, когда поняла, что мост все-таки есть, он вполне реален и прочен, заговорила о том, что неплохо бы его отобрать. Такая идея была озвучена в Верховной раде в конце апреля.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Убытки есть". В Киеве оценили свои страдания от моста в Крым

Кстати, Украина в свое время сама прекратила железнодорожное сообщение с Крымом. В Киеве сначала порадовались, мол, нечего тут ездить, а потом стали подсчитывать убытки. В министерстве инфраструктуры, еще когда мост только строился, подсчитали, что Украина потеряет десятки миллионов гривен.

Впрочем, на планы российских мостостроителей заявления украинских политиков разного ранга повлиять, конечно, никак не могли. И это один из случаев, когда сдача объекта не в намеченный изначально срок – к лучшему. Движение по мосту собирались запустить только в декабре, но выполнили работу раньше и уложились к началу курортного сезона.

Теперь по трассе в четыре полосы помчатся автомобили, разрешенная скорость движения – 90 км/ч. В сутки там сможет проехать до 40 тысяч машин.

Следующий этап – открытие железнодорожной части моста. Это будут два пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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