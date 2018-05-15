Арктическая гонка: США мутят воду в Северном Ледовитом океане

Курсанты единственной в России роты арктических мотострелков Дальневосточного высшего военного командного училища во время тренировочных занятий на полигоне в Амурской области

Курсанты единственной в России роты арктических мотострелков Дальневосточного высшего военного командного училища во время тренировочных занятий на полигоне в Амурской области

Вашингтон фактически признал свое отставание от Москвы в Арктике и стремится наверстать упущенное. По планам Пентагона, к 2020 году ВМФ США планирует увеличить численность военного состава, прошедшего подготовку в арктических условиях. К чему это приведет?

Арктика может стать зоной "военной напряженности и конкуренции" между Москвой и Вашингтоном. Об этом, как сообщает RT, говорится в отчете исследовательского центра конгресса США. Авторы доклада призывают расширить присутствие американских вооруженных сил "для защиты интересов в регионе".

При этом в документе с ностальгией вспоминают о временах "холодной войны", когда Арктика была "ареной военного соперничества" между Советским Союзом и Штатами. Обе страны размещали в регионе атомный подводный флот, стратегические бомбардировщики и авиацию тактического назначения. Однако после распада СССР значение региона для Пентагона "значительно уменьшилось". В результате, как отмечают эксперты, работающие над отчетом, сегодня инфраструктура США в Арктике весьма ограниченна. В марте этого года отставание стран-членов НАТО от России в регионе признал главнокомандующий силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

Посыл американских экспертов понятен: "Дайте больше денег на новые подлодки, сторожевые корабли и самолеты!". Сообщается, что к 2020 году Пентагон намерен заменить истребители F-16, которые относятся к 11-й воздушной армии, дислоцированной на Аляске, на новые F-35. Перевооружиться обяжут и союзников по НАТО. Так, Норвегия собирается поставить на вооружение американские истребители пятого поколения – всего 52 самолета. А это уже чистая прибыль.

Впрочем, по мнению, российских экспертов, догнать и перегнать Россию в Арктике США и их союзникам вряд ли удастся. Это опоздание составляет примерно 10 лет. Да и США прекрасно понимают, что сейчас опередить Россию будет очень сложно. А это означает, что Вашингтон и дальше будет мутить воду в Северном Ледовитом океане, рассказывая всем о так называемой "российской угрозе".

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!