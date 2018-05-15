От Сокольников до Парка на метро! День рождения Московского метрополитена

В этот день, … лет назад
Пятнадцатого мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена – от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры".
Еще в 1872 году инженер Василий Титов предложил проект подземной железной дороги от Курского вокзала до Лубянской площади. Были даже проведены исследования грунта в местах возможного строительства. Однако Городская дума и представители церкви забраковали проект.
– Только разворуют, толку не будет.
А какой-то поп говорил в проповеди:
– За грехи нас ведут в преисподнюю земли.
"Грешники" поверили и испугались".
Но дело, конечно, было не в "грехах" и "преисподней". Хотя проект, помимо всего прочего, предполагал снос 10 храмов, что до советских времен воспринималось кощунственно. Главным стало другое препятствие: проект был очень дорогостоящий – найти акционеров с нужным количеством денег никак бы не удалось. Тогда в приоритете было строительство конно-железных городских дорог.
И все-таки к идее московского метро возвращались вновь и вновь: если во времена проекта Титова в Первопрестольной проживало 600 тысяч человек, то уже к концу XIX века – более миллиона.
Но Городская дума "завернула" этот проект с резолюцией: "Господам Кнорре и Балинскому в их домогательствах отказать…". Говорят, что не последнюю роль в этом сыграли владельцы трамвайных парков.
В 1913 году уже сама Городская дума разработала проект метрополитена. Предполагалось построить три подземных линии: от Каланчевской площади (от трех вокзалов) до Брянского (Киевского) вокзала, от Виндавского (Рижского) вокзала до нынешней платформы ЗИЛ (до Павелецкого вокзала) и от Тверской заставы (Белорусского вокзала) до Калитников (в общем, до Курского вокзала).
Приступили к строительству, но началась Первая мировая война. На память от этого проекта метро осталось лишь здание депо в Калитниках.
К метропланам вернулись только в 1931 году. На Пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение о строительстве первой линии Московского метрополитена. Главным строителем назначили тогдашнего первого секретаря МГК партии Л.М. Кагановича.
Первая линия длиной более 11 километров была проложена от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением на "Смоленскую". По ней курсировали 12 четырехвагонных составов. Линия состояла из 13 станций, 17 вестибюлей и эскалаторов для подъема и спуска пассажиров.
Тоннели были глубокого заложения, хотя один из планов предполагал, говоря современными понятиями, строительство "легкого" метро. Но власти, видимо, догадываясь, что у метро будут не только чисто гражданские функции, распорядились уходить вглубь. И предчувствия не обманули! Во время Великой Отечественной войны глубокие тоннели и станции использовались как бомбоубежища. И не только спасли многие жизни, но и дали новые – за время авианалетов в метро родилось 217 детей.
Метро планировали открыть к 17 годовщине революции – 7 ноября 1934 года. Однако не успели изготовить и установить все эскалаторы.
Первоначально Московский метрополитен носил имя Кагановича, который, как мы помним, возглавлял строительство подземки. Его еще называли "железным наркомом" – в 1935 году он был назначен народным комиссаром путей сообщения. Он говорил: "Наш Московский метрополитен замечателен именно тем, что там не просто мрамор, – нет, там не просто гранит, – нет, там не просто металл, – нет, там не только бетон, – нет! Там в каждом куске мрамора, в каждом куске металла и бетона, в каждой ступени эскалатора сквозит новая душа человека, наш социалистический труд, там наша кровь, наша любовь, наша борьба за нового человека, за социалистическое общество"…
Чтоб солнце улыбалось
Бетону-кирпичу
И Лазарь Каганович
Нас хлопнул по плечу.
Это из песни о Московском метрополитене, написанной в 1936 году. А еще вспоминается "Песня старого извозчика" в исполнении Леонида Утесова:
Ну и как же это только получается?
Что-то в жизни перепуталось хитро:
Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюся
От Сокольников до Парка на метро!..
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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