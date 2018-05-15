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От Сокольников до Парка на метро! День рождения Московского метрополитена

07:0015.05.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитенаЭмблема Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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О строительстве метро власти Москвы задумывались еще задолго до революции. Но не удавалось найти акционеров. Тогда в приоритете были конки. А потом помешала Первая мировая война...

В этот день, … лет назад

Пятнадцатого мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена – от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры". 

Еще в 1872 году инженер Василий Титов предложил проект подземной железной дороги от Курского вокзала до Лубянской площади. Были даже проведены исследования грунта в местах возможного строительства. Однако Городская дума и представители церкви забраковали проект.

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© РИА Новости
"Строить так, чтоб нигде не капало". Как начиналось московское метро
В.А. Гиляровский в "Москве и москвичах" писал: "В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами "отцы города" чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит…

– Только разворуют, толку не будет. 

А какой-то поп говорил в проповеди:

– За грехи нас ведут в преисподнюю земли. 

"Грешники" поверили и испугались".

Но дело, конечно, было не в "грехах" и "преисподней". Хотя проект, помимо всего прочего, предполагал снос 10 храмов, что до советских времен воспринималось кощунственно. Главным стало другое препятствие: проект был очень дорогостоящий – найти акционеров с нужным количеством денег никак бы не удалось. Тогда в приоритете было строительство конно-железных городских дорог.

И все-таки к идее московского метро возвращались вновь и вновь: если во времена проекта Титова в Первопрестольной проживало 600 тысяч человек, то уже к концу XIX века – более миллиона.

© РИА Новости / РИА Новости
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Рабочие везут тачки на строительстве Московского метро
Один из самых амбициозных и масштабных проектов был представлен в 1902 году инженерами П.А. Балинским и Е.К. Кнорре. Он предполагал возведение на Красной площади центрального вокзала, от которого начинались бы три линии метро: одна – вдоль Бульварного кольца, вторая – по Садовому (ну, почти что нынешняя кольцевая линия!) и радиальная – от Петровского парка до Серпуховской заставы (это ж нынешняя Замоскворецкая линия! Только с "вывертом" к Павелецкому вокзалу). Частично метро должно было пройти под землей, но в основном – по эстакадам. Как, скажем, U-bahn'ы в Германии. Даже есть такая открытка: рельсы метро на десятиметровой высоте проложены вдоль Кремлевской стены…

Но Городская дума "завернула" этот проект с резолюцией: "Господам Кнорре и Балинскому в их домогательствах отказать…". Говорят, что не последнюю роль в этом сыграли владельцы трамвайных парков.

В 1913 году уже сама Городская дума разработала проект метрополитена. Предполагалось построить три подземных линии: от Каланчевской площади (от трех вокзалов) до Брянского (Киевского) вокзала, от Виндавского (Рижского) вокзала до нынешней платформы ЗИЛ (до Павелецкого вокзала) и от Тверской заставы (Белорусского вокзала) до Калитников (в общем, до Курского вокзала).

© РИА Новости / РИА Новости
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Первый поезд Московского метро
Проект, судя по всему, был хорошо продуман и технически обоснован. Он соединял метро с вокзалами, железнодорожными станциями, трамвайными линиями. Ни дать ни взять – нынешнее МЦК!.. Потому что и дореволюционный проект предполагал в перспективе "нарезание" круговых линий метро. 

Приступили к строительству, но началась Первая мировая война. На память от этого проекта метро осталось лишь здание депо в Калитниках. 

К метропланам вернулись только в 1931 году. На Пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение о строительстве первой линии Московского метрополитена. Главным строителем назначили тогдашнего первого секретаря МГК партии Л.М. Кагановича. 

Первая линия длиной более 11 километров была проложена от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением на "Смоленскую". По ней курсировали 12 четырехвагонных составов. Линия состояла из 13 станций, 17 вестибюлей и эскалаторов для подъема и спуска пассажиров. 

Тоннели были глубокого заложения, хотя один из планов предполагал, говоря современными понятиями, строительство "легкого" метро. Но власти, видимо, догадываясь, что у метро будут не только чисто гражданские функции, распорядились уходить вглубь. И предчувствия не обманули! Во время Великой Отечественной войны глубокие тоннели и станции использовались как бомбоубежища. И не только спасли многие жизни, но и дали новые – за время авианалетов в метро родилось 217 детей.

© РИА Новости / РИА Новости
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Открытое строительство шахты метрополитена в Москве
И строили не просто станции – дворцы! Основа – гранит и мрамор. Оформляли эти дворцы (нужно было бы, конечно, придумать какой-нибудь синоним, так как в предыдущем предложении я слово "дворцы" уже написал, но язык не поворачивается назвать эти творения "подземкой") лучшие архитекторы и художники. Среди них: Алексей Щусев, строитель Марфо-Мариинской обители, мавзолея Ленина и здания НКВД на Лубянке; Иван Фомин, один из основателей советского монументального классицизма; Владимир Гельфрейх и Владимир Щуко, создатели Большого Каменного моста и здания Библиотеки имени Ленина; Борис Иофан, автор "Дома на набережной" и санатория "Барвиха"; Павел Корин, творец "Руси уходящей" и триптиха "Александр Невский"; Евгений Лансере, Александр Дейнека, скульпторы – Вера Мухина, Николай Томский, Матвей Манизер, Евгений Вучетич, Георгий Мотовилов…

Метро планировали открыть к 17 годовщине революции – 7 ноября 1934 года. Однако не успели изготовить и установить все эскалаторы. 

Первоначально Московский метрополитен носил имя Кагановича, который, как мы помним, возглавлял строительство подземки. Его еще называли "железным наркомом" – в 1935 году он был назначен народным комиссаром путей сообщения. Он говорил: "Наш Московский метрополитен замечателен именно тем, что там не просто мрамор, – нет, там не просто гранит, – нет, там не просто металл, – нет, там не только бетон, – нет! Там в каждом куске мрамора, в каждом куске металла и бетона, в каждой ступени эскалатора сквозит новая душа человека, наш социалистический труд, там наша кровь, наша любовь, наша борьба за нового человека, за социалистическое общество"…

© РИА Новости / Борис Бабанов
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На эскалаторе московского метро
В 1955 году Московскому метрополитену присвоили имя Ленина – наступили другие времена! А еще два года спустя "железный нарком" вообще был объявлен членом "антипартийной группы" (Маленкова – Кагановича – Молотова), снят со всех постов, а позднее и вовсе исключен из партии…

Чтоб солнце улыбалось

Бетону-кирпичу

И Лазарь Каганович

Нас хлопнул по плечу.

Это из песни о Московском метрополитене, написанной в 1936 году. А еще вспоминается "Песня старого извозчика" в исполнении Леонида Утесова:

Ну и как же это только получается?

Что-то в жизни перепуталось хитро:

Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюся

От Сокольников до Парка на метро!..

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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