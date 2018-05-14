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Живая память: одесский судья не пошел на сделку с совестью

18:4614.05.2018
(обновлено: 18:49 14.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции Бессмертный полк в КиевеУчастники акции Бессмертный полк в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский закон о декоммунизации в очередной раз дал сбой. В одном из районных судов Одессы судья отказался рассматривать дело человека, который неправильно, не так, как требуется теперь на Украине, отметил День Победы 9 Мая.

В суде Одессы застопорилось дело обвиняемого по закону "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" – тому самому, который диким образом уравнивает несовместимые символы. Подсудимый одессит 9 Мая проехал по улицам города с красным флагом, на котором был изображен орден Отечественной войны. А ведь в канун праздника украинские власти так и сяк предупреждали: не надо делать ничего подобного. Практически объявили о том, что за знаки причастности украинцев к победе советского народа над фашистской Германией людей будут привлекать к ответственности. Однако в данном конкретном случае  жителя Одессы "привлечь с ходу" не удалось. 

Всероссийская акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Один из одесских судей взял самоотвод на более чем уважительном основании. "Считаю невозможным из морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства", – заявил он и пояснил, что является внуком двух героев Великой Отечественной войны и воспитан "в духе уважения к воинам, которые подвигами и мужеством отстояли право народа Украины на жизнь".

В условиях современной Украины столь понятное нам – естественное поведение судьи представляется едва ли не подвигом и вызывает восхищение с оттенком удивления. Однако удивляться не стоит – таких людей, как этот замечательный судья, на Украине все еще немало. В той же Одессе 9 мая моряки поздравили 97-летнего участника Великой Отечественной самым настоящим парадом под окнами его дома: с проходом торжественным маршем под военный оркестр, идеально исполнявший знаменитый "День Победы".

Сотрудники правоохранительных органов арестовывают мужчину во время акции Бессмертный полк в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В этом же строю, можно сказать, и сотрудники телеканала "Интер", которые не только дали в эфир праздничный концерт в честь 9 Мая, но и напомнили, что называется, прямым текстом о том, сколько украинцев погибло "от рук фашистских захватчиков", а также заявили о недопустимости названий "улиц украинских городов именами фашистских преступников".

Но и это еще не все. По самым приблизительным подсчетам, более 360 тысяч украинцев объединились 9 Мая в национальный "Бессмертный полк". Акция прошла и по крупным городам – в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье – и в более скромных населенных пунктах. И везде люди несли портреты родных, воевавших против нацизма, возлагали цветы к мемориалам воинам-освободителям. Всем им дорого свое прошлое – не сфабрикованное невеждами из украинского Института нацпамяти, а то, которое смотрит глазами с портретов "Бессмертного полка". Что ж, теперь будут 360 тысяч судебных дел и прозвучат 360 тысяч обвинительных заключений? Нет, конечно, такого количества подлецов в судах Украины все еще не наберется. К счастью.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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