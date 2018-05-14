РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Осторожно, крышка открывается. Как США в Израиле "ящик Пандоры" открыли

16:5514.05.2018
(обновлено: 17:37 14.05.2018)
01781
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛюди стоят у здания нового посольства США в ИерусалимеЛюди стоят у здания нового посольства США в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Доня Бене больше ничего не должен. И пусть, как в том анекдоте, у Бени теперь голова болит. Как Доню за это отблагодарить. Ведь не один же подарок вручил, а сразу два. Посольство перенес, а сделку с Ираном – нет. Наверное, не просто так.

Осторожно, крышка открывается. Как США в Израиле "ящик Пандоры" открыли
У каждого своя мера соответствия переезда пожарам. Но тут все равно особый случай. Ведь еще и вещи толком не собирали, а уже "горят". Израильтяне объявили повышенную боевую готовность, арабы – бесконечный "день гнева". И только виновник "торжества" на безопасном расстоянии от него шлет им всем, словно масло в огонь, свой пламенный привет. Он ограничился видеопосланием. Мавр сделал свое дело – мавр может это дело видеопослать и на это дело посмотреть. Со стороны. 

Воочию он поручил это тем, кому сам их Бог велел. Своей дочке Яэль, до принятия иудейства и еврейского имени нареченной Иванкой. И мужу ее и своему советнику, ортодоксу Джареду Кушнеру. Вместе с ними в официальной делегации под формальным руководством замгоссекретаря Джона Салливана – министр финансов Стивен Мнучин, посланник президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт, губернатор Флориды Рик Скотт, сенатор Линдси Грэм. Всего, считая местных, человек 800 наберется. 

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. 21 декабря 2017 год
© AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez 
Мнение: политика США приобретает истероидные черты

Пожалуй, еще никогда "ящик Пандоры" не открывали так торжественно и многолюдно. Ну, как открывали. Если об американском посольстве, то сегодня в Иерусалиме, скорее, открывают лишь его вывеску. Пока для него не отстроили новое здание в Священном городе, оно будет ютиться в утлых комнатах консульства США. Так что послу Дэвиду Фридману какое-то время придется жить на два дома. Основной штат остается в Тель-Авиве. Могли, конечно, и подождать до сдачи дипобъекта в Иерусалиме. Но, во-первых, потом будет повод повторить все на бис. Только уже с красной ленточкой и – почему нет – с Трампом, если к тому моменту страсти улягутся. 

Во-вторых, очень уж им хотелось приурочить это событие к чему-нибудь чрезвычайно историческому. Чтобы, так сказать, не на пустом месте. А что может быть более историческое, чем День независимости – 70 лет образования государства. Это, правда, и для палестинцев особый случай. Они его называют "Днем Накбы" (катастрофы) в память о тысячах беженцах в результате войны 1948 года. Но это, как говорится, их проблемы. В смысле, арабо-израильские. Трамп, когда избирался, не обещал их урегулировать. А признать Иерусалим столицей Израиля и перевести сюда посольство обещал. 

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром
© AFP 2018 / Nicholas Kamm 
Политолог: угрозы Трампа по поводу Иерусалима "раскрыли карты" США

Так что, получите – распишитесь. От Дональда – Биньямину. Или, если проще, Доня Бене больше ничего не должен. И пусть, как в том анекдоте, у Бени теперь голова болит. Как Доню за это отблагодарить. Ведь не один же подарок вручил, а сразу два. Посольство перенес, а сделку с Ираном – нет. Наверное, не просто так. Переименование площади в Иерусалиме в "Площадь Соединенных Штатов в честь президента Дональда Трампа" – это хорошо. Добавление популярному в Израиле футбольному клубу "Бейтар" фамилии главы США – тоже неплохо. Теперь команда будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим". Все это тешит самолюбие, но не более того. 

Впрочем, мы же не знаем, а только догадываемся, почему Израиль вдруг так часто стал наведываться в Сирию и грозит тем же самым Тегерану. Может, это и за то, что на всех улицах Иерусалима появились дорожные указатели к посольству Соединенных Штатов. Нет, все дороги в Священном городе по-прежнему ведут к Храму, но указатели на них – уже к США.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена