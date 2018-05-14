Доня Бене больше ничего не должен. И пусть, как в том анекдоте, у Бени теперь голова болит. Как Доню за это отблагодарить. Ведь не один же подарок вручил, а сразу два. Посольство перенес, а сделку с Ираном – нет. Наверное, не просто так.

Осторожно, крышка открывается. Как США в Израиле "ящик Пандоры" открыли Your browser does not support HTML5 audio

У каждого своя мера соответствия переезда пожарам. Но тут все равно особый случай. Ведь еще и вещи толком не собирали, а уже "горят". Израильтяне объявили повышенную боевую готовность, арабы – бесконечный "день гнева". И только виновник "торжества" на безопасном расстоянии от него шлет им всем, словно масло в огонь, свой пламенный привет. Он ограничился видеопосланием. Мавр сделал свое дело – мавр может это дело видеопослать и на это дело посмотреть. Со стороны.

Воочию он поручил это тем, кому сам их Бог велел. Своей дочке Яэль, до принятия иудейства и еврейского имени нареченной Иванкой. И мужу ее и своему советнику, ортодоксу Джареду Кушнеру. Вместе с ними в официальной делегации под формальным руководством замгоссекретаря Джона Салливана – министр финансов Стивен Мнучин, посланник президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт, губернатор Флориды Рик Скотт, сенатор Линдси Грэм. Всего, считая местных, человек 800 наберется.

Пожалуй, еще никогда "ящик Пандоры" не открывали так торжественно и многолюдно. Ну, как открывали. Если об американском посольстве, то сегодня в Иерусалиме, скорее, открывают лишь его вывеску. Пока для него не отстроили новое здание в Священном городе, оно будет ютиться в утлых комнатах консульства США. Так что послу Дэвиду Фридману какое-то время придется жить на два дома. Основной штат остается в Тель-Авиве. Могли, конечно, и подождать до сдачи дипобъекта в Иерусалиме. Но, во-первых, потом будет повод повторить все на бис. Только уже с красной ленточкой и – почему нет – с Трампом, если к тому моменту страсти улягутся.

Во-вторых, очень уж им хотелось приурочить это событие к чему-нибудь чрезвычайно историческому. Чтобы, так сказать, не на пустом месте. А что может быть более историческое, чем День независимости – 70 лет образования государства. Это, правда, и для палестинцев особый случай. Они его называют "Днем Накбы" (катастрофы) в память о тысячах беженцах в результате войны 1948 года. Но это, как говорится, их проблемы. В смысле, арабо-израильские. Трамп, когда избирался, не обещал их урегулировать. А признать Иерусалим столицей Израиля и перевести сюда посольство обещал.

Так что, получите – распишитесь. От Дональда – Биньямину. Или, если проще, Доня Бене больше ничего не должен. И пусть, как в том анекдоте, у Бени теперь голова болит. Как Доню за это отблагодарить. Ведь не один же подарок вручил, а сразу два. Посольство перенес, а сделку с Ираном – нет. Наверное, не просто так. Переименование площади в Иерусалиме в "Площадь Соединенных Штатов в честь президента Дональда Трампа" – это хорошо. Добавление популярному в Израиле футбольному клубу "Бейтар" фамилии главы США – тоже неплохо. Теперь команда будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим". Все это тешит самолюбие, но не более того.

Впрочем, мы же не знаем, а только догадываемся, почему Израиль вдруг так часто стал наведываться в Сирию и грозит тем же самым Тегерану. Может, это и за то, что на всех улицах Иерусалима появились дорожные указатели к посольству Соединенных Штатов. Нет, все дороги в Священном городе по-прежнему ведут к Храму, но указатели на них – уже к США.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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