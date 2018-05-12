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Кто тут в Латвии национально не гордится? Стыдитесь, товарищ, вам штраф!

14:0012.05.2018
(обновлено: 14:03 12.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПлощадь Ливов в Риге, ЛатвияПлощадь Ливов в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Нам здесь в Латвии все время стыдно за русский язык. Особенно за свой собственный. И чтобы избавиться от бесконечного чувства стыда, патриоты страны, поразмыслив, нашли решение.

Как большинство людей обзаводятся своими "половинками", так и большинство понятий тоже ходят парой. Права и обязанности давно существуют в браке, хотя их отношения в последнее время идеальными назвать сложно. Предполагалось, что первое вытекает из второго. Но первое подросло, раздулось и оказалось эгоистом. О правах мы помним всегда, об обязанностях – только если очень надо кому-то другому.

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В разных странах разные пары выходят на первый план. Если где-то это "зрада" и "перемога", то, к примеру, на балтийских берегах весьма актуален другой дуэт. Знакомьтесь: вот она, красавица "гордость", и вот ее непривлекательный спутник "стыд". В Латвии любят и умеют краснеть. Сто лет назад покраснели настолько, что страна в итоге от красных получила независимость. Вспоминать это не принято, но инстинкты остались. Есть и особенности. Гордимся мы обычно перед своими, стыдимся при чужих. А поводов – только дай. Нет? Найдем.

Нам здесь в Латвии все время стыдно за русский язык. Особенно патриотов страны раздражает, когда они сами говорят по-русски. И чтобы бесконечное чувство стыда не вызвало проблемы с пищеварением, умные люди, поразмыслив, предложили ввести закон о национальной гордости.

Звучит как, а? Красота, да и только. Уже можно принимать, не разглядывая. Прописать: обязательно гордиться. Причем, заметьте, не закон о гордости, а закон о национальной гордости. Не просто гордиться, а строго по национальному признаку. Кто тут плохо национально гордится? Стыдитесь, товарищ, вам штраф. А кто тут вообще национально не гордится? А вот вам, товарищ, повестка – идите, займите людей своим делом.

Алфавит русского языка
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Ну и, соответственно, наоборот. Услышал русское – застыдился. Неискренне? Плати. Не стыдишься, гад? Пройди-ка, милок, в кабинет и расскажи, кто еще так делает. Порядок должен быть. Сердца патриотов всегда умиляются, когда создаются возможности кого-то другого наказать. Любовь к Родине только усиливается. 

Ведь правильно вопрошает национально гордый социолингвист Винета Пориня: "Если ты, будучи латышом, не используешь свой язык – то кто ты такой?"  Да, кто ты такой? Уж не кремлевский ли приспособленец, адепт мультикультурализма, оппортунист и угроза национальной гордости, а стало быть, безопасности? 

Правда, есть и некоторые непонятности. Как тогда относиться к тому, что госмужи с удовольствием переходят на английский? И не важно – они выехали или к ним кто-то приехал. Как-то латышским на таких встречах и не пахнет. Но неожиданно чувство гордости почему-то возникает, когда кто-нибудь из наших там на чисто островном и заокеанском начинает бойко звенеть. И наоборот. Вся страна три дня флаги не поднимала, гимн не пела, стыдилась и фыркала в сети, когда президент страны Раймонд Вейонис на встрече с Трампом сконфузился из-за непонимания островного языка. Стыдно было так, аж стыдно вспомнить.

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Злобные ватники начинают тыкать пальцем. Мол, что-то у вас не так с логикой, товарищи патриоты. Тут гордимся латышским, тут стыдимся из-за недоанглийского. Нет, мол, стройности. Вынужден признать, стройности нет. Но это только если думать. В сердцах-то полный порядок, их и нужно слушать. Они не обманут и не раз. 

Поэтому, чтобы как-то чуть упорядоченнее было с законом о национальной гордости, надо ввести закон о национальном стыде. Как ни крути, а одного без другого не бывает. А то я наших прибалтийцев знаю – как закон о гордости примут, так все сразу зардеются, так здесь принято. Но по разным причинам. Кто-нибудь обязательно закроет руками лицо.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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