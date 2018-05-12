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Американская армия: русский язык как механизм противодействия России

10:0012.05.2018
(обновлено: 10:02 12.05.2018)
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© AP Photo / Musadeq SadeqАмериканские военные в командном пунктеАмериканские военные в командном пункте
© AP Photo / Musadeq Sadeq
То ли Голливуд берет сюжеты у Пентагона, то ли Пентагон разыгрывает голливудские сценарии – и не разберешь. Но они дружно делают одно "кино" – навязывают мысль о возможной схватке с Россией.

То ли игра в войнушку, то ли подготовка к реальной войне. Сразу и не разберешь. Однако "на карандаш взять" есть смысл. Учесть, так сказать, при текущем геополитическом и военном планировании. Носители русского языка в США крайне заинтересовали компетентные военно-политические органы. Конгресс поручил главе Пентагона Джеймсу Мэттису представить доклад о наличии в американской армии специалистов, умеющих говорить, читать и писать по-русски. Кстати, по-китайски и по-корейски тоже. На соответствующий мониторинг даже выделят в будущем году бюджетные средства. Но нет, это не охота на ведьм, как можно было бы решить с первого взгляда. Мол, знаешь русский или китайский язык – значит агент Кремля или Пекина. Либо просто сочувствующий или потенциально опасный с идеологической точки зрения. 

Морпехи США во время построения
© AP Photo / Pool/ Jason Reed
Военный эксперт: морпехи США уже не в состоянии выполнять боевые задачи

Проблема в другом: в нехватке квалифицированных специалистов со знанием иностранных языков. В том числе чисто военных профессий. Это, конечно, прежде всего, вопросы к качеству американского образования. Казалось бы, изучать язык вероятных противников, причем давних, сам бог велел. Но – се ля ви. Полиглотов в американской армии, похоже, мало. Совсем мало. А крепчающих соперников у страны все больше. Потому солдат и офицеров иной раз приходится обучать тому же самому русскому языку с помощью детских азбук. Этот пробел и намерены восполнить законодатели и военное ведомство. Причем с расчетом на длительную перспективу. 

Оно и понятно: врага надо знать не только в лицо, но и понимать, о чем он говорит. Не напрасно же в прошлом году в военно-морских силах США начали поиск компании-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ и блогов на русском, немецком, французском, испанском, японском и ряде других языков. Вот только, к примеру, немцев, французов и японцев к врагам Вашингтона причислить тяжеловато. С другой стороны, союзники ведь тоже могут подвести, организовать какую-нибудь зловредную крамолу. Именно по этой причине несколько лет назад, как мы хорошо помним, разразился скандал, связанный с прослушкой американскими спецслужбами европейских лидеров и авторитетных политиков. По принципу: не верь словам, не доверяй и почаще проверяй. 

Военные на грузино-американских учениях Достойный партнер, которые проходят на военном аэродроме Вазиани
© AP Photo / Shakh Aivazov
Я б русский бы выучил…, или Зачем США язык вероятного противника

Мало того, американцев все сильнее занимает мысль, а какими же могут быть последствия ядерного столкновения с Россией. Этой теме целую книгу посвятил профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг, пытающийся мотивировать необходимость стратегического превосходства США. По его прогнозам, в результате первой атаки Москва уничтожит 131 американский город, что приведет к 70 или даже 80 миллионам жертв. Второй удар со стороны России при частичном уничтожении ее арсенала контратакой приведет к гибели 28 миллионов человек и разрушению 12 городов. Чтобы этого не случилось, Штатам нужно сохранять и приумножать свой ядерный потенциал, – весьма ожидаемо резюмирует автор. 

Милитаристская литература, заказ Пентагона, скажете вы? Как знать. Достаточно посмотреть голливудские новинки, чтобы понять: всему обществу по-прежнему навязывается мысль о возможной ядерной схватке с Россией, которая рисуется преимущественно в черных тонах. Причем навязывается весьма небезуспешно. Ну а армия, в свою очередь, уже в реальной плоскости готовится к конфликту в той или иной сфере. Точнее, и в той, и в иной. Иначе сложно объяснить, к примеру, недавнее обучение американских морпехов в Норвегии боям в условиях суровой зимы. Надо понимать, русской. А какой же еще? Явно не китайской. И даже не корейской. Так что пропаганда, военная машина и политики действуют заодно. И все внимательнее смотрят на Россию через прицел. Если рассмотрят в ней слабого противника, беды не миновать. Так уж англосаксы устроены. А потому у Москвы не остается выбора, кроме наращивания военной мощи.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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