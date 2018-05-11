Будет ли их союз "Лигой пяти звезд" или станет "Пятизвездной Лигой", наверное, не принципиально. Важно, что с их появлением в большой политике свершится, пожалуй, самый страшный сон ЕС.

"Звезды" сошлись. В Италии определились контуры правящей коалиции Your browser does not support HTML5 audio

Может быть, в Италии это и не парад планет, но уже движение звезд. И не только пяти, но и приглашенной звезды. Хотя это еще вопрос, кто кого пригласил, мог бы возмутиться лидер правоцентристской "Лиги" Маттео Сальвини, напомнив, что это он в альянсе с Сильвио Берлускони взял на выборах 37 процентов. Но не станет этого делать. Во-первых, потому, что это самое "Движение пяти звезд" в одиночку получило лишь на пять баллов меньше, а значит, среди партий оно тоже может считать себя победителем.

Во-вторых, с его предводителем Луиджи Ди Майо у них только-только что-то наметилось. Когда казалось: все. Финита. Баста. "Итальяно" друг другу не "веро". Они сделали это даже не на флажке, а в дополнительное время. Президент Серджо Маттарелла уже после того, как признал все варианты и раунды коалиционных переговоров бесполезными (за два-то месяца) и анонсировал досрочную избирательную кампанию, дал "Звездам" и "Лиге" крайние 24 часа. Только потому, что в таком сочетании еще не пробовали. И у них получилось. Они почти условились о создании правящей коалиции.

Поэтому, если им и меряться рейтингами, то не сейчас. И не при всех. Тем более что их всегда друг к другу тянуло. И даже тогда, когда Ди Майо после парламентских выборов пошел налево. Ведь совсем не потому, что действительно собирался договориться с высокомерными демократами, которые даже после своего сокрушительного поражения относились к лидеру самой популярной партии как к 32-летнему выскочке. Просто таким нехитрым способом он вызывал политический интерес к себе у Сальвини. Только у него, поскольку с Берлускони он сразу отказался иметь дела.

Сальвини тоже хотел быть ближе к "звездам", но, как порядочный человек, не мог предать своего компаньона. Тем паче что с партией экс-премьера "Вперед, Италия" их связывает еще и совместное управление шестью регионами. Но, как часто это бывает, "тот, кто нам мешает, тот нам поможет". Многомудрый дон Сильвио решил, что третий должен уйти. Но недалеко. И лучше раньше, чем в никуда. Он сообразил, что перевыборы могут лишить его даже той парламентской малости, которую он приобрел 4 марта, а потому отпустил Сальвини к Ди Майо. И теперь именно о нем, о Берлускони, говорят, что он дал спасительным переговорам "зеленый цвет".

И вот уже к воскресенью они обещают окончательно определиться с составом правительства и кандидатурой премьера. Его имя – это главная интрига. Претендовали оба, но, чтобы не портить отношения, оба взяли самоотвод. Будет ли их союз "Лигой пяти звезд" или станет "Пятизвездной Лигой", наверное, не принципиально. Важно, что с их появлением в большой политике свершится, пожалуй, самый страшный сон ЕС. Оба – евроскептики, каких поискать. Ди Майо – в меньшей степени. Но он тоже, как и Сальвини, хочет отменить антироссийские санкции и наладить отношения с Москвой.

Это не значит, что они первым делом объявят референдум о выходе из ЕС или из еврозоны. Но то, что аппенинский "сапог" при них способен нарушить общий европейский строй – это точно. Может быть, это и не так страшно, как дамоклов меч над головой. Но когда чей-то сапог за спиной, ощущение тоже не из приятных. А с этой парочкой оно Европе обеспечено. Если, конечно, они не станут выяснять, кому из них он подходит больше.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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