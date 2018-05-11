Меркель задело за живое. И так, как не задевала ее даже прослушка АНБ. Тогда американцы ее хотя бы слушали. А Трамп своим отказом от "иранской сделки" вопреки уговорам европейских лидеров уничтожил их самооценку.

"Немецкая пленница", или Как Ангела Меркель себя в руки брала Your browser does not support HTML5 audio

Хотя она была и без своей дежурной в таких случаях кружки пива, ощущение такое, что для храбрости она все-таки приняла. По крайней мере, прозвучало это почти как тост из "Кавказской пленницы". Только от "немецкой пленницы". Ведь тоже была комсомолкой, спортсменкой, ну, и, если на любителя, то просто красавицей. А сейчас бабушкой надвое сказала. "Имею, говорит, желание взять свою судьбу в свои руки, но не имею возможности. Имею возможность и дальше подчиняться США, но не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями".

Прозвучало это, конечно, не так. Но, пожалуй, только это им и остается. В смысле, выпить. Поскольку, несмотря на всю свою решимость, Ангела Меркель сама же и призналась, что страны ЕС пока добились небольшого прогресса в области отдельного от Вашингтона боевого сотрудничества и их военный союз пребывает в "зачаточном состоянии". И даже с этим она несколько поторопилась. Потому что от слов и поцелуев дети не рождаются. А их связывает с Макроном – еще одним аникой-воином – в основном только это. Да, со вчерашнего дня еще и премия Карла Великого.

В немецком Аахене ее вручают за объединение Европы. Теперь она есть и у Эммануэля. И ведь всего за год "наобъединял" на награду. Меркель, чтобы получить ее, понадобились несколько лет канцлерства. А чтобы понять, что все коту под хвост – один Трамп. Зато благодаря ему у нее, похоже, появилась и окрепла новая фишка. На смену "Мы справимся!" после того, как не справились, пришла уверенность, что "Европейцам пора взять свою судьбу в свои собственные руки, потому что США больше не станут нас защищать просто так". Для слогана, правда, длинновато. Зато звучит, как песня. Про неудачное свидание. "Так, значит, завтра, на том же месте, в тот же час".

Первый раз она договорилась до сомнений в американской надежности, когда победил Трамп. Потом исполнила это рефреном, когда он официально потребовал от нее увеличить взносы в НАТО до двух процентов ВВП. Затем еще пару раз повторила сама себя. И вот теперь – в сердцах. Меркель задело за живое. И так, как не задевала ее даже прослушка АНБ. Тогда американцы ее хотя бы слушали. А Трамп своим отказом от "иранской сделки" вопреки уговорам европейских лидеров уничтожил их самооценку.

Теперь нужно как-то восстанавливать реноме. Тем более, в Аахене. Самое же место, чтобы нести "ахинеи". Хотя вроде бы разумные вещи говорит. Понятные, как дважды два. Но в ее-то примере это не четыре. А 300 военных баз США только в Германии. Или они в расчет не берутся? А как же расширение звездно-полосатого присутствия в Польше, Прибалтике и дальше везде? Или Меркель что-то стала подозревать? Ну, предположим, что оккупация и защита – это две большие разницы.

Соединенные Штаты не будут защищать Европу в случае военной угрозы, признает она. Уже неплохо. Ей бы еще понять, что Соединенные Штаты и есть военная угроза. Тогда, возможно, и сообразит: чтобы взять свою судьбу в свои руки, надо вырвать ее из рук чужих. А без этого тосты будет говорить не она, а будут говорить о ней. "Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива". И ведь эту птичку не жалко.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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