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"Наши люди" в Вашингтоне: ЦРУ возглавит "тайный агент Кремля"?

12:3511.05.2018
(обновлено: 12:38 11.05.2018)
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© AP Photo / CIAДжина ХаспельДжина Хаспель
© AP Photo / CIA
Возможное назначение Джины Хаспел на одну из ключевых государственных позиций – это демонстративно презрительный жест Трампа в сторону противников и тех, кто идет по "российскому следу". Но и для злопыхателей "русский шлейф" этой дамы – тоже находка.

Где спецпрокурор по "российскому следу" Мюллер? Куда смотрит, чем занимается? Собрал ли железобетонные доказательства участия Кремля в американских выборах? Мало того, что ему – согласно последнему опросу – не верят американцы. Он еще и старательно не замечает "хрюшку", которую ему буквально под нос вот-вот подложит Дональд Трамп. Да простит меня кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел, но речь именно о ней. Эта влиятельная дама, конечно, никакая не "хрюшка", но ее возможное назначение на одну из ключевых государственных позиций – это демонстративно презрительный жест в сторону президентских противников и всех тех, кто содрогается в нервических антироссийских припадках. 

Заместитель главы ЦРУ Джина Хаспел
© The OSS Society
Ястребы с "Глазом кошки", или Зачем Трамп выпустил Джину из бутылки

Женщина, надо сказать, с изюминкой. В карьерном смысле. Конгрессмены мало что о ней знают. А пресса в основном припоминает "азиатские конфузы": мол, была причастна к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде. Но это еще цветочки. Почему бы, в конце концов, и не попытать американским "воинам света" зловредных предполагаемых террористов. Глядишь, те что-нибудь вспомнят. Или, на худой конец, придумают или оговорят себя, лишь бы живыми вернуться в камеру. Но есть история посерьезней. Оказывается, Хаспел аж целых полтора десятка лет работала в России под прикрытием, сообщает Би-би-си. То есть была, к примеру, какой-нибудь Марьей Петровной или Изольдой Карловной. Может, полы мыла, а быть может, в офисе бумажки перекладывала. Кандидат на пост главы разведуправления в совершенстве, что и не мудрено, владеет языком Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Susan Walsh
Он – не ястреб. Он – петух. Директор ЦРУ предстал в новом качестве

И ведь не беда – для Соединенных Штатов, прежде всего – если она со шваброй или степлером наперевес анализировала окружающую российскую действительность и собирала какие-нибудь данные и материалы на благо своей родины. А если вела двойную игру, за годы пребывания на чужбине проникшись искренней и трогательной любовью к русским балалайкам, матрешкам, березкам и медведям? Они же в России, как известно, буквально повсюду: в любом углу и на каждом перекрестке. Либо же цинично обменяла свой статус "агента под прикрытием" на какие-нибудь вполне себе материальные преференции и блага? Бог весть. 

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
"Идеальный шторм". Американист о новых назначениях в Госдепе и ЦРУ

Но что подозрительно – Дональд Трамп настаивает на ее назначении, хотя сама Джина Хаспел в силу каких-то причин не очень-то и рвется. Либо он не ведает, что творит (иногда складывается такое впечатление), своими руками обеспечивая себе же очередную политическую "подставу": мимо такой кандидатуры с ярко выраженным "русским шлейфом" злопыхатели не пройдут. Либо Трамп уже принципиально или хотя бы ментально победил своих врагов, о чем мы будем постепенно узнавать. А потому может пренебрегать их мнением. Тогда вообще – какая разница, что именно делала Хаспел те самые 15 лет. Нынешняя американская политика напоминает театрализованное представление с веселыми скоморохами и пестрыми клоунами, которые игриво запускают шутихи и петарды под звуки бодро играющего оркестра. Если бы не ядерная кнопка.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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