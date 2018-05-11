"Хорошая сделка" на плохих условиях. Трамп хочет командовать Ираном

Дональд Трамп хочет заключить с Ираном "хорошую сделку". Только понятие "сделки" понимает несколько странно: вместо диалога начинает диктовать условия и вводить санкции.

Дональд Трамп, который вышел из "ядерной сделки" с Ираном, сделал это, как выяснилось, для того, чтобы начать все заново: снова будоражить международное сообщество, собираться, обсуждать несколько лет, спорить в поисках решения, которое бы устроило всех.

По его мнению, сделка, которая получится в результате всех этих манипуляций, уж точно будет "хорошей". Не то что прошлая, которая, как считают в Белом доме, не выдерживала никакой критики и не могла "в конечном итоге" остановить Иран от получения ядерного оружия. Что это за итог, почему он конечный, и где, в конце концов, то самое ядерное оружие? В МАГАТЭ, например, его не видят и утверждают, что Иран соблюдает соглашение – а там все-таки работают специалисты по атомной энергии, в отличие от Белого дома.

Впрочем, пора бы уже привыкнуть, что Запад в последнее время – на своей волне, и "пробирки Пауэлла" – вещь теперь абсолютно для них естественная. Чтобы кого-то в чем-то обвинить и устроить международный скандал, не нужно ни настоящей химической атаки, ни каких-то реальных Скрипалей, ни оружия, наличие которого могли бы подтвердить в компетентных организациях.

Однако такой резкий поворот в отношении Ирана уже не по душе даже тем, кто, не раздумывая, обвинял Россию по "делу Скрипалей", не требуя никаких доказательств. Остальные гаранты соглашения Вашингтон осудили. Президент Франции Эммануэль Макрон даже пытался как-то повлиять на решение Трампа, пока не стало слишком поздно, но тот только стряхнул с него перхоть, взял за ручку, а доводы слушать, видимо, не стал.

И теперь рассчитывает диктовать Тегерану свои условия – так в Америке видят "хорошую сделку". Вашингтон, помимо ядерного оружия, озабочен связями Ирана и призывает "прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных подручных", покончить с заявлениями об уничтожении Израиля, прекратить угрожать свободе навигации и совершать кибератаки против США.

В общем, ядерная сделка плавно перестает быть ядерной, да и сделкой этот перечень условий назвать весьма сложно. Интересно, как Трамп будет вести переговоры с Ираном с такой повесткой. Особенно учитывая, что в иранском парламенте демонстративно сожгли американский флаг.

Процесс восстановления стабильности опять обещает быть долгим и сложным. И заранее можно быть уверенными в том, что новые договоренности (если, конечно, они будут достигнуты) продержатся только до тех пор, пока в Белый дом не придет новый руководитель – со своими амбициями и взглядами на жизнь – и не начнет крушить все снова.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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