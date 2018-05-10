РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Наложить" в Штаты, или Почему США ввели санкции против России 9 Мая

18:0610.05.2018
(обновлено: 18:55 10.05.2018)
09032
© Depositphotos / gregoryleeРоссийские рубли и доллары США в кошелькеРоссийские рубли и доллары США в кошельке
© Depositphotos / gregorylee
Соединенные Штаты выставили нам очередные санкции – вроде бы за Сирию, но по сути – за то, что мы живы. И это лишь доказывает их неспособность конкурировать по-честному. Это как против боксера выпустить вора. Но не на ринг, а в раздевалку.

"Наложить" в Штаты, или Почему США ввели санкции против России 9 Мая
Может, они и не отдавали себе отчета в том, что портят нам праздник. Для них же нашего праздника не существует. Они же считают победу над фашизмом своей заслугой. Хотя понятно, как они считают, коль устроили нам это именно 9 Мая. Потому что если мстить Москве, то не за Сирию, а за все. Впрочем, сейчас, прежде всего, за Сирию. Уж очень неприятно им сознавать, что из сотни выпущенных ими и их союзниками ракет лишь очень немногие преодолели сирийскую ПВО. И то потом две из них сирийцы целехонькими на своей земле подобрали, аккуратненько завернули и русским передали. 

И за это, кстати, русские тоже ответят. Поскольку новые санкции касаются всего того, что в той или иной степени связано с ракетами. А значит, и тех, из-за кого американские ракеты не попадают туда, куда их посылают. Вот и на Смоленской площади объяснили очередную порцию ограничений из США желанием Вашингтона поквитаться с Россией за фиаско апрельской атаки на Сирию. В МИДе находят свидетельством этого включение в "штрафной список" учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине, 183-го зенитного ракетного полка и КБ приборостроения, на совести которого поставки Дамаску противовоздушных комплексов "Панцирь-С1". 

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Мнение: США борются за мировое первенство с помощью санкций

В Штатах, правда, говорят про нарушения их запрета на военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. Но хороши бы они были, если б реально признали, что "это вам за наш конфуз". И ладно если бы только структуры, имеющие отношение к ракетам. Кто-то их производил, кто-то поставлял, кто-то учил пользоваться. Тут, как говорится, задело. Но ГРУ и "Рособоронэкспорт" Вашингтон "отметил" уже по второму разу. Вот и как им не встретить санкции громогласным "Служим России!". Это же награды присуждают повторно. А наказание за одну провинность (а в американском понимании "служить России" – это провинность) не может быть двукратным. 

Хотя у них, получается, может. То ли они забыли, что уже "карали". То ли потому и забыли, что не поняли, карали они или нет. Не действует же. В общем, вряд ли этот пакет будет последним. Не действует же. Но зато этот – 9 Мая. Так что символизма в нем гораздо больше, чем смысла. Ну какой смысл ограничивать ГРУ, если запреты и ограничения – это среда его обитания, если оно создано, чтобы их преодолевать? Или как, например, этими самыми рестрикциями остановить полет технической мысли? 

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015. День первый
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"США создают химер". Политолог о запретах в отношении "Рособоронэкпорта"

Они бы нас еще за С-200 наказали. За те самые, о которые "затупились" их "умные" "Томагавки". Потому что хоть и сделаны в СССР, но на века. По крайней мере, уже на два века. Потому что есть у нас традиция такая – делать так, чтобы как Т-34, чтобы "враг будет разбит и победа будет за нами!". Они это знают. Потому и выписали нам штраф в День Победы. Хоть и за Сирию, но, по сути, за то, что мы живы. И все это лишь доказывает их неспособность конкурировать с нами по-честному. Это как против боксера выпустить вора. Но не на ринг, а в раздевалку. Пока боксер на ринге ждет своего противника. 

И вроде они накладывают санкции на нас, а выглядит так, словно это они "наложили" в свои Штаты. И кажется, что "санкционная дубина" у них не в руках, а в головах. Вопрос в том, точно ли она одна им каждый раз в эти головы ударяет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена