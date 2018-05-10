Соединенные Штаты выставили нам очередные санкции – вроде бы за Сирию, но по сути – за то, что мы живы. И это лишь доказывает их неспособность конкурировать по-честному. Это как против боксера выпустить вора. Но не на ринг, а в раздевалку.

"Наложить" в Штаты, или Почему США ввели санкции против России 9 Мая Your browser does not support HTML5 audio

Может, они и не отдавали себе отчета в том, что портят нам праздник. Для них же нашего праздника не существует. Они же считают победу над фашизмом своей заслугой. Хотя понятно, как они считают, коль устроили нам это именно 9 Мая. Потому что если мстить Москве, то не за Сирию, а за все. Впрочем, сейчас, прежде всего, за Сирию. Уж очень неприятно им сознавать, что из сотни выпущенных ими и их союзниками ракет лишь очень немногие преодолели сирийскую ПВО. И то потом две из них сирийцы целехонькими на своей земле подобрали, аккуратненько завернули и русским передали.

И за это, кстати, русские тоже ответят. Поскольку новые санкции касаются всего того, что в той или иной степени связано с ракетами. А значит, и тех, из-за кого американские ракеты не попадают туда, куда их посылают. Вот и на Смоленской площади объяснили очередную порцию ограничений из США желанием Вашингтона поквитаться с Россией за фиаско апрельской атаки на Сирию. В МИДе находят свидетельством этого включение в "штрафной список" учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине, 183-го зенитного ракетного полка и КБ приборостроения, на совести которого поставки Дамаску противовоздушных комплексов "Панцирь-С1".

В Штатах, правда, говорят про нарушения их запрета на военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией. Но хороши бы они были, если б реально признали, что "это вам за наш конфуз". И ладно если бы только структуры, имеющие отношение к ракетам. Кто-то их производил, кто-то поставлял, кто-то учил пользоваться. Тут, как говорится, задело. Но ГРУ и "Рособоронэкспорт" Вашингтон "отметил" уже по второму разу. Вот и как им не встретить санкции громогласным "Служим России!". Это же награды присуждают повторно. А наказание за одну провинность (а в американском понимании "служить России" – это провинность) не может быть двукратным.

Хотя у них, получается, может. То ли они забыли, что уже "карали". То ли потому и забыли, что не поняли, карали они или нет. Не действует же. В общем, вряд ли этот пакет будет последним. Не действует же. Но зато этот – 9 Мая. Так что символизма в нем гораздо больше, чем смысла. Ну какой смысл ограничивать ГРУ, если запреты и ограничения – это среда его обитания, если оно создано, чтобы их преодолевать? Или как, например, этими самыми рестрикциями остановить полет технической мысли?

Они бы нас еще за С-200 наказали. За те самые, о которые "затупились" их "умные" "Томагавки". Потому что хоть и сделаны в СССР, но на века. По крайней мере, уже на два века. Потому что есть у нас традиция такая – делать так, чтобы как Т-34, чтобы "враг будет разбит и победа будет за нами!". Они это знают. Потому и выписали нам штраф в День Победы. Хоть и за Сирию, но, по сути, за то, что мы живы. И все это лишь доказывает их неспособность конкурировать с нами по-честному. Это как против боксера выпустить вора. Но не на ринг, а в раздевалку. Пока боксер на ринге ждет своего противника.

И вроде они накладывают санкции на нас, а выглядит так, словно это они "наложили" в свои Штаты. И кажется, что "санкционная дубина" у них не в руках, а в головах. Вопрос в том, точно ли она одна им каждый раз в эти головы ударяет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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