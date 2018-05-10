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Всепобеждающая память: "Бессмертный полк" в Эстонии дает надежду

17:2610.05.2018
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© Фото : УралвагонзаводТанк Т-34-85 из коллекции Микка ЛыхмусаТанк Т-34-85 из коллекции Микка Лыхмуса
© Фото : Уралвагонзавод
Переписывать историю – дело неблагодарное. И как бы ни пытались власти в Прибалтике загнать память о Победе над нацизмом в дальний угол, ничего у них не получается.

День Победы в Эстонии – праздник народный и искренний. В нем есть то, чего не хватает праздникам календарным или спущенным в массы по указанию какой-нибудь политической силы. В нем есть праздничный настрой и атмосфера возвышенной гордости за подвиг предков. Его основная организующая сила – люди, которые по своей собственной инициативе везут в этот день подарки ветеранам, идут к мемориалам и на кладбища, организовывают концерты и ставят спектакли, которые собирают на сценических площадках профессионалов и актеров-любителей. И он является фактором мощного объединения и консолидации всех тех, для кого ценности, за которые погибали во время Великой Отечественной войны советские воины, по-прежнему важны и святы.

Участницы акции Бессмертный полк в Риме. 5 мая 2018
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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"Бессмертный полк" — пока мы помним победителей, они живы

Одно из ярких стихийных проявлений народной инициативы – возложение цветов к "Бронзовому солдату" в Таллине. Никем не организованное, оно начинается вместе с лучами солнца, когда первые люди с цветами в руках приходят к памятнику. И если в ранние часы это движение можно сравнить с ручейком, то уже к полудню оно превращается в полноводную реку из десятков тысяч человек и сотен тысяч цветов. 

Проводится у нас в стране и шествие "Бессмертного полка". В этом году, слава богу, обошлось без противодействия властей. Хотя ранее попытки усложнить жизнь инициаторам этой акции встречались достаточно часто. Два года назад полиция арестовала организатора движения "Бессмертный полк", а сама акция была отменена, однако люди все равно прошли с фотографиями по улицам Таллина. Пытались акции помешать и в прошлом году. Полиция задержала двух членов инициативной группы по проведению  "Бессмертного полка" при пересечении эстонско-российской границы с десятью плитками российского шоколада и рулоном георгиевской ленточки. Был составлен акт о попытке провоза в Эстонию незадекларированной партии коммерческого товара. Это вроде бы нелепо, но у хозяев "груза"  начались серьезные неприятности, их хотели заключить под стражу. Ненадолго, на несколько дней, но дни эти должны были прийтись как раз на время проведения акции. А по законодательству страны акцию нельзя проводить, если на ней отсутствует указанный в заявке организатор. К счастью, тогда все обошлось.

Праздничный салют в честь Дня Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Разница в день или в целую жизнь — почему Запад не понимает наш День Победы

В этом году "Бессмертный полк" прошагал сразу в нескольких населенных пунктах страны: в городке Силламяэ; в местечке Калласте в Причудье, где находятся братская могила советских солдат, погибших осенью 1944 года и памятник гражданам Калласте, павшим в боях, расстрелянным, умершим от ран и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны; в Нарве, где горожане собрались 9 Мая на главной площади города на митинг-концерт, а после него отправились к Алексеевскому равелину, к братской могиле погибших в Великой Отечественной войне.

Ну и, конечно, в Таллине. Колонна, состоявшая из нескольких тысяч человек с портретами солдат, белыми шариками и красными знаменами Победы в руках, распевая песни военных лет, прошла от автовокзала до военного кладбища, где ныне находится "Бронзовый солдат", ставший в 2007 году символом народного сопротивления. Подленько прореагировало на это шествие одно из местных изданий. Его журналисты заявили, что участников акции было не более 200 человек, но пусть это останется на их совести.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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