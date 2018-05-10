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"А поговорить?" Президент США разбирается с внешними контактами

14:1810.05.2018
(обновлено: 14:23 10.05.2018)
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© AP Photo / Lee Jin-manПортреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная КореяПортреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Дональд Трамп готовится к переговорам с Ким Чен Ыном и считает, что этого он добился своей решительной политикой по отношению к КНДР. Удастся ли ему провернуть то же самое с Сирией?

Президент США Дональд Трамп пытается нащупать свой путь во внешней политике. Он пробует разные методы по-отдельности и вперемешку: говорит о необходимости переговоров, называет своих оппонентов нехорошими словами, опять говорит о необходимости переговоров и о том, что США всех победили.

Вот как раз на этой стадии сейчас находятся отношения США с Северной Кореей – Дональд Трамп заявляет о грядущей встрече с Ким Чен Ыном и о том, что без его личных усилий ничего бы не получилось.

Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
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Северокорейский лидер даже получил от него некое устное сообщение. Скорее всего, оно уже было не в духе предыдущих твитов, в которых Дональд Трамп рассказывал про "человека-ракету", потому что Ким Чен Ын, кажется, остался доволен. Справедливости ради, Пхеньян никогда не был против переговоров с кем бы то ни было, главное – без истерик и ультиматумов. И пока в Белом доме грохотали клавишами, публикуя очередной злой твит, Ким Чен Ын съездил в Китай к Си Цзиньпину. Потом встретился и долго и миролюбиво беседовал с южнокорейским визави Мун Чжэ Ином. Эти люди, которые там поближе, уже поняли, что угрозами и демонстрацией силы ничего не добьешься – северокорейцам есть, что продемонстрировать в ответ. Оставалось только говорить.

Со временем это, кажется, поняли и в Вашингтоне – и теперь пытаются присоединиться к процессу, пока еще не поздно, и сделать вид, что Америка как раз этот процесс и возглавляет. Будто именно благодаря метким эпитетам, которые Трамп подбирал для Ына, тот, наконец, и сдался. Впрочем, неизвестно, есть ли у президента США четкий план будущего разговора. Обсудить это он собирается с президентом Южной Кореи, который главу КНДР уже видел. "Ну, какой же он? Как с ним говорить? Твердое ли рукопожатие?", – спросит, наверное, Дональд Трамп у бывалого Мун Чжэ Ина.

Участники акции Бессмертный полк в Алеппо, Сирия. 9 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Главное, чтобы американский президент грамотно воспользовался потом полученными советами. Пока же схожий сценарий он применяет на другом направлении: обзывает президента Сирии Башара Асада, обещает, что американцы уходят из Сирии, наносит по той же Сирии удары и снова обещает уйти.

Любой на месте Асада в такой ситуации был бы, наверное, в некотором замешательстве: чего ждать дальше? Уж точно не личной встречи с Трампом. Как заявил сирийский лидер, любая встреча должна иметь результат, но неизвестно, чего можно достичь с таким непоследовательным политиком как нынешний хозяин Белого дома. Впрочем, еще недавно и о возможных переговорах глав США и Северной Кореи речи тоже не было. Как знать, может, такими окольными путями и в ситуации с Сирией Трамп тоже пытается по-своему пробраться к диалогу. Рассчитывает напугать Асада и его союзников в регионе так, чтобы те сами приползли с просьбой о встрече и налаживании отношений. Чтобы потом сказать: смотрите, несколько жестких твитов, пара ударов по их территории, и вот Америка снова спасла мир. Хотя вряд ли глава Сирии, который не первый год не сдается под натиском террористов, испугается. 

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018
© REUTERS / Joe Skipper
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Но Дональд Трамп не разочаровывается в своем подходе, и такую же политику кнута и пряника пытается применить и к России: после предвыборных заявлений о том, что нужно налаживать отношения с Москвой, один за другим принимает новые санкционные пакеты, гордясь, что никто не был так строг с Россией, как он. А вместе с тем хочет встретиться с Владимиром Путиным.

Только вот на кого уж точно такие уловки не подействуют – так это на президента России. Наша сторона готова к переговорам с самого начала и не отказывается от них даже из-за новых санкций. Это как раз Трамп всячески избегал Владимира Путина на прошлогоднем саммите G20, когда все ждали исторической встречи, и все возможности для этого были. Что ж, остается только ждать, когда американский президент определится со своей внешней политикой.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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