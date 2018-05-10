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Дайте солнце ночью! Где найдешь его? Купи в ГУМе!

07:0010.05.2018
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГУМГУМ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание ГУМа могло и не дожить до наших времен. В 30-е годы на его месте хотели построить помпезный небоскреб. Но потом планы, к счастью, поменялись. И слава богу! А то куда бы шли за покупками москвичи и особенно гости столицы?..

В этот день, … лет назад

Десятого мая 1887 года император Александр III издал указ о строительстве в Москве на Красной площади новых Верхних торговых рядов, которые ныне более известны под аббревиатурой ГУМ.

На месте, где стоит сейчас ГУМ, всегда шла бойкая торговля. Еще в XVII веке там были ряды: седельный, шапочный, серебряный, кафтанный… При Екатерине II здесь был построен огромный по тем временам торговый центр по проекту знаменитого Джакомо Кваренги. Ни дать, ни взять – гипермаркет. Он сильно пострадал во время пожара 1812 года и был перестроен не менее знаменитым зодчим Осипом Ивановичем Бове. 

© РИА Новости / РИА Новости
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Торговля на Сухаревском рынке
Но время шло, Москва росла, а вместе с ней и торговля. "Гипермаркет" времен матушки Екатерины к концу XIX века устарел и морально, и физически. Да и выглядел крайне непрезентабельно: длинные ряды унылых однотипных лавок, запиравшихся на ночь на пудовые замки. Масса колонн, резкие перепады уровня пола, многочисленные закоулки. Всю ночь по рядам ходили сторожа с колотушками и бегали цепные собаки. Если вновь проводить аналогии с современностью, то Старые торговые ряды изнутри напоминали некогда знаменитый "Черкизон", только без восточного колорита…

Решили строить новый торговый центр. Но дело долго не ладилось: большинство купцов отказывались продавать городу торговые места или назначали за них какие-то несуразные, баснословные цены.

Проект с мертвой точки сдвинул городской голова – энергичный Николай Александрович Алексеев. Я о нем недавно рассказывал. Алексеев, кажется, и горы мог сдвинуть… Он сумел уговорить купцов, создал акционерное общество Верхних торговых рядов, объявил архитектурный конкурс. 

На время постройки новых рядов на Красной площади, у кремлевской стены, были поставлены временные железные балаганы, куда и предложили перейти торговцам, но они упорно не хотели уходить со своих насиженных мест. 

© Фото : Главный Универсальный Магазин
Коридор ГУМа
Купец И.А. Слонов вспоминал: "Тогда административной власти пришлось прибегнуть к принудительным мерам. После довольно продолжительных переговоров и отсрочек в одно прекрасное утро, когда в Гостином дворе были открыты все лавки, в ряды явилась полиция и приказала рядским сторожам немедленно заколотить проходы и двери в Ножовую линию и в ряды… Купцы, не ожидавшие таких крутых мер, были настолько поражены слишком энергичным распоряжением полиции, что в первое время не знали, что нужно делать, кого просить. Телефонов тогда не было. Решено было немедленно ехать к генерал-губернатору и обер-полицмейстеру с просьбой отменить распоряжение полиции и дать возможность купцам перебраться в железные ряды без принудительных мер. Но ввиду того, что купцам уже была сделана не одна, а несколько отсрочек, просьба их не была уважена…

Некоторые купцы считали себя разоренными, и сошли с ума. Один из них, некто Солодовников, зарезался в Архангельском соборе… На другой день купцы из заколоченных трех рядов начали быстро перебираться в железные балаганы. Спустя две недели таким же образом выселили следующие три ряда, а затем и остальные".

Конкурс на строительство Верхних торговых рядов выиграл молодой и малоизвестный тогда зодчий Александр Никанорович Померанцев. Позднее он построит большинство сооружений Малого кольца Московской окружной железной дороги. Ныне оно известно под названием МЦК – Московское центральное кольцо. А еще Померанцев совместно с художником Виктором Михайловичем Васнецовым построил грандиозный 21-купольный собор Александра Невского на 6 тысяч человек, высотой в 70 метров. Он был заложен к 50-летней годовщине отмены крепостного права императором Александром II и должен был стать вторым по величине в Москве после храма Христа Спасителя. 

© Фонд «Шуховская башня»
Архитектор Владимир Шухов
Собор Александра Невского построили на Миусской площади, неподалеку от Белорусского вокзала. Не видели? И не увидите! Его снесли при советской власти. Сначала храм хотели переоборудовать в крематорий, потом планы поменялись – решили сделать радиоцентр. Но что-то опять не вышло. А потом вообще плюнули на ветшавшее на глазах здание. Крышу-то с собора и куполов еще когда сорвали! В 1952 году здание снесли, а на его фундаменте построили дворец пионеров и поставили памятник советскому писателю Фадееву. Вот и вся история!..

Будущий ГУМ, исполненный в псевдорусском стиле, строили три года. Сетчатые перекрытия огромного здания сделаны инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым, тем самым, что потом построит Шухову башню.

Кстати, в 1930-е годы в ГУМе не торговали, а руководили: в здании разместили разные учреждения – министерства и ведомства. Первая линия была полностью закрыта для входа, поскольку там, говорят, находился кабинет наркома внутренних дел Лаврентии Берии. Только у фонтана кой-какая торговля еще продолжала существовать – Торгсин (торговавший на валюту и золото) и комиссионный магазин по продаже имущества врагов народа.

А во время Великой Отечественной войны в здании располагалась мотострелковая бригада особого назначения. А как торговый центр ГУМ открылся только в декабре 1953 года. Любопытное совпадение: 23 декабря расстреляли Берию, а на следующий день открылся ГУМ…

© РИА Новости / Владимир Вдовин
Стенд "Работа Маяковского в рекламе" из фондов музея Владимира Владимировича Маяковского.
Впрочем, комплекс этих зданий мог и не дожить до наших времен. Дважды – в 1935 и в 1947 годах – выпускались правительственные постановления о сносе ГУМа.  В 1930-е годы на его месте хотели построить нечто фантасмагорическое, до неба – небоскреб для наркомата тяжелой промышленности. Но потом планы, к счастью, поменялись. Ну и слава богу! А то куда бы весь XX век, да и ныне, шли за покупками москвичи и особенно гости столицы? Еще В.В. Маяковский об этом писал:

Приезжий с дач, из городов и сел,
нечего в поисках трепать подошвы –
сразу в ГУМе найдешь все
аккуратно, быстро и дешево!

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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