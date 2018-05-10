Дайте солнце ночью! Где найдешь его? Купи в ГУМе!

В этот день, … лет назад
Десятого мая 1887 года император Александр III издал указ о строительстве в Москве на Красной площади новых Верхних торговых рядов, которые ныне более известны под аббревиатурой ГУМ.
На месте, где стоит сейчас ГУМ, всегда шла бойкая торговля. Еще в XVII веке там были ряды: седельный, шапочный, серебряный, кафтанный… При Екатерине II здесь был построен огромный по тем временам торговый центр по проекту знаменитого Джакомо Кваренги. Ни дать, ни взять – гипермаркет. Он сильно пострадал во время пожара 1812 года и был перестроен не менее знаменитым зодчим Осипом Ивановичем Бове.
Решили строить новый торговый центр. Но дело долго не ладилось: большинство купцов отказывались продавать городу торговые места или назначали за них какие-то несуразные, баснословные цены.
Проект с мертвой точки сдвинул городской голова – энергичный Николай Александрович Алексеев. Я о нем недавно рассказывал. Алексеев, кажется, и горы мог сдвинуть… Он сумел уговорить купцов, создал акционерное общество Верхних торговых рядов, объявил архитектурный конкурс.
На время постройки новых рядов на Красной площади, у кремлевской стены, были поставлены временные железные балаганы, куда и предложили перейти торговцам, но они упорно не хотели уходить со своих насиженных мест.
Некоторые купцы считали себя разоренными, и сошли с ума. Один из них, некто Солодовников, зарезался в Архангельском соборе… На другой день купцы из заколоченных трех рядов начали быстро перебираться в железные балаганы. Спустя две недели таким же образом выселили следующие три ряда, а затем и остальные".
Конкурс на строительство Верхних торговых рядов выиграл молодой и малоизвестный тогда зодчий Александр Никанорович Померанцев. Позднее он построит большинство сооружений Малого кольца Московской окружной железной дороги. Ныне оно известно под названием МЦК – Московское центральное кольцо. А еще Померанцев совместно с художником Виктором Михайловичем Васнецовым построил грандиозный 21-купольный собор Александра Невского на 6 тысяч человек, высотой в 70 метров. Он был заложен к 50-летней годовщине отмены крепостного права императором Александром II и должен был стать вторым по величине в Москве после храма Христа Спасителя.
Будущий ГУМ, исполненный в псевдорусском стиле, строили три года. Сетчатые перекрытия огромного здания сделаны инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым, тем самым, что потом построит Шухову башню.
Кстати, в 1930-е годы в ГУМе не торговали, а руководили: в здании разместили разные учреждения – министерства и ведомства. Первая линия была полностью закрыта для входа, поскольку там, говорят, находился кабинет наркома внутренних дел Лаврентии Берии. Только у фонтана кой-какая торговля еще продолжала существовать – Торгсин (торговавший на валюту и золото) и комиссионный магазин по продаже имущества врагов народа.
А во время Великой Отечественной войны в здании располагалась мотострелковая бригада особого назначения. А как торговый центр ГУМ открылся только в декабре 1953 года. Любопытное совпадение: 23 декабря расстреляли Берию, а на следующий день открылся ГУМ…
Приезжий с дач, из городов и сел,
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Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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