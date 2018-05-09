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"Бессмертный полк" — пока мы помним победителей, они живы

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"Бессмертный полк" - 2018 (51)
10:0009.05.2018
(обновлено: 10:38 09.05.2018)
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© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди МеоПерейти в фотобанкУчастницы акции Бессмертный полк в Риме. 5 мая 2018Участницы акции Бессмертный полк в Риме. 5 мая 2018
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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По миру шагает "Бессмертный полк": потомки тех, кто боролся с фашизмом в годы Второй мировой войны, идут с портретами своих доблестных предков по улицам разных городов — от Токио до Вашингтона.

Девятого мая 2012 года в Томске несколько тысяч горожан вышли на улицы с портретами своих дедов и прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это был первый "Бессмертный полк". Идея сибиряков оказалась настолько естественной и своевременной, что вскоре "Бессмертный полк" зашагал и по другим российским городам, а потом и в других странах. В эти майские дни потомки победителей уже прошли с портретами своих близких по Стамбулу и Токио, Лиссабону и Стокгольму, Сиднею и Торонто, и еще десяткам городов по всему миру.

И везде к акции подошли с душой и попытались сделать ее особенной. В столице Швеции участники перед шествием рассказывали о своих близких, погибших в годы войны. Живо заинтересовались и сами шведы. Они стали выяснять, что это за полк такой, чьи фотографии, и что означают георгиевские ленточки. Может, хоть так, по чуть-чуть, можно будет вернуть Западу память о том, чьей кровью была добыта та Победа.

Праздничный салют в честь Дня Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Разница в день или в целую жизнь — почему Запад не понимает наш День Победы

В Мадриде колонна привлекала внимание флагами СССР, Второй Испанской республики, России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Белоруссии и Знаменем Победы — копией того самого, которое водрузили над рейхстагом 1 мая 1945-го.

Участвовали в шествии и сами испанцы, которые помнят помощь Советского Союза республиканцам в годы гражданской войны в Испании, а также то, что против фашизма в рядах Красной Армии боролись, в том числе, и их соотечественники.

Имена своих близких вписали в летопись "Бессмертного полка" и американцы. Шествия прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и многих других городах — везде под песни военных лет. В столице США прямо перед Белым домом "Катюшу", "Смуглянку" и "День Победы" исполняли на баяне, а пели все вместе.

День Победы в Днепре
© РИА Новости / Захар Виноградов
День Победы со слезами на глазах – от того, что творят на Украине

Даже на Украине суд отказался запрещать "Бессмертный полк" — и там, несмотря на бессмысленную и беспощадную десоветизацию, те, кто гордятся своими предками, победившими фашизм, выйдут 9 Мая с их портретами на улицы. Сегодня это требует особого мужества. Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко рассказал, что в этот день готовятся провокации. Об этом без стыда заявляли и радикалы, которые собираются выдвинуться навстречу "Бессмертному полку" с портретами тех, кто воевал в дивизии СС "Галичина".

Это, конечно, очень печально, потому что и за Украину, в том числе, проливали кровь победители. Но победили фашизм тогда — сможем одолеть и теперь. Главное — не забывать тех, кому мы обязаны миром. 

И наш "Бессмертный полк", уже и без того огромный, будет и дальше расти и идти по миру победным маршем. Начавшись с нескольких тысяч неравнодушных граждан, он уже разросся до невиданных масштабов: только в Москве в шествии примет участие больше миллиона. К сожалению, время неумолимо, и все меньше ветеранов приходят на Парад Победы. И все больше и больше становится "Бессмертный полк". Пока мы их помним, они живы, и полк этот будет по-настоящему бессмертным.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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