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Офшоры не тихие. Виргинские острова захотели выйти из Великобритании

17:2908.05.2018
(обновлено: 17:36 08.05.2018)
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© AFP 2018 / Justin Tallis Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в ЛондонеЧеловек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis
Если так и пойдет, то от "империи, над которой никогда не заходит солнце", останется только место, с которого вообще не видно, взошло это солнце или нет. Потому что: "Туман, сэр".

Офшоры не тихие. Виргинские острова захотели выйти из Великобритании
Может, у Великобритании и не две беды – все-таки на дороги они не жалуются. Но им вполне хватает и одной. Терезы Мэй. Не то чтобы премьер-катастрофа, но создавать стране неприятности – это, похоже, ее призвание. Глава кабинета в стремлении хоть из-под земли достать российских "олигархов" перешла всякие границы. Она, правда, думает, что остается в них, когда навязывает строгую финансовую отчетность заморским владениям Соединенного Королевства. Однако на Виргинских островах, например, посчитали, что это не так. Причем в прямом смысле посчитали. 

Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Хотя не только они – все знают: хочет кто в офшорный рай – тем сюда, в Виргинский край. Две трети местного бюджета – это от того, что они к иностранным компаниям по-божески относятся. То есть, предоставляют им особые либеральные условия ведения дел. А те потому еще "бросают якорь" именно здесь, что коммерческая тайна в этих местах – это святое. И вот, получается, что Мэй замахнулась на святое. Приказала островному начальству обнародовать все данные о зарегистрированном на территории бизнесе. Кто, что, сколько, куда, откуда. По сути, решила прикрыть лавочку. 

Но, во-первых, это касается совсем не только русских, поскольку офшор – это магнит мирового масштаба. Во-вторых, это совсем не касается Вас, ответил британскому премьеру премьер Виргинский. Как пишет The Times, Орландо Смит заявил, что "правительство Мэй предало острова". От имени их граждан он затребовал независимости от метрополии. Может, получилось не так громко, как в Шотландии. Но это потому, что население здесь всего 25 тысяч человек. Мало их, но они в рубашках, что гораздо ближе к телу, чем британская корона. Их острова, между прочим, это самая стабильная экономика в Карибском регионе. А Лондон ее – по самому реальному сектору. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает у официальной резиденции на Даунинг стрит в Лондоне. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Хотя всего-то 153 квадратных километра. Но на них прописались сотни тысяч фирм, предприятий, контор. Это как "резиновая квартира". Однако здесь это можно. Как минимум потому, что это – их квартира. Они и живут, как одна семья. У них даже министр финансов – жена премьера. Как и положено, он – глава, она держит кассу. И на правах хранительницы очага тоже отвечает Мэй, назвав ее планы "напоминанием о временах колониализма". И это не предвещает Великобритании ничего хорошего. Ведь кроме того, что муж и жена – одна сатана, они еще и "мистер и миссис Смит". Та еще парочка. Так что, мал золотник да попробуй, проглоти – поперхнешься. 

Кстати, таким же офшорным и таким же британским Каймановым островам тоже не понравилось, что Лондон пытается их "прикайманить". Не по закону это, говорят. Но их возмущение за рамки Соединенного Королевства пока не выходит. Они еще надеются все решить в судебном порядке. Однако право на бегство от этого британского порядка оставляют за собой. Все эти участки суши – они, конечно, не пуп земли и не центр мироздания. Но, если так пойдет, то от "империи, над которой никогда не заходит солнце" останется только место, с которого вообще не видно, взошло это солнце или нет. Потому что: "Туман, сэр".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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