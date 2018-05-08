Киевские плакальщики у крымского моста: смотреть больно, а приходится

В трудной ситуации оказались украинские нацпатриоты. Крымский мост, в строительство которого они не хотели верить, а когда поверить пришлось, мечтали его взорвать, близок к открытию. Не замечать этого нельзя, но что говорить – непонятно.

За считанные дни до пуска уникального российского объекта – 19-километрового моста через Керченский пролив – СМИ незалежной заметались в поисках "правильной" оценки события. И не только они, а и разнообразные "общественные силы". Что делать, если ясно, что мост этот будет им пожизненно глаза мозолить? Какие реакции предпочесть, чтобы не смотреться дураками со старыми фантазиями о "виртуальной" российской стройке?

Махровые националисты повели себя откровеннее других. Они засобирались в поход на крымский мост со "свежим" лозунгом "Крым – Украина" и обещанием некоей "смертельной акции". Однако про марш-бросок им придется забыть – из России уже прозвучало предупреждение о том, что подобные "инициативы" будут пресекаться как попытки незаконного вторжения на российскую территорию. Есть еще и такое экстремистское предложение – вводить на Украине санкции против каждого человека, который проедет по этому мосту. В этом же ряду отметился своей обычной активностью сайт "Миротворец" – опубликовал личные данные почти трехсот строителей величественного сооружения. А вдруг это поможет Украине на том таинственном суде, про который в прошлом году говорил президент Порошенко? Дескать, подам в суд на Россию за то, что она строит мост в Крым! Какой суд, где он находится?.. Ну да ладно. Как говорится, пропотел, и все прошло. Про суд уж никто и не вспоминает.

А вот про то, что Крым это Россия, никак на Украине не забыть. Отсюда и все те смешанные чувства, которые испытывает человек, когда кусает себя за локоть или косит глаз, пытаясь увидать собственное ухо. Примерно в таком физическом положении выдал свою "выдающуюся" тираду о крымском мосте украинский журналист Матвей Ганопольский: "Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом". Интересно, а когда не станет – дружить не будем? Видимо, логика именно такова. Но об этом Ганопольский старается не думать, он ведь, конечно, за дружбу России и Украины, как же мы не догадались! Он даже находит особый цимес в том, что якобы в будущем "украинский" мост воздвигается в настоящем на российские деньги: "Не за наш счет, а за их", – говорит он, скрывая злобу за вымученными шуточками. Шутки шутками, но вообще-то Россия строит свой мост в свой Крым и за свои деньги. И Украина здесь не при чем.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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