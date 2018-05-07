Есть что отметить: 7 мая 1985 года Горбачев начал борьбу с пьянством

В этот день, … лет назад
Седьмого мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения". Широкомасштабная кампания проходила под лозунгом: "Трезвость – норма жизни".
С этого, в сущности, и началась "перестройка". Впервые Михаил Горбачев произнес это слово 23 апреля 1985 года на Пленуме ЦК КПСС, на котором сообщил о планах реформ, направленных на ускорение социально-экономического развития страны. Хотя справедливости ради надо сказать, что "отцом перестройки" вполне можно назвать Юрия Андропова. Планы экономических реформ начали разрабатываться специалистами еще в годы его правления.
Специалисты подсчитали, что к 1984 году потребление алкоголя превысило 10 литров на человека. Для сравнения: в дореволюционной России этот показатель не превышал 5 литров. Впрочем, под алкоголем подразумевались все спиртосодержащие напитки.
Оставалось только уговорить народ бросить пить. А с этим оказалось намного сложнее. Может, потому, что народ не читал постановлений Совмина?..
До Горбачева борьба с пьянством и алкоголизмом в Советском Союзе велась, но как-то несерьезно. Ну вытрезвители, ну лишение 13-й зарплаты, ну отпуск в декабре, ну ЛТП… Помогало не очень: кто пил – тот все равно продолжал пить. Поэтому вся антиалкогольная кампанейщина до последнего генсека ограничивалась чаще всего простым повышением цен на водку. Вспоминается старый советский анекдот. Дочка спрашивает у отца:
– Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить?
– Нет, доченька, теперь ты будешь меньше кушать!..
Ну, во-первых, это вызвало широкое недовольство народа. Понятно, что мнение народа никого особо не волновало в партийных верхах, но все же не надо забывать события 1962 года в Новочеркасске.
Во-вторых, не были учтены экономические последствия.
В-третьих, был нанесен колоссальный урон винодельческой и спиртоводочной промышленности. В частности, выкорчевывались элитные виноградники. Потомственные виноделы сходили с ума, умирали от инфарктов, кончали жизнь самоубийством.
В-четвертых, народ стал массово гнать самогон, употреблять различные химические вещества, содержащие спирт: одеколоны, лосьоны, очистители, клеи и т.п. Это привело к большой смертности среди работоспособного населения.
А теперь о плюсах. Во второй половине 80-х годов продолжительность жизни мужского населения увеличилась на 2,5 года и достигла 63 лет.
Увеличилась рождаемость: в среднем на 400 тысяч детей в год больше.
Преступность в состоянии алкогольного опьянения значительно уменьшилась. В сберкассы денег стали класть намного больше. (Чтобы потом их обесценить гайдаровскими реформами?)…
Можно долго перечислять и "плюсы", и "минусы". Но, как известно из математики: плюс на минус – в итоге всегда минус.
Впоследствии сам Горбачев признал, что "антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из магазинов. Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы. И бороться надо непрерывно, постоянно".
Да, Горбачев прав. Но не слишком ли поздно он это понял? Когда паровоз под названием "СССР" уже сорвался в политическую и экономическую пропасть? Об этом есть замечательная поговорка: русский человек задним умом крепок…
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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