РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Лоботомия вместо правды: украинский Институт нацпамяти препарирует историю

14:0006.05.2018
(обновлено: 20:52 06.05.2018)
01391
© РИА Новости / Игорь ЧекачковПерейти в фотобанкМероприятия в честь Дня победы в ХарьковеМероприятия в честь Дня победы в Харькове
© РИА Новости / Игорь Чекачков
Перейти в фотобанк
На карте Украины появятся две новые области. Это не значит, что незалежная прирастает новыми территориями. Это значит, что старые будут переименованы. Переименовали же День Победы да еще учат, как его правильно отмечать. Декоммунизация, однако…

На Украине переименовали почти тысячу населенных пунктов и в ближайшее время переименуют еще "девять выявленных". Все это – успехи декоммунизации, о которых в очередной раз отчитался директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Инициатор действующего с 2015 года "Декоммунизационного пакета законов" Вятрович анонсировал также и таинственные новые названия двух крупных областей. Каких именно, он пока не сказал. Однако заметил, что для их переименования потребуется внести изменения в конституцию, и что уже собрано необходимое число депутатских подписей, дабы "запустить процесс". Эта "запущенность" на самом высоком уровне позволяет догадаться, что речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях. 

День Победы в Днепре
© РИА Новости / Захар Виноградов
День Победы со слезами на глазах – от того, что творят на Украине

В последние дни апреля Вятрович живо откликнулся на законопроект по переименованию Днепропетровской области в Сечеславскую. "Поддерживаю!", – написал он в Facebook и даже объяснил, почему поддерживает: "Сечеславская область это единение современной Украины с Украиной казацкой". Вероятно, главный по нацпамяти именно в Сечи видит идеал украинского мироустройства. В той самой Сечи, которая была зависима то от одного государства, то от другого, то от третьего, пока ее не разогнала русская императрица. При этом "господин историк" упорно склоняется к тому, чтобы переименовать и Раду – например, в Национальное собрание Украины. Слово "рада" связывается в его собственной нацпамяти "с советским наследием". Почему, если и слово украинское, и парламент Украины его принял как самоназвание уже после распада СССР? Непонятно. Возможно, Владимира Вятровича страхи замучили – везде ему чудится что-то советское. И больше всего – в приближающемся празднике: в Дне Победы. 

День Победы вот уже три года официально отмечается на Украине не 9, а 8 мая (вместе с ЕС) и называется "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Всякий, кто самостоятельно отмечает его как Победу в Великой Отечественной войне и вместе с Россией – 9 мая, да еще надевает георгиевскую ленточку, считается злостным нарушителем государственного закона "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". В канун праздника Владимир Вятрович снова напомнил украинцам об ответственности перед законом. Но так ли он хорош, этот закон, если из года в год с приближением 9 Мая приходится говорить украинцам одно и то же и почти прямым текстом: забудьте, вас это не касается, это не ваш праздник?!.. Большинство украинцев так не считает. Потому что историческая память народа – это не институт с вывеской и хватким директором.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена