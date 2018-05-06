Лоботомия вместо правды: украинский Институт нацпамяти препарирует историю

На карте Украины появятся две новые области. Это не значит, что незалежная прирастает новыми территориями. Это значит, что старые будут переименованы. Переименовали же День Победы да еще учат, как его правильно отмечать. Декоммунизация, однако…

На Украине переименовали почти тысячу населенных пунктов и в ближайшее время переименуют еще "девять выявленных". Все это – успехи декоммунизации, о которых в очередной раз отчитался директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Инициатор действующего с 2015 года "Декоммунизационного пакета законов" Вятрович анонсировал также и таинственные новые названия двух крупных областей. Каких именно, он пока не сказал. Однако заметил, что для их переименования потребуется внести изменения в конституцию, и что уже собрано необходимое число депутатских подписей, дабы "запустить процесс". Эта "запущенность" на самом высоком уровне позволяет догадаться, что речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях.

В последние дни апреля Вятрович живо откликнулся на законопроект по переименованию Днепропетровской области в Сечеславскую. "Поддерживаю!", – написал он в Facebook и даже объяснил, почему поддерживает: "Сечеславская область это единение современной Украины с Украиной казацкой". Вероятно, главный по нацпамяти именно в Сечи видит идеал украинского мироустройства. В той самой Сечи, которая была зависима то от одного государства, то от другого, то от третьего, пока ее не разогнала русская императрица. При этом "господин историк" упорно склоняется к тому, чтобы переименовать и Раду – например, в Национальное собрание Украины. Слово "рада" связывается в его собственной нацпамяти "с советским наследием". Почему, если и слово украинское, и парламент Украины его принял как самоназвание уже после распада СССР? Непонятно. Возможно, Владимира Вятровича страхи замучили – везде ему чудится что-то советское. И больше всего – в приближающемся празднике: в Дне Победы.

День Победы вот уже три года официально отмечается на Украине не 9, а 8 мая (вместе с ЕС) и называется "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Всякий, кто самостоятельно отмечает его как Победу в Великой Отечественной войне и вместе с Россией – 9 мая, да еще надевает георгиевскую ленточку, считается злостным нарушителем государственного закона "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". В канун праздника Владимир Вятрович снова напомнил украинцам об ответственности перед законом. Но так ли он хорош, этот закон, если из года в год с приближением 9 Мая приходится говорить украинцам одно и то же и почти прямым текстом: забудьте, вас это не касается, это не ваш праздник?!.. Большинство украинцев так не считает. Потому что историческая память народа – это не институт с вывеской и хватким директором.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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