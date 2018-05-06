Лоботомия вместо правды: украинский Институт нацпамяти препарирует историю

На Украине переименовали почти тысячу населенных пунктов и в ближайшее время переименуют еще "девять выявленных". Все это – успехи декоммунизации, о которых в очередной раз отчитался директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Инициатор действующего с 2015 года "Декоммунизационного пакета законов" Вятрович анонсировал также и таинственные новые названия двух крупных областей. Каких именно, он пока не сказал. Однако заметил, что для их переименования потребуется внести изменения в конституцию, и что уже собрано необходимое число депутатских подписей, дабы "запустить процесс". Эта "запущенность" на самом высоком уровне позволяет догадаться, что речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях.
В последние дни апреля Вятрович живо откликнулся на законопроект по переименованию Днепропетровской области в Сечеславскую. "Поддерживаю!", – написал он в Facebook и даже объяснил, почему поддерживает: "Сечеславская область это единение современной Украины с Украиной казацкой". Вероятно, главный по нацпамяти именно в Сечи видит идеал украинского мироустройства. В той самой Сечи, которая была зависима то от одного государства, то от другого, то от третьего, пока ее не разогнала русская императрица. При этом "господин историк" упорно склоняется к тому, чтобы переименовать и Раду – например, в Национальное собрание Украины. Слово "рада" связывается в его собственной нацпамяти "с советским наследием". Почему, если и слово украинское, и парламент Украины его принял как самоназвание уже после распада СССР? Непонятно. Возможно, Владимира Вятровича страхи замучили – везде ему чудится что-то советское. И больше всего – в приближающемся празднике: в Дне Победы.
День Победы вот уже три года официально отмечается на Украине не 9, а 8 мая (вместе с ЕС) и называется "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Всякий, кто самостоятельно отмечает его как Победу в Великой Отечественной войне и вместе с Россией – 9 мая, да еще надевает георгиевскую ленточку, считается злостным нарушителем государственного закона "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". В канун праздника Владимир Вятрович снова напомнил украинцам об ответственности перед законом. Но так ли он хорош, этот закон, если из года в год с приближением 9 Мая приходится говорить украинцам одно и то же и почти прямым текстом: забудьте, вас это не касается, это не ваш праздник?!.. Большинство украинцев так не считает. Потому что историческая память народа – это не институт с вывеской и хватким директором.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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