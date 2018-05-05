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НАТО испортило воздух в Эстонии. Медведи с востока теперь не сунутся

10:0005.05.2018
(обновлено: 10:21 05.05.2018)
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© AFP 2018 / Raigo PajulaСолдат во время учений Вооруженных сил Эстонии. Архивное фотоСолдат во время учений Вооруженных сил Эстонии. Архивное фото
© AFP 2018 / Raigo Pajula
Натовские воины света мирно курили трубочки на лавочке у казармы в Эстонии. Но тут откуда ни возьмись – мчатся враги демократии на ездовых медведях. Из грозного Муриниуса. И давай наших мирных натовцев бить-колотить. Страшно? А это только начало.

В ходе самых крупных в истории Эстонии военных учений "Еж" (2-14 мая) Силы обороны страны вместе с НАТО и прочими верными друзьями отражают агрессию вымышленного государства Муриниус. Цель муриниустического воинства – дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО. Короче, ужас ужасный. Злокозенное и коварное государство Муриниус на карте учений "совершенно случайно" расположено на месте современной России и примкнувшей к ней Белоруссии. 

Военные учения НАТО в Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
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И хочется, и колется, или Почему в Эстонии и "Ежу" приятно

У Муриниуса есть и союзники с не менее злодейскими именами Плюмбеус, Гризеус и Кинериус. Эти государства образовывают военно-политический союз Окказус. Они поодиночке и все вместе наплевательски относятся к западной культуре и вытирают ноги о ценности демократии. Такова уж их натура.

По сценарию, разработанному Центром ведения общих военных операций НАТО, находящимся в норвежском городе Ставангер, нехорошие люди из этих нехороших стран собрались как-то вместе якобы на военные учения. А потом под покровом ночи, развернувшись в боевые порядки, набросились на хранителей мира и демократии из НАТО. Натовские солдаты мирно пили свое пиво и курили трубочки на лавочке у казармы в Эстонии, а тут откуда ни возьмись налетели из приграничных лесов боевые медведи, казаки на ездовых собаках и прочая муриниустическая армейская нечисть – и давай бедных натовцев бить-колотить…Что тем остается делать? Только защищаться. 

Военные учения НАТО в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Британцы научат жителей Эстонии родину любить. Некоторых – особенно

Армия, выступившая против коварного противника, собралась знатная, общим числом более 15 тысяч человек. Здесь, как говорится, "каждой твари по паре". Это и военнослужащие Сил обороны Эстонии, и добровольцы из Кайтселиита. Резервисты, полицейские, спасатели, валькирии из женских военизированных организаций. А также союзники, которые заслуживают отдельного перечисления. Всего их около двух тысяч. Прибыли они в Эстонию из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции и Ирландии. А еще из Грузии и с Украины – как без них-то.  

Британцы и подданные королевы Дании входят в состав расположенного в Тапа тактического батальона НАТО. По роте своих доблестных воинов направили Латвия, Литва, США, Канада. Финляндия прислала 250 солдатов-срочников из Пориской бригады. Гордо проносятся в небе Эстонии истребители Mirage 2000 ВВС Франции. Польские штурмовики Су-22 – тоже проносятся. Из Грузии и Украины прибыли штабные офицеры. А хитроумные ирландцы решили, что пришлют лишь наблюдателей – и будет с них.

Военнослужащие НАТО во время учений в Латвии
© AFP 2018 / Ilmars Znotins
Под мухой. Военных Прибалтики догнала угроза с востока

Есть в боевых порядках "воинов света" еще и британские вертолеты, всяческие БМП, бронетранспортеры и устрашающе лязгающие гусеницами танки. И все это скопище народа в камуфляже будет целых две недели бегать, прыгать, стрелять. Портить воздух и окружающую природу выхлопными газами и горюче-смазочными материалами. Ну и пугать местных жителей с единственной целью – доказать себе и миру, что они готовы бороться с Муриниусом в любое время дня и ночи. Дрожи, Муриниус сотоварищи! 

Но вот ведь что забавно – посторонний наблюдатель, присмотревшийся к этому локальному сумашедшему дому, сделает однозначный вывод, что злодей Муринус вовсе не так уж воинственен. Он ведь даже забыл явиться на эту войнушку. Скорее всего, бояться нужно тех, кто скачет (да-да, привет киевским штабистам!) вдоль границ Эстонии и России, размахивая оружием и пуляя во все стороны. И что самое печальное – списать все на весеннее обострение тоже не получается. Ведь учения, подобные "Ежу", но чуть меньшие по масштабу, идут на территории Эстонии круглогодично. Так что тут мы имеем дело с хронической болезнью и как ее вылечить, пока медицине не известно.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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