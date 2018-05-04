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Чех – на правду. Президент Чехии взял "Новичок" на себя

17:1104.05.2018
(обновлено: 17:15 04.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан. Архивное фотоПрезидент Чехии Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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И не то чтобы Милош Земан англичанам все сломал. Как кашу маслом не испортишь, так и крышку гроба – очередным гвоздем. Но он своим сообщением их провокацию таки добил.

По сообщениям британских СМИ, Лондон, несмотря на очевидный провал его "химической атаки" на Россию, и впредь собирается крепить союз против нее. Для этого он планирует использовать крупнейшие саммиты. ЕС, НАТО, "Большой семерки" и даже "Большой двадцатки", где он очень может и на ответку нарваться. Как говорится, его дело. Хотя, будь он последовательным, сколачивал бы банду уже не только против России, но и против Чехии. Ну, по крайней мере, против ее президента. И не то чтобы Милош Земан англичанам все сломал. Как кашу маслом не испортишь, так и крышку гроба – очередным гвоздем. Просто он своим их провокацию таки добил. 

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Эксперт рассказал, повлияют ли слова Земана о "Новичке" на позицию Лондона

Всего-то сказал "А". И добавил: 230. Пусть это "А" и не 234, которым якобы отравили Скрипалей. Зато оно, во-первых, реальное, а не мифическое. Во-вторых, тоже входит в группу отравляющих веществ под кодовым наименованием "Новичок". Земан со ссылкой на доклад чешских спецслужб заявил, что оборонное НИИ в Брно производило и испытывало этот яд в ноябре 2017 года. "У нас был в небольшом количестве изготовлен и протестирован "Новичок", а потом уничтожен. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", – еще раз подтвердил старожил европейской политики репутацию порядочного человека. 

Был ли у чехов мотив, никто, понятно, не ответит. И тем более не спросит. Но если руководствоваться британской логикой, раз они произвели этот газ – значит, был. Впрочем, если руководствоваться британской логикой, мотив был, даже если бы они его не производили. Но при этом тоже назывались бы Россией. Реакцию туманного Альбиона на просвет из Пражского града предсказать нетрудно. Но варианты возможны. Самый тонкий и изощренный из них – призвать Москву взять с Праги пример и тоже во всем признаться. Но до этого надо додуматься, а так глубоко они не копают. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: бесконечные "разговоры" Терезы Мэй о России утомляют британцев

Скорее всего, какой-нибудь их условный Джонсон, когда ему будут переводить слова Земана, закроет пальцами уши и станет по обыкновению громко и нечленораздельно повторять одни и те же звуки. Предположим, "виноват Путин, виноват Путин, виноват Путин". Он, правда, может и со свойственной только ему литературной находчивостью назвать Земана героем романа какого-нибудь русского писателя. До Дмитрия Разумихина – единственного человека, с которым сдружился Родион Раскольников – он  "Преступление и наказание" вряд ли дочитал. Поэтому назовет Земана, ну, допустим, "майором Вихрем" или, что юлить, сразу Штирлицем. 

Представители Соединенного Королевства и США в ОЗХО на всякий случай запретят сателлитам-союзникам слушать любую чешскую речь. А на саммитах ЕС и НАТО непременно "напихают" чехам за разговорчивость их президента. Хотя то, что он сказал, для Лондона ровным счетом ни о чем не говорит. За исключением того, о чем говорила Россия. А она говорила, что этот убойный токсин при желании могли синтезировать где угодно. Да хоть в той же Чехии. И вот вам, пожалуйста, и в Чехии тоже. Кстати, ее служба безопасности, что подтвердила Земану его догадки, сокращенно именуется BIS. Так что Земану и BIS, и "Браво!". Как говорится, чех – это на правду.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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