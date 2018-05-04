День Победы со слезами на глазах – от того, что творят на Украине

Пытаясь избавиться от всего советского, Украина заодно избавляется и от всего хорошего, что было в ее истории. В том числе и от победы над фашизмом. Но не просто отказывается, а занимает при этом противоположную сторону.

Украина готовится ко Дню Победы. Надо отдать ей должное, весьма своеобразно. Например, освобождают страну от запрещенного символа – георгиевской ленты.

Под раздачу попали двое россиян, которые пытались попасть на Украину из Минска по своим делам. Придраться было не к чему: обратные билеты у них были, деньги в достаточном количестве тоже. А вот на багаже – георгиевские ленточки. Гости отказались их снять и вынуждены были лететь обратно в Минск – пограничники их так и не пропустили.

"Нехай щастить!", написал по этому поводу на своей странице в Facebook пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян, который, очевидно, гордится таким поведением сотрудников. То есть пожелал удачи не попавшим в страну россиянам и пообещал остальным, что с ними будет так же, если не будут "уважать украинцев".

Жаль, конечно, что символ победы над фашизмом их оскорбляет. А ведь многие бойцы Красной Армии – украинцы по национальности внесли в эту победу неоценимый вклад. Среди них был, например, мой прадед Иван Мельник, который дошел до Вены. И как бы ему не понравилось, что сейчас на его родине чтят не победителей, а проигравших.

По улицам российских городов каждый год 9 Мая проходит "Бессмертный полк". Начавшись в Томске, это движение захлестнуло всю страну – люди идут с портретами своих близких, которые воевали и защищали свою родину. В Киеве такая акция тоже планируется. Но навстречу этому полку выдвинется дивизия врага: радикалы пообещали пройти с портретами своих дедов и прадедов из дивизии СС "Галичина". Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский собирается "убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен".

Градации "бессмертия", конечно, не бывает. А фашистские потомки, кажется, стараются против самих себя. Им бы промолчать о таком постыдном родстве, но вместо этого они делают все, чтобы все знали в лицо – вот они, предатели. Они показывают своих дедов, говоря: да, это они вас продавали фашистам, это они расстреливали людей на Бабьем яру, они помогли врагу продвинуться вглубь страны.

Гордиться тут, объективно, нечем. Но когда национализм – и даже неонацизм – практически возведен в ранг государственной идеологии, многие уже не видят в этом ничего страшного. В апреле радикалы сожгли в Одессе георгиевскую ленту, которую положили у памятника Неизвестному матросу в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А "группу просоветски настроенных пожилых людей", которые пели военные песни у Вечного огня, администрация мемориала попыталась заглушить, включив погромче гимн Украины.

Те, кто не помнит своего прошлого и не чтит своих спасителей, обычно плохо заканчивают. Главное, чтобы Украина пришла к этой мысли не слишком поздно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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