В Таллине обещали недавно начать разговаривать с Россией с "позиции силы". И вот – началось. То есть начались. Крупнейшие в истории Эстонии учения "Еж-2018".

И хочется, и колется, или Почему в Эстонии и "Ежу" приятно Your browser does not support HTML5 audio

Говорят, ежи во время драки громко сопят и фыркают. Но в природе встречаются и такие, что делают это вместо драки. По крайней мере, если "ежами" называют себя люди. Когда глава МИД Эстонии некто Миксер ("некто" – это не имя, а статус, зато Миксер – это не прозвище, а фамилия) в конце апреля объявил, что собирается разговаривать с Россией с "позиции силы", подумалось, что этот Миксер намешал в себе такого, чего наркологи не советуют смешивать ни при каких обстоятельствах. Даже для храбрости. На самом же деле это его опьянила эйфория. Он-то уже тогда знал, что его страна вот-вот начнет крупнейшие в своей истории учения "Еж-2018".

Просто Миксер оказался настолько переполненный чувствами, что все вывалил наружу. Не смог в себе удержать. Надо бы "особистам" с ним поработать. А если завтра война? Враг же все узнал бы позавчера. А они, между прочим, по их же признанию, год разрабатывали сценарий этих маневров, чтобы придать им, как сказали в местном Генштабе, "максимальную географическую реалистичность". И почти получилось. Как минимум, с одной стороны. Агрессору противостоит вполне конкретная Эстония по всему ее периметру и частично такая же настоящая Латвия.

Вот только как бы с территории России как бы нападает почему-то условный Муриниус и его вассалы Плюмбеус, Гризеус и Кинериус. Впрочем, понятно, почему. Люди год придумывали легенду, чтобы противник не догадался, что это все о нем. И правда, в переводе компания – сразу и не сообразишь, что к чему. Анаконда, Акула, Дельфин и Панда. Даже если б на Прибалтику напали не страны с такими названиями, а просто животные, не факт, что она выстояла бы. Но как хитро. Четыре зверя и ни одного медведя. Ну, кроме панды. Но это пусть Китай разбирается, какого лешего и его национальный символ посчитали. Ему в этих болотах точно не комильфо.

Да и остальные здесь не водятся. Но потому идеологи учений и напустили туман, чтобы еще и так показать, что только ежик в нем и уместен. Хотя, окрести они свои маневры "Черепахой", тоже бы не прогадали. Во-первых, если что – "я в домике". Во-вторых, после тревоги 3 мая они еще два дня отводят на подготовку к боеготовности. Это страна, которая, если верить ее официальным лицам, живет в ожидании агрессии – стало быть, должна спать с ружьем. А лучше – вовсе не спать. И это страна, которую за два дня можно несколько раз завоевать вдоль и поперек. Затем покурить. И еще пару раз завоевать. Только вместе с ней уже и Латвию с Литвой.

Как бы то ни было, Эстония еще никогда так не ощетинивалась. Армия, ополчение, полиция. Еще и союзники по НАТО. Две недели под девизом: "Каждая иголка на счету". Всего 15 тысяч. Столько, что ежу должно быть не только понятно, но и приятно. Обычно у взрослой особи 6-7 тысяч иголок. То есть, эстонцы или ежам льстят, или слегка приврали. Не "Еж" это 2018, а "Два ежа-2018". Хотя, в принципе, хватит и одного. И в этом смысле эстонская госбезопасность явила беспрецедентную осведомленность. Выяснила же, что еж обыкновенный занесен в Красную книгу Москвы. Значит, если обернуться им, можно не беспокоиться – Москва не тронет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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