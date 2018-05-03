РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

И хочется, и колется, или Почему в Эстонии и "Ежу" приятно

18:3903.05.2018
(обновлено: 18:52 03.05.2018)
0170
© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкВоенные учения НАТО в Эстонии. Архивное фотоВоенные учения НАТО в Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
В Таллине обещали недавно начать разговаривать с Россией с "позиции силы". И вот – началось. То есть начались. Крупнейшие в истории Эстонии учения "Еж-2018".

И хочется, и колется, или Почему в Эстонии и "Ежу" приятно
Говорят, ежи во время драки громко сопят и фыркают. Но в природе встречаются и такие, что делают это вместо драки. По крайней мере, если "ежами" называют себя люди. Когда глава МИД Эстонии некто Миксер ("некто" – это не имя, а статус, зато Миксер – это не прозвище, а фамилия) в конце апреля объявил, что собирается разговаривать с Россией с "позиции силы", подумалось, что этот Миксер намешал в себе такого, чего наркологи не советуют смешивать ни при каких обстоятельствах. Даже для храбрости. На самом же деле это его опьянила эйфория. Он-то уже тогда знал, что его страна вот-вот начнет крупнейшие в своей истории учения "Еж-2018". 

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний шторм
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Однажды, в студеную зимнюю пору... Приключения британских военных в Эстонии

Просто Миксер оказался настолько переполненный чувствами, что все вывалил наружу. Не смог в себе удержать. Надо бы "особистам" с ним поработать. А если завтра война? Враг же все узнал бы позавчера. А они, между прочим, по их же признанию, год разрабатывали сценарий этих маневров, чтобы придать им, как сказали в местном Генштабе, "максимальную географическую реалистичность". И почти получилось. Как минимум, с одной стороны. Агрессору противостоит вполне конкретная Эстония по всему ее периметру и частично такая же настоящая Латвия. 

Вот только как бы с территории России как бы нападает почему-то условный Муриниус и его вассалы Плюмбеус, Гризеус и Кинериус. Впрочем, понятно, почему. Люди год придумывали легенду, чтобы противник не догадался, что это все о нем. И правда, в переводе компания – сразу и не сообразишь, что к чему. Анаконда, Акула, Дельфин и Панда. Даже если б на Прибалтику напали не страны с такими названиями, а просто животные, не факт, что она выстояла бы. Но как хитро. Четыре зверя и ни одного медведя. Ну, кроме панды. Но это пусть Китай разбирается, какого лешего и его национальный символ посчитали. Ему в этих болотах точно не комильфо. 

Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Дружба Эстонии и США. Америка "обнимает" все крепче

Да и остальные здесь не водятся. Но потому идеологи учений и напустили туман, чтобы еще и так показать, что только ежик в нем и уместен. Хотя, окрести они свои маневры "Черепахой", тоже бы не прогадали. Во-первых, если что – "я в домике". Во-вторых, после тревоги 3 мая они еще два дня отводят на подготовку к боеготовности. Это страна, которая, если верить ее официальным лицам, живет в ожидании агрессии – стало быть, должна спать с ружьем. А лучше – вовсе не спать. И это страна, которую за два дня можно несколько раз завоевать вдоль и поперек. Затем покурить. И еще пару раз завоевать. Только вместе с ней уже и Латвию с Литвой. 

Как бы то ни было, Эстония еще никогда так не ощетинивалась. Армия, ополчение, полиция. Еще и союзники по НАТО. Две недели под девизом:  "Каждая иголка на счету". Всего 15 тысяч. Столько, что ежу должно быть не только понятно, но и приятно. Обычно у взрослой особи 6-7 тысяч иголок. То есть, эстонцы или ежам льстят, или слегка приврали. Не "Еж" это 2018, а "Два ежа-2018". Хотя, в принципе, хватит и одного. И в этом смысле эстонская госбезопасность явила беспрецедентную осведомленность. Выяснила же, что еж обыкновенный занесен в Красную книгу Москвы. Значит, если обернуться им, можно не беспокоиться – Москва не тронет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена