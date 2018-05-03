Главврач Белого дома оказался алкоголиком. Бывший личный врач президента США неустанно рассказывает о своих больших проблемах. Что между ними общего? Только пациент. Про которого они до сих пор говорили только хорошее.

"Дело врачей". У Дональда Трампа начались проблемы со здоровьем Your browser does not support HTML5 audio

Если он заболеет, то к врачам обращаться не станет. От них ему один вред. Ко всем неприятностям у Трампа начались еще и проблемы со здоровьем. Пока не сказать, чтобы с ним конкретно, но уже – с лечащими врачами, из-за которых может открыться, что оно не в порядке. Мало того, что нынешний главный доктор Белого дома Ронни Джексон оказался алкоголиком. Так еще и прежний лекарь миллиардера Харольд Борнстейн язык распустил.

Он вдруг вспомнил, что в декабре 2015-го опубликовал свое письмо о "необычайной физической силе и выносливости" Трампа, способного стать "самым здоровым президентом США", с чужих слов. "Трамп лично надиктовал мне этот текст. От себя я ничего не писал", признался медик CNN. По его словам, грешил он против истины и в 2016-м, когда заявлял, что кандидат находится в "отличной форме" и "не склонен к вредным привычкам". И тогда, говорит, без нажима не обошлось. Впоследствии, сокрушается Борнстейн, телохранитель главы государства "ограбил" его офис, отняв документы о реальном самочувствии его "подопечного".

Вряд ли врачебный подлог сыграл в триумфе Трампа определяющую роль. Дональд в любом случае выглядел здоровее Хиллари. К тому же в его кампании это была далеко не единственная ложь. Тем не менее, озарение Борнстейна – это похлеще откровений порноактрисы. Ее правда неприятна разве что Меланье. Для остальных, если они, конечно, не пуритане и не ханжи, это показатель темперамента и отменного здоровья Трампа. А воспоминания доктора – скорее наоборот. Хотя о собственно здоровье Трампа он не распространяется. Врачебная тайна, клятва Гиппократа и все такое. Он лишь утверждает, что вынужденно приписал этому здоровью много лишнего.

Чего не скажешь о придворном эскулапе Ронни Джексоне. Тот-то после первого медосмотра президента лично и с удовольствием объявил своего главного пациента и не пациентом вовсе. Впрочем, с образцом от Борнстейна ему и придумывать ничего не надо было. Кроме одного. Еще одного президентского срока. Так и заявил, что Трамп еще настолько "ого-го", что может сделать это дважды. При этом на Ронни точно никто не давил. Зачем, если ему, как выясняется, в три короба нальешь – и скажет он, что хошь.

Другой вопрос, что вне стен Белого дома это с ним могут сделать совсем не только доброжелатели Трампа. Они, например, и сейчас уверены, что лишний вес и редеющая шевелюра – это отнюдь не все проблемы лидера Соединенных Штатов. А вдруг из задушевного разговора с уже "тепленьким" Джексоном и про когнитивные функции президента что-нибудь новенькое всплывет. Явно же лечащий врач знает о Трампе чуть больше, чем позволяет узнать о нем психологический тест с его детскими вопросиками типа "назови животное" или "определи фигуру".

Возможно, потому Трамп и хотел "повысить" Джексона в министерство по делам ветеранов, что это была плата за лояльность и за молчание. Если бы не всплывшая вдруг информация о дружбе медика контр-адмирала с зеленым змием. Пришлось в итоге Джексону отказаться не только от министерского портфеля, но и от докторского чемоданчика. Он запросился в отставку. Так что, видимо, и его воспоминаний о здоровье Трампа осталось ждать недолго.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.