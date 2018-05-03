РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Дело врачей". У Дональда Трампа начались проблемы со здоровьем

18:0703.05.2018
(обновлено: 18:51 03.05.2018)
03200
© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Главврач Белого дома оказался алкоголиком. Бывший личный врач президента США неустанно рассказывает о своих больших проблемах. Что между ними общего? Только пациент. Про которого они до сих пор говорили только хорошее.

"Дело врачей". У Дональда Трампа начались проблемы со здоровьем
Если он заболеет, то к врачам обращаться не станет. От них ему один вред. Ко всем неприятностям у Трампа начались еще и проблемы со здоровьем. Пока не сказать, чтобы с ним конкретно, но уже – с лечащими врачами, из-за которых может открыться, что оно не в порядке. Мало того, что нынешний главный доктор Белого дома Ронни Джексон оказался алкоголиком. Так еще и прежний лекарь миллиардера Харольд Борнстейн язык распустил. 

Он вдруг вспомнил, что в декабре 2015-го опубликовал свое письмо о "необычайной физической силе и выносливости" Трампа, способного стать "самым здоровым президентом США", с чужих слов. "Трамп лично надиктовал мне этот текст. От себя я ничего не писал", признался медик CNN. По его словам, грешил он против истины и в 2016-м, когда заявлял, что кандидат находится в "отличной форме" и "не склонен к вредным привычкам". И тогда, говорит, без нажима не обошлось. Впоследствии, сокрушается Борнстейн, телохранитель главы государства "ограбил" его офис, отняв документы о реальном самочувствии его "подопечного". 

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
"Пью и выписываю". Главврач Трампа попался на "самолечении"

Вряд ли врачебный подлог сыграл в триумфе Трампа определяющую роль. Дональд в любом случае выглядел здоровее Хиллари. К тому же в его кампании это была далеко не единственная ложь. Тем не менее, озарение Борнстейна – это похлеще откровений порноактрисы. Ее правда неприятна разве что Меланье. Для остальных, если они, конечно, не пуритане и не ханжи, это показатель темперамента и отменного здоровья Трампа. А воспоминания доктора – скорее наоборот. Хотя о собственно здоровье Трампа он не распространяется. Врачебная тайна, клятва Гиппократа и все такое. Он лишь утверждает, что вынужденно приписал этому здоровью много лишнего. 

Чего не скажешь о придворном эскулапе Ронни Джексоне. Тот-то после первого медосмотра президента лично и с удовольствием объявил своего главного пациента и не пациентом вовсе. Впрочем, с образцом от Борнстейна ему и придумывать ничего не надо было. Кроме одного. Еще одного президентского срока. Так и заявил, что Трамп еще настолько "ого-го", что может сделать это дважды. При этом на Ронни точно никто не давил. Зачем, если ему, как выясняется, в три короба нальешь – и скажет он, что хошь. 

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Не дождетесь! Дональду Трампу хватит здоровья на президентский срок

Другой вопрос, что вне стен Белого дома это с ним могут сделать совсем не только доброжелатели Трампа. Они, например, и сейчас уверены, что лишний вес и редеющая шевелюра – это отнюдь не все проблемы лидера Соединенных Штатов. А вдруг из задушевного разговора с уже "тепленьким" Джексоном и про когнитивные функции президента что-нибудь новенькое всплывет. Явно же лечащий врач знает о Трампе чуть больше, чем позволяет узнать о нем психологический тест с его детскими вопросиками типа "назови животное" или "определи фигуру". 

Возможно, потому Трамп и хотел "повысить" Джексона в министерство по делам ветеранов, что это была плата за лояльность и за молчание. Если бы не всплывшая вдруг информация о дружбе медика контр-адмирала с зеленым змием. Пришлось в итоге Джексону отказаться не только от министерского портфеля, но и от докторского чемоданчика. Он запросился в отставку. Так что, видимо, и его воспоминаний о здоровье Трампа осталось ждать недолго.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена