Приглашение не к месту. Британские политики "потеряли" посольство РФ

Члены парламента Великобритании захотели встретиться с российским послом. Только время выбрали не самое подходящее. Может, не знают мировой истории, а может, и специально подгадали.

Британские парламентарии решили встретиться с российским послом. Звонили ему, звонили (в первомайские праздники) – но трубку так никто и не снял. Пришлось воспользоваться достижениями века высоких технологий. Во всяком случае, так глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант сообщил в своем Twitter-аккаунте, где и предложил послу Александру Яковенко увидеться. Например, в эту среду в 14.30. Девятого мая.

Причем звонил он для того, чтобы ответить на письмо российского посольства, датированное еще 27 апреля. В нем предлагалось обсудить важные и срочные вопросы: например, инцидент в Солсбери и убийство 12 марта в Лондоне российского гражданина.

Неизвестно, почему глава межпартийной группы не смог ответить на письмо письмом, а стал названивать в посольство в выходной день, а потом обращаться к российским дипломатам через соцсеть. Вероятно, он не счел эти вопросы такими уж значительными, раз не ответил сразу, а встречу предложил в заведомо неподходящий день.

Посольство РФ тоже в Twitter ответило Брайанту, что дипломаты как раз идут на церемонию возложения венков к советскому военному мемориалу вместе с российскими и британскими ветеранами, и предложило присоединиться.

Но не то чтобы парламентарии сразу с радостью согласились – во всяком случае, в интернет-пространстве встречное приглашение осталось без ответа. Наверное, опять звонят в посольство в нерабочие часы.

Впрочем, вероятно, таким и был расчет: если они действительно подошли к возможной встрече с умом, то, наверное, выяснили, когда в России празднуют День Победы (кстати, список праздничных и выходных дней есть на сайте посольства), и прикинули, что в этот день никто с ними встречаться не станет. И раз в качестве единственного варианта предложили именно 9 мая, то, вероятно, ожидали, что посол не согласится. А если не хочется встречаться, но хочется напомнить о себе, можно смело приглашать, писать о неотвеченных звонках и собирать немногочисленные лайки. Инфоповод есть, встречи нет, а парламентарии потом, если что, смогут сказать: ну мы же приглашали, это у вас там какие-то дела были.

Ну, или, может быть, британцы на самом деле не знали или не подумали о том, что россияне празднуют День Победы 9 мая. Западные каналы, кстати, рассказывают о каждом нашем параде и обсуждают российские военно-технические новинки, так что не знать об этом празднике могут только люди, полностью поглощенные исключительно собой. Что ж, очень похоже на британских политиков.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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