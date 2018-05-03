Срезался, как школьник: Макрон, "аппетитные" женщины и дубы-колдуны

Международные поездки президента Франции хорошо отражают суть отношений Европы с миром. США похлопывают ее по плечу, но не берут в расчет, да и Австралии Вашингтон гораздо ближе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и в Австралии отличился. Выступая в Сиднее перед четой премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, он назвал его супругу Люси "аппетитной" (delicious). Возможно, французский президент, некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение "очаровательный". В английском языке такое значение у слова тоже есть, но все-таки оно употребляется в основном для описания еды.

Впрочем, австралийцам к таким эпатажным выходкам не привыкать. Они, кажется, уже давно смирились с тем, что Австралия и Австрия – это почти одно и то же.

И мне кажется, что Макрон просто еще не привык к большим политическим вояжам – молодой! Тем более что его несказанно расстроил Дональд Трамп.

А началось все с того, что президенты США и Франции посадили на лужайке Белого дома дуб. Целую сессию для СМИ устроили. И сами светились от улыбок и их жены стояли рядом и радовались, что мужья наконец-то занялись настоящим делом…

А потом дуб взял и исчез. Вроде говорят, что отправили на фитосанитарный карантинный контроль.

Ну, если попроще, на вшивость проверить решили.

Но это симптоматично. Как известно, Трамп отказывается подписывать экологические соглашения, а теперь вот и французский дубок отправил в заключение. И самое интересное: а с этим дубком можно было как-то разобраться до посадки? Или это не входило в планы Трампа?

Он ведь все равно тарифы на сталь и алюминий собирается повысить. Ну, отложил на месяц. А дальше что? Он ведь не только со сталью чудит и с Китаем воюет. Того и гляди выйдет из соглашения с Ираном, хотя Европа категорически против. Трамп должен в ближайшее время официально объявить о том, останутся или нет США в международном договоре по иранской ядерной программе. Ему даже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху помогает принять решение: уверяет, что Тегеран не сворачивал свою ядерную программу.

Макрон, наверное, был расстроен таким приемом американского президента. Французский президент что-то, вероятно, хотел возразить Трампу, но американец с улыбкой лишь похлопывал его по плечу. Ни дать ни взять – школьные товарищи!

Судя по всему, никаких привилегий Макрон себе не выбил. И по Ирану тоже не убедил. Зря только вместе с американцами Сирию бомбить летал. А зачем летал-то? Все как-то уже подзабыли, поэтому напомню: Запад обвинил Дамаск в химатаке. Какой? А "Белые каски" знают!

Россию тоже не оставляют без должного внимания. У нас вот скоро День Победы, а в Эстонии и на севере Латвии натовцы начали военные учения Siil. Они проходят в Прибалтике регулярно, но обвиняют в бряцании оружием Россию. В маневрах участвуют военные из 15 государств НАТО. Все основные будут: и киберподразделения из США, и французские "Миражи" (как же без Макрона-то!), и британские танки, и даже БТРы эстонской армии. Единственное, чего нет – широко разрекламированных "умных" ракет. Как это все надоело! И ведь главное – воевать не полезут, а пакостить будут и дальше.

Помните Громыхалу из Подмышки из повести "На войне как на войне"? "Танки тама… с черными крястами…". А потом, немного помолчав, сказал: "Ну идтить, так идтить…". С этим никакие ни "умные", ни "полоумные" ракеты никогда не справятся…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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