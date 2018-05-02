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Дрезденская галерея: законы войны и спасенные шедевры

10:0002.05.2018
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© Фото : Dresden, Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek, Deutsche FonothekВозвращение Сикстинской мадонны в Дрезден 27 апреля 1955 года.Возвращение Сикстинской мадонны в Дрезден 27 апреля 1955 года.
© Фото : Dresden, Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek, Deutsche Fonothek
Советские солдаты разыскали спрятанные нацистами картины Дрезденской галереи. Но почти все они были в ужасном состоянии. Осмотрев некоторые полотна, специалисты лишь качали головами, считая, что спасти шедевры может только чудо...

В этот день, …лет назад

Второго мая 1955 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка, на которой были представлены свыше 350 картин из собрания Дрезденской галереи. Это была непростая выставка – шедевры, спасенные советскими солдатами и реставраторами.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На открытии старейшей Рождественской ярмарки "Штрицельмаркт" в Дрездене
В феврале 1945 года англо-американская авиация начала бомбардировку Дрездена, в ходе которой был полностью разрушен центр города и погибло не менее 60 тысяч человек. По одной из версий, главной причиной столь варварских бомбардировок было то, что город должен был отойти к советской зоне оккупации. Это событие нашло отражение в знаменитом романе американского писателя Курта Воннегута "Бойня № 5, или Крестовый поход детей", который находился в то время в Дрездене как военнопленный.

Когда начались бомбардировки, нацисты перевезли картины Дрезденской галереи из хранилищ в каменоломни и шахты в различных уголках Саксонии. Вроде бы шедевры обезопасили, но, как потом оказалось, сырость нанесла полотнам непоправимый ущерб. Почти такой же, как жителям Дрездена англосаксонские бомбежки. Потом картины долго разыскивали советские солдаты по всяким саксонским темным закоулкам. Видимо, нацистский список мест хранения был утрачен…

© Евгения Новоженина
Посетители рассматривают полотно Никола Пуссена "Царство Флоры"
Поиски продолжались несколько месяцев. И в результате вновь увидели свет божий такие шедевры как "Сикстинская Мадонна" Рафаэля, "Спящая Венера" Джорджоне, "Динарий кесаря" Тициана, "Девушка, читающая письмо" Яна Вермера Делфтского, "Охота на вепря" Рубенса, "Портрет мальчика" Пинтуриккио, "Святая Инесса" Риберы, "Царство Флоры" Пуссена. Но они были в ужасающем состоянии. Смотря на некоторые полотна, специалисты лишь качали головами, считая, что спасти шедевры может только чудо. 

И чудо случилось! Картины были перевезены в Москву и на протяжении 10 лет их тщательно и скрупулезно реставрировали в ГМИИ имени Пушкина, в Ленинграде и Киеве.

В 1955 году 1240 произведений картинной галереи Дрездена по постановлению Совета министров СССР были переданы Германской Демократической Республике и уже со следующего года вновь экспонировались в восстановленном здании галереи.

© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Картина Рафаэля Санти "Сикстинская мадонна"
"Впервые в истории страна, вышедшая из войны победителем, возвратила побежденной стране сокровища искусства, попавшие в ее руки" – так было оценено решение советского правительства. И действительно: Советский Союз вполне мог взять все эти шедевры в качестве военных трофеев. Как компенсацию – по законам войны. Для понимания сути вопроса. Во время Великой Отечественной войны наши музеи потеряли почти миллион двести тысяч единиц хранения. Сводный каталог разграбленного и уничтоженного фашистами имущества составляет 18 томов в 50 книгах…

Как вспоминает  президент Пушкинского музея Ирина Антонова, 31 марта 1955 года музей получил извещение о том, что дрезденскую коллекцию вернут, а 2 мая уже открылась выставка картин Дрезденской галереи. С начала мая по 25 августа через нее, работавшую с полвосьмого утра до одиннадцати вечера, прошло около 1,2 млн зрителей. А в ноябре все работы вернулись домой – в Дрезден. 

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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