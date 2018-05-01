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Европа бросила камень в прибалтийское "болото". Брызг много, толку чуть

10:0001.05.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в СтрасбургеФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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У тех, кто привык жить на болоте – свои особенности. Можно сказать традиции. Их можно еще назвать "особым прибалтийским путем" или "особенностями балтийской демократии". На этом самом пути все вязнет, как… Как в болоте.

Комитет по петициям Европейского парламента обсудил права лиц без гражданства, постоянно проживающих в Эстонии и Латвии. А также рассмотрел петицию о правах "неграждан", которая была подана еще в июне 2016 года евродепутатами Яной Тоом (Эстония), Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок (Латвия).

Флаги Эстонии и ЕС в Таллине
© AFP 2018 / Petras Malukas
Мнение: Эстония слишком боится, чтобы исполнить совет ПАСЕ по негражданам
Ритуальные пляски национально озабоченных политиков из Латвии и Эстонии вокруг этой петиции начались с момента ее подачи. Однако громкое топание под песни об особом прибалтийском пути и, соответственно, особой разновидности балтийской демократии не произвели впечатления на еврочиновников: они дали ход делу. Обсуждение свершилось, и хотя в результате комитет по петициям всего лишь принял решение выразить позицию Европейского парламента в письмах, направленных в адрес правительств Эстонии и Латвии, а также Европейской комиссии, буря в местных политических болотах поднялась нешуточная. 

И эта реакция, и всплески негодования практически со всех политических кочек рисуют подлинную картину межнациональных отношений, в которых никакая из эстонских партий не желает уступать "инородцам" ни дюйма. 

Особо отличились те, кто, не стесняясь, позиционирует себя как националисты. Так, например, депутат Рийгикогу, заместитель главы Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас заявил, что подобные петиции рождаются лишь из желания очернить и оклеветать Эстонию. Его однопартиец Яак Мадисон заявил, что "негражданам" нужно дать пять лет на изучение языка и сдачи экзамена на гражданство, а всех, кто не справится   выслать из страны. Как говорится, нет людей – нет проблемы. 

Забавно, но и те, кто присвоил себе звание демократов, стараются не отставать в поношении идеи дать десяткам тысяч "неграждан" чуть больше прав. Сам премьер-министр Эстонии, сотоварищ Яны Тоом по Центристской партии Юри Ратас, недобро посмотрев в ее сторону, произнес, что никто из центристов не смеет выступать с враждебными по отношению к Эстонии инициативами. 

Здание эстонского парламента в Таллине
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Апартеид по-эстонски: новые смелые идеи
Он вообще, судя по всему, с большим трудом терпит ее присутствие в партии, которой руководит. Но понимает, что бурная ссора внутри партии вряд ли благотворно отразится на карьере самого Ратаса. А заодно станет катализатором процесса по возникновению новой партии, которая объединит в своих рядах русскоговорящих граждан Эстонии. 

Политический бомонд страны уже не раз срывал процесс образования общественных движений, стремящихся противостоять притеснениям по национальному признаку. Эстонские партии буквально растащили в свои ряды всех мало-мальски заметных русскоязычных общественных деятелей, уверив их, что только отбросив "национальные предрассудки", можно двигаться вперед, в том числе и в национальном вопросе. Однако время показало, что все это были слова, слова, слова. Слова, которые были призваны обмануть, но не помочь решить существующие противоречия. И поэтому, судя по всему, вопрос о возникновении партии национальных меньшинств, не боящейся вступить в политическую борьбу, вновь становится актуальным.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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