Европа бросила камень в прибалтийское "болото". Брызг много, толку чуть

Комитет по петициям Европейского парламента обсудил права лиц без гражданства, постоянно проживающих в Эстонии и Латвии. А также рассмотрел петицию о правах "неграждан", которая была подана еще в июне 2016 года евродепутатами Яной Тоом (Эстония), Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок (Латвия).
И эта реакция, и всплески негодования практически со всех политических кочек рисуют подлинную картину межнациональных отношений, в которых никакая из эстонских партий не желает уступать "инородцам" ни дюйма.
Особо отличились те, кто, не стесняясь, позиционирует себя как националисты. Так, например, депутат Рийгикогу, заместитель главы Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас заявил, что подобные петиции рождаются лишь из желания очернить и оклеветать Эстонию. Его однопартиец Яак Мадисон заявил, что "негражданам" нужно дать пять лет на изучение языка и сдачи экзамена на гражданство, а всех, кто не справится выслать из страны. Как говорится, нет людей – нет проблемы.
Забавно, но и те, кто присвоил себе звание демократов, стараются не отставать в поношении идеи дать десяткам тысяч "неграждан" чуть больше прав. Сам премьер-министр Эстонии, сотоварищ Яны Тоом по Центристской партии Юри Ратас, недобро посмотрев в ее сторону, произнес, что никто из центристов не смеет выступать с враждебными по отношению к Эстонии инициативами.
Политический бомонд страны уже не раз срывал процесс образования общественных движений, стремящихся противостоять притеснениям по национальному признаку. Эстонские партии буквально растащили в свои ряды всех мало-мальски заметных русскоязычных общественных деятелей, уверив их, что только отбросив "национальные предрассудки", можно двигаться вперед, в том числе и в национальном вопросе. Однако время показало, что все это были слова, слова, слова. Слова, которые были призваны обмануть, но не помочь решить существующие противоречия. И поэтому, судя по всему, вопрос о возникновении партии национальных меньшинств, не боящейся вступить в политическую борьбу, вновь становится актуальным.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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