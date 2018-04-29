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Пейте, гости дорогие, или Будни латвийского алкотуризма

10:0029.04.2018
(обновлено: 10:58 29.04.2018)
29651
CC0 / Pixabay / Concord90 / Девушка в бареДевушка в баре
CC0 / Pixabay / Concord90 /
После обновления мировых рекордов по количеству выпитого алкоголя в Прибалтике решили сообща нанести удар по зеленому змию. Но что-то пошло совсем не так.

Страны в Прибалтике небольшие, малозаметные на карте мира, как ее ни поверни, поэтому существенно озабоченные собственной значимостью. Нам, прибалтийским патриотам, гордиться тоже хочется, ну хоть чем-нибудь. Поэтому мы ежедневно просматриваем мировые новости в поисках хоть какого-нибудь упоминания или даже намека на наше существование. В поисках предмета для гордости приходится даже читать или смотреть враждебное кремлевское, ибо там о нас говорят чаще. Плохие новости – хорошо. Хорошие – еще лучше. Но самое лучшее, если какая-то из трех стран в чем-то становится первой, идеально – если еще и с рекордом. 

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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После "обидно" стало "стыдно". Прибалтийская статистика пьянства
Год назад такой мировой рекорд установила Литва: за 2016 год в стране на душу населения выпито более 18 литров чистого алкоголя. Можем же, когда захотим! Чем не повод объявить праздничные дни – пусть население увеличивает показатели. Вдруг свой же рекорд побьют? Будет еще одно упоминание. Но политики почему-то засмущались, причем не только литовские, поскольку в Латвии и Эстонии эти показатели тоже будь здоров. И постановили совместно объявить войну зеленому змию. 

Прибалтийские страны удивительно совместны, когда речь идет об отражении "российской агрессии", борьбе с российской пропагандой или  осуждении любого российского телодвижения. Но когда "российское" из повестки выпадает, начинается рассинхрон. Эстония повысила налог, как и договаривались. Литва почему-то пошла своим путем, ограничивая продажу алкоголя. А Латвия вдруг стала ждать у моря погоды  (благо море обычно есть, а погоды обычно нет). 

И дождалась. Потянулись в нее алкотуристы из соседних стран, чтобы на сэкономленное добиться большего эффекта. Купил – выпил – в Латвию, купил – выпил… в общем, романтика. Эстонцы даже флешмоб устроили – собрались на границе в кучку, сделали языком неодобрительное "ца-ца" и демонстративно "пошли за пивОм" к соседям. В итоге Эстония денег в бюджете не досчиталась, а Латвия – наоборот.

Это всегда приятно, когда друзья лакомое уже слопали, а ты продолжаешь наслаждаться. Но тянуться так долго не могло. И Латвия, скрепя совесть, акциз на алкоголь все-таки тоже подняла, чем вызвала бурю негодований у латвийской ассоциации торговцев спиртным и ассоциации торговли патриотизмом.

Бутылки с водкой
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Волшебный напиток под названием водка. Эстония нашла путь к процветанию
Мы, латвийские патриоты, как всегда, разделились. Часть из нас считает, что любовь к Родине должна быть предельно трезвой и осознанной. Другая, более поэтически настроенная, предполагает, что Отчизне необходимы души прекрасные порывы. А стало быть, все, что способствует этим порывам – должно быть доступным и не бить по карману. Особенно приятно, когда порывы происходят из-за границы. Разница в акцизах, а значит, и в ценах на алкоголь нет-нет, да и заставит приграничного эстонца относиться к Латвии с должным уважением, а быть может, даже и вовсе нашу страну полюбить. С этим в стране и так несладко, а тут дополнительные горячительные сердца. Так что разбрасываться ими не надо. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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vladlen29k
Ох как коробит от полной изоляции. Чего только не придумаешь, лишь бы народ думал что у соседей хуже. А народ и верит.
10:44
29.04.2018
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Cicicipi
Это напоминает ларьки на пятаке, с одинаковым товаром, с одной же помойки затаренные, принадлежащие одному хозяину. Сегодня в одном из них барабум, "скидка" и выручка, завтра в другом. А клиенты-то как рады, обычно. Им кажется что они счастливчики и баловни судьбы, вот урвали вещугу, вот прямо сейчас, что-то, что им в край как надо было и по великому дешману заметьте, который случается лишь пару раз в тысячелетие, глупышки.
10:18
29.04.2018
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