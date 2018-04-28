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С Кореей – поскорее. Пхеньян и Сеул не откладывают мир в долгий ящик

16:5128.04.2018
(обновлено: 18:37 28.04.2018)
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© REUTERS / Korea Summit Press PoolВстреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
В Сеуле и Пхеньяне все довольны. А Штаты словно ищут подвох. Уж слишком хорошо в Пханмунджоме получилось. И главное, что без них. А они, между прочим, тоже лицо заинтересованное. Правда, теперь не очень понятно, в чем именно.

С Кореей – поскорее. Пхеньян и Сеул не откладывают мир в долгий ящик
День гуляли, ели, пили. Утром встали – не забыли. Помнят все: войне – позор. Будет мирный договор! И не "когда-нибудь в принципе", как судили о результатах этой встречи вчера. А очень даже конкретно в этом году, как написали об этом сегодня, между прочим, северокорейские СМИ. На юге более осторожны в оценках и, видимо, чтобы не сглазить, не привязываются к срокам. Считается, что в таких случаях вообще лучше молчать, чтобы не спугнуть. Но и теперь все говорят только об этом. 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки дерева. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
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В основном с радостью и оптимизмом. Лишь в США еще и с подозрением. И разведка, будто ничего не произошло или она все пропустила, заявила, что ядерный полигон в КНДР вполне себе пригоден для испытаний. И вице-президент Пенс грозит и впредь усиливать давление на Пхеньян до полной и безоговорочной денуклеаризации. И сам Трамп, хоть и признал саммит лидеров двух Корей историческим, одну из них все-таки предупредил, что с ним играть не надо. Штаты словно ищут подвох. Уж очень хорошо и дружно в Пханмунджоме получилось. И главное, что без них. А они, между прочим, тоже лицо заинтересованное. Правда, теперь не понятно, в чем именно. 

С одной стороны, и они как бы не против, чтобы миру – мир. Но с другой стороны полуострова находятся их военные базы. И противоракетная система THAAD, для которой защита от нападения с севера – это только предлог, чтобы контролировать Китай и, насколько дотянутся, Россию. Но предлог ведь пишется раздельно, если есть противопоставление. А когда его нет – то слитно. А если они совсем сольются – вон Мун Чже Ин Ким Чен Ына уже своим товарищем назвал –  что тогда с этим ПРО делать? 

В Вашингтоне, конечно, и здесь, как в Польше с Румынией, где прокатило, могут сказать, что это от Ирана. Тем более, все идет к тому, что он, спасибо Трампу, опять станет для США "экзистенциальной угрозой". Но в том-то и проблема американцев, что они точно не знают, о чем договорились корейцы не для декларации, а с глазу на глаз. Не случайно южане не стали раскрывать даже приблизительные сроки подписания мирного договора. Помнят, кто у них союзник. А может, они так же втихаря и выдворение этого союзника пообещали в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Не зря же все-таки Ким вначале в Пекин слетал. Там и подсказали, как родину любить. 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
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И вот результат. Раньше Ин и Ын звучали, как ох и ах. Похоже, но с выражением абсолютно разных чувств. А теперь-то они, как инь и янь. То есть, поняли, что им не жить друг без друга. Потому и решили не откладывать мир в долгий ящик. Тем паче он и так там. Как сыграл туда в середине прошлого столетия, так и ждет, когда и для него наступит новый век. А Трампу, чтоб не навредил, может, на самом деле "нобелевку" за Корею дать? С таким предложением выступил сегодня один из американских сенаторов. Или все-таки подождать, пока он сделку с Ираном отменит?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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