В Сеуле и Пхеньяне все довольны. А Штаты словно ищут подвох. Уж слишком хорошо в Пханмунджоме получилось. И главное, что без них. А они, между прочим, тоже лицо заинтересованное. Правда, теперь не очень понятно, в чем именно.
С Кореей – поскорее. Пхеньян и Сеул не откладывают мир в долгий ящик
День гуляли, ели, пили. Утром встали – не забыли. Помнят все: войне – позор. Будет мирный договор! И не "когда-нибудь в принципе", как судили о результатах этой встречи вчера. А очень даже конкретно в этом году, как написали об этом сегодня, между прочим, северокорейские СМИ. На юге более осторожны в оценках и, видимо, чтобы не сглазить, не привязываются к срокам. Считается, что в таких случаях вообще лучше молчать, чтобы не спугнуть. Но и теперь все говорят только об этом.
В основном с радостью и оптимизмом. Лишь в США еще и с подозрением. И разведка, будто ничего не произошло или она все пропустила, заявила, что ядерный полигон в КНДР вполне себе пригоден для испытаний. И вице-президент Пенс грозит и впредь усиливать давление на Пхеньян до полной и безоговорочной денуклеаризации. И сам Трамп, хоть и признал саммит лидеров двух Корей историческим, одну из них все-таки предупредил, что с ним играть не надо. Штаты словно ищут подвох. Уж очень хорошо и дружно в Пханмунджоме получилось. И главное, что без них. А они, между прочим, тоже лицо заинтересованное. Правда, теперь не понятно, в чем именно.
С одной стороны, и они как бы не против, чтобы миру – мир. Но с другой стороны полуострова находятся их военные базы. И противоракетная система THAAD, для которой защита от нападения с севера – это только предлог, чтобы контролировать Китай и, насколько дотянутся, Россию. Но предлог ведь пишется раздельно, если есть противопоставление. А когда его нет – то слитно. А если они совсем сольются – вон Мун Чже Ин Ким Чен Ына уже своим товарищем назвал – что тогда с этим ПРО делать?
В Вашингтоне, конечно, и здесь, как в Польше с Румынией, где прокатило, могут сказать, что это от Ирана. Тем более, все идет к тому, что он, спасибо Трампу, опять станет для США "экзистенциальной угрозой". Но в том-то и проблема американцев, что они точно не знают, о чем договорились корейцы не для декларации, а с глазу на глаз. Не случайно южане не стали раскрывать даже приблизительные сроки подписания мирного договора. Помнят, кто у них союзник. А может, они так же втихаря и выдворение этого союзника пообещали в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Не зря же все-таки Ким вначале в Пекин слетал. Там и подсказали, как родину любить.
И вот результат. Раньше Ин и Ын звучали, как ох и ах. Похоже, но с выражением абсолютно разных чувств. А теперь-то они, как инь и янь. То есть, поняли, что им не жить друг без друга. Потому и решили не откладывать мир в долгий ящик. Тем паче он и так там. Как сыграл туда в середине прошлого столетия, так и ждет, когда и для него наступит новый век. А Трампу, чтоб не навредил, может, на самом деле "нобелевку" за Корею дать? С таким предложением выступил сегодня один из американских сенаторов. Или все-таки подождать, пока он сделку с Ираном отменит?
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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