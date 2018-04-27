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По-корейски говорили, или Когда у лапши прямое назначение

17:2727.04.2018
(обновлено: 17:52 27.04.2018)
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© AP Photo / Korea Summit Press PoolВстреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаВстреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Сделали шаг вдвоем через границу. Постояли. Тот же воздух. Вернулись. И совсем не как на Луне побывали. Хотя тоже один шаг, способный изменить судьбу всего человечества. По крайней мере, всех корейцев.

По-корейски говорили, или Когда у лапши прямое назначение
"Многим нравится наш почетный караул. Вот если бы вы приехали в Сеул, мы бы вам его показали", – сказал Мун Чжэ Ин человеку, которому еще совсем недавно – правда, заочно – обещал не караул, а конвой. И тот принял приглашение, хотя старое решение о его ликвидации еще никто в Южной Корее вслух не отменял. Впрочем, он же предполагает устранение на территории КНДР… 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Эксперт выделил главный итог встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына
Неизвестно, есть ли у корейцев выражение "дьявол скрывается в мелочах". Как неизвестно, в принципе, одинаково ли они, все еще живущие в состоянии войны друг с другом, представляют себе этого дьявола. Но в протоколе этой исторической встречи двух корейских лидеров лукавому просто негде было затаиться. Потому что в этом деле мелочей нет. И даже меню составили так, чтобы Ким Чен Ын наелся одними глазами и сказал спасибо еще до трапезы. За блюда северокорейской кухни из северо же корейских продуктов. 

Хотя свою лапшу привез с собой. В подарок. Вроде как в Тулу со своим самоваром. Но, может, как доказательство того, что лапшу он использует лишь по прямому назначению. В кулинарии. А все, что он говорит о мире – чистая правда. Что бы там ни говорили о нем. Но он же здесь. Пусть и в демилитаризованном, но южнокорейском Пханмунджоме. Первым, между прочим, из династии Ким. Получается, второй раз превзошел своего отца. Сначала – когда провел больше ядерных испытаний. Теперь – когда прибыл в Южную Корею, чтобы от них отказаться. Пообещал впредь не будить соседа своими ракетами. 

"Сейчас начинается новая веха в истории – эпоха мира", – напишет он в книге приемов. А затем произнесет это вслух. И они еще не раз порадуют друг другу этот слух. Ин назовет Ына "наш председатель". Ын в ответ скажет о "единой нации". Никто не знает, что у них на душе. Но если играли, то так, что актеры, которые накануне играли здесь в них, доводя те самые мелочи до совершенства, позавидуют. И ведь вроде бы отрепетировали каждый момент саммита, а он все равно начался с импровизации. "Ну вот ты и стал первым главой КНДР, переступившим границу", – сказал Мун наверняка заранее заготовленную фразу. "Я бы тоже так хотел", – отвлекся он от сценария.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин перед саммитом в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Мнение: на саммите КНДР и Южной Кореи присутствует и экономический интерес
"Так пошли", – взял его Ким за руку и вновь пересек границу, только уже не один и в обратную сторону. Постояли. Тот же воздух. Вернулись. И совсем не как на Луне побывали. Хотя тоже один шаг человека, способный изменить судьбу всего человечества. По крайней мере, корейского. А почему, собственно, они должны желать иного? Они не сражались. Даже Мун Чжэ Ин родился в год окончания войны. Почему бы и не для того, чтобы ее совсем закончить. Оба же – неглупые люди. И оба хотят жить. Насколько вместе –другой вопрос. Но об объединении железных дорог уже договорились. 

Есть, правда, еще кое-кто, для кого и это отнюдь не железно. Но они и его решили подключить к урегулированию. Хотя сегодня у них и без него неплохо получилось. Впрочем, и без аналогии не обошлось. Они, как и он с Макроном, тоже посадили одно дерево на двоих. И под этой сосной дали клятву никогда не воевать и избавить полуостров от ядерного оружия. До того подписали декларацию о том же. Теперь у них есть то, что не вырубить топором. Осталось этот топор как следует закопать. Чтобы приблизить время, когда только сосна мира и будет напоминать, где юг, а где север. И то лишь тем, кто знает, что с северной стороны на стволе мох.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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