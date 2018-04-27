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"Лиса и Журавль". Меркель отправилась за тысячу верст киселя хлебать

17:0727.04.2018
(обновлено: 17:11 27.04.2018)
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© AP Photo / Evan VucciАнгела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в ГамбургеАнгела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
Парадокс. Санкции против России, а возражать будет немка. А еще говорят: что русскому хорошо, то немцу смерть. Выходит, смерть даже то, что русскому плохо. Разница в том, что русский способен выжить в любых обстоятельствах. А немец, получается, нет.

"Лиса и Журавль". Меркель отправилась за тысячу верст киселя хлебать
Она не тронет его за коленку. Он не возьмет ее за ручку и не увлечет за собой. Они не станут целоваться через слово и клясться друг другу в любви и верности. Его не приревнует Меланья. Потому что не будет у него той, как он сказал Эммануэлю, "особой близости". Хотя нужна ли его сегодняшней гостье такая его близость, после которой весь мир узнает, что у нее перхоть? Даже если ее у нее нет. Но даже если есть, она с большим удовольствием стряхнула бы с плеч самого хозяина Белого дома. Но это вряд ли. 

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в Бундестаге, Германия. 21 марта 2018
© AP Photo / Michael Sohn
"Сдаст" ли Меркель интересы Германии под давлением США? Мнение политолога
Протокол рабочего визита Ангелы Меркель к Дональду Трампу мужской трогательности не предполагает. В нем только мужской разговор. Серьезный, возможно, жесткий и совершенно точно – безо всех этих телячьих нежностей. Потому что она – не такая. Важные птицы мировой политики. И это не "Кукушка и Петух". По отдельности может и да. Он со своим гребнем готов накинуться на любого и откукарекать. Через Twitter как минимум. Она готова любому подкинуть свои проблемы, чтобы порождать новые. При этом сама кукует, но не сомневается, что из них двоих не она совсем "ку-ку". 

Однако вместе – они герои отнюдь не этой басни. Они все друг про друга знают и слишком плохо друг о друге думают, чтобы хвалить друг друга даже ради лести. Так что, если уж и искать аналогии в иносказании, то это, скорее, "Лиса и Журавль". Вроде бы и рады знакомству, но, если собираются угостить, то так, чтобы мало не показалось. Чтобы вообще – ничего. Во всяком случае, в Белом доме Меркель должна чувствовать себя явно не в своей тарелке. Мало того, что она здесь работает только вторым номером, так еще и после Макрона. А она – не Макрон, чтобы таять от ухаживаний и внешнего антуража. Слава немцам, не первый раз замужем. 

Трамп у нее – третий. Хотя такого американского президента у нее еще не было. Не живи он в Белом доме, она в его сторону даже не глянула бы. Но теперь вся надежда только на него. И она здесь, чтобы его просить, если надо – умолять, в конце концов, продаться, лишь бы выбить германскому бизнесу послабление от антироссийских санкций. Парадокс. Санкции против России, а просит немка. А еще говорят: что русскому хорошо, то немцу смерть. Выходит, смерть даже то, что русскому плохо. Разница в том, что русский способен выжить в любых обстоятельствах. А немец, получается, нет. 

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: в отношениях Германии и США "все маски сорваны"
Жаль, Меркель этого не знала, когда поддакивала Вашингтону всякий раз, когда он снова и снова пытался сделать русскому плохо. Но Трамп, вероятно, вознаградит ее за это. Скажет: да сколько угодно. Надо всего лишь изменить торговый баланс в пользу США, притормозить "Северный поток-2", увеличить взносы в НАТО, поддержать "пересделку" с Ираном. И пожалуйста: иди в конгресс и проси послабления от антироссийских санкций. Трамп ведь не зверь. Он просто тоже хитрый – когда ему выгодно, он помнит, что в его стране все решают на Капитолийском холме. А там у Меркель шансов нет. 

Да и времени нет. В Вашингтоне она всего день. И, видимо, вернется оттуда голодная, не солоно хлебавши. С одним желанием – как-нибудь заманить к себе Трампа и накормить его тем же. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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