Если правду не слышать, значит, ее нет: США игнорируют позицию РФ в ОЗХО

Устами младенца. Американцы испугались сирийского мальчика Хасана Диаба. Почему? Потому что отрок вдрызг разбивает западные фейки о якобы проведенной Дамаском химатаке в городе Дума.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что его американский коллега "ложился костьми", чтобы другие члены организации не пришли на российско-сирийский брифинг по ситуации в городе Дума. Именно в этом месте, напомним, якобы было применено химоружие правительственными силами. Что, в свою очередь, стало поводом для удара США, Франции и Великобритании по Сирии. Как известно, без всяких доказательств вины Башара Асада и его подопечных. В результате западных представителей на брифинге не было – американский постпред при ОЗХО их "уломал". Российский дипломат считает, что сделано это было по одной-единственной причине: из-за боязни "посмотреть правде в глаза" и увидеть сирийского мальчика Хасана Диаба, который разоблачит их ложь. При этом, что характерно, эксперты Организации по запрещению химоружия опросили лишь несколько человек, которые могли рассказать о произошедшем в Думе. И остались вполне удовлетворены ответами. Между тем желающих дать совсем другие показания было гораздо больше. В общем, предвзятость как она есть.

По большому счету, такой стиль "выяснения истины" о действиях России и якобы "зверствах" сирийского режима, который "покрывает" Москва, прочно вошел в современный политический обиход. Этот стиль, кстати, недавно был продемонстрирован британцами в Австрии, которая отказалась присоединяться к тем, кто жаждал и жаждет дать ответ Москве по так называемому "делу Скрипалей". В Вене прямо заявили о давлении Лондона и попытках заставить австрийскую сторону встать на позицию Вашингтона и Лондона. По словам главы австрийского МИД Карин Кнайсль, это пытался сделать британский посол. И не нашел понимания. Теперь вот брифинг в ОЗХО. И опять уговоры и прочие "аргументы", направленные на то, чтобы не замечать неудобной информации, доказывающей непричастность Дамаска, а, стало быть, косвенно и Москвы к пресловутой химатаке, имеющей все признаки фейка.

Но это история частная, хотя и симптоматичная. Запад пытается работать глобально, складывать паззл собственного производства. Все чаще звучат предложения реформировать ООН вообще и Совбез в частности. Из пыльных ящиков достаются инструменты, направленные на преодоление права вето России в Совете Безопасности по сирийской проблематике. Мол, можно и нужно обратиться напрямую к Генассамблее организации, которая и решит дальнейшую судьбу Сирии. К примеру, одобрит интервенцию отдельных государств или введение миротворцев, которые, по сути, будут международными только формально. А выполнять станут задачи Запада и его региональных сателлитов.

Плюс к тому недавнее весьма странное заявление спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Тот попытался поставить под сомнение результаты астанинского и сочинского форматов. Мол, они достигли своего предела, а добиться деэскалации конфликта так и не удалось. Де Мистура в качестве альтернативы предложил поддерживать женевский процесс, инициированный, как известно, Западом. Правда, спецпосланник скромно умолчал о неказистых итогах работы этой площадки. Одним словом, вполне очевидно, что коллективный Запад хочет выдавить Россию из процесса сирийского урегулирования. Буквально любыми способами. Не гнушаясь фейками и подлогами, нарушением сложившейся международной практики и персональным давлением на тех, от кого зависят конкретные решения. Но это ничуть не приближает мир в Сирии, вот в чем главная проблема. А заодно и подрывает остатки того, что раньше называлось глобальным балансом сил.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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